Dàn thiết giáp cực độc và lạ lẫm trong biên chế quân đội Nga

Một trong những loại thiết giáp cực độc nhưng ít danh tiếng trong quân đội Nga, đó là xe bọc thép Tigr. Đây là loại xe bọc thép đa chức năng, mới chỉ được quân đội Nga sử dụng trong thời gian cách đây vài năm. Theo thiết kế của Tigr, loại thiết giáp này có khả năng lội nước sâu 1 mét, chạy với tốc độ tối đa 140 km/h. Hiện tại, một vài phương tiện thiết giáp Tigr phiên bản đầu đang được quân đội Nga tiến hành nâng cấp, nhiều khả năng sẽ xuất hiện phiên bản cải tiến trong thời gian tới. Một loại phương tiện vượt địa hình độc nhất vô nhị khác của Nga, đó là xe thiết giáp bánh xích Vityaz-2. Đây là loại thiết giáp có cấu tạo cực kỳ độc đáo với hai thân được nối với nhau bằng một trục dẫn động. Phần thân sau của xe cũng có khả năng tự dẫn động, nâng hạ gầm, giúp loại thiết giáp này vượt được gần như mọi loại địa hình. Quân đội Nga thiết kế Vityaz-2 để hoạt động trong các khu vực khắc nghiệt như Bắc Cực. Ở những môi trường này, toàn bộ binh lính sẽ phải sinh hoạt bên trong xe, với nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi. Với những vùng đất ít khắc nghiệt hơn, xe thiết giáp chở quân Typhoon sẽ là sự lựa chọn sáng suốt, với khả năng vận tải tốt, chi phí bảo dưỡng thấp và độ bền bỉ không hề thua kém các loại thiết giáp bánh xích. Thiết giáp chở quân Typhoon được thiết kế để hoạt động trong gần như mọi điều kiện thời tiết, từ âm 50 độ cho tới dương 40 độ. Ngoài ra, loại thiết giáp này còn có hệ thống khung gầm cực kỳ đa dạng. Tùy vào từng mục đích sử dụng khác nhau, hệ thống khung gầm của thiết giáp Typhoon có thể kéo dài ả 3 hoặc thậm chí 4 trục dẫn động, cho phép thay đổi chiều dài cơ sở của xe mà không cần tới một dây chuyền sản xuất mới. Một loại thiết giáp rất hiếm hoi từng xuất hiện trong quân đội Nga, đó là xe thiết giáp Vodnik hay còn có tên chính thức là GAZ-3937. Đây là loại xe bọc thép đa dụng, với phần thân trên có khả năng tùy biến cao, phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, hoặc đảm bảo khả năng sửa chữa ngay trên chiến trường một cách đơn giản. Nhiều kiểu khung thân của xe thiết giáp GAZ-3937 đã được ra đời để phục vụ nhiều nhu cầu phục vụ, từ trinh sát, thăm dò, cứu thương hoặc các nhiệm vụ thám hiểm. Cuối cùng là xe thiết giáp Vystrel. Đây là loại thiết giáp được đánh giá là có mức độ an toàn tương đương với xe thiết giáp Typhoon, được thiết kế để chịu mọi loại mìn chống tăng trên chiến trường, mà vẫn đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu bên trong. Đặc biệt, khoảng sáng gầm xe của Vystrel rất tốt, chiều dài giữa hai trục cơ sở cũng được tính toán chi tiết, cho phép xe có khả năng vượt địa hình ngang ngửa với xe tăng T-80 trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên, giống như nhiều loại thiết giáp khác của Moscow, Vystrel không được nhiều người biết tới do chúng hiếm khi xuất hiện trong các triển lãm vũ khí công khai, hoặc tham gia thực chiến ở những chiến trường lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe bọc thép “Tigr-M” mới nhất của Nga phô diễn sức mạnh. Nguồn: Saostar.



