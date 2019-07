Dàn tên lửa mới của Nga “ăn khít” với Su-30 Việt Nam

Đây là những loại bom – tên lửa mới nhất mà KTRV đang sản xuất cho Quân đội Nga, cũng như tích cực tiếp thị tới khách hàng tiềm năng và chắc chắn trong đó có cả Việt Nam. Hiện chúng ta sử dụng dòng Sukhoi Su-30 tương thích với không ít loại tên lửa mới của KTRV. Nguồn ảnh: Bmpd Gian trưng bày mô hình các loại tên lửa từ quá khứ tới hiện tại của Liên Xô và Nga. Nguồn ảnh: Bmpd Gian trưng bày mô hình ngư lôi – tên lửa quá khứ và hiện tại. Nguồn ảnh: Bmpd Các loại đạn tên lửa của KTRV trưng bày tại triển lãm tất nhiên đều là mô hình để đảm bảo an toàn. Trong ảnh là tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không với đầu dẫn hồng ngoại có thể bám bắt mục tiêu mọi góc độ. Tầm bắn từ 300m tới 40km. Có thể coi đây là phiên bản nâng cấp loại R-73 nổi tiếng. Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa không đối không tầm trung RVV-SD được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động, tầm bắn từ 300m tới 110km, độ cao đánh chặn từ 20m tới 25km. Tên lửa trông giống như là phiên bản nâng cấp từ R-77. Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa không đối không tầm siêu xa RVV-BD hay còn được gọi là R-37M có thể tích hợp cho Su-35S. Tên lửa đạt tầm bắn 150-398km, độ cao đánh chặn từ 15m tới 25km. Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa không đối hải tầm trung - xa Kh-59MK có thể tích hợp cho các máy bay chiến đấu Su-30MK của Việt Nam hiện nay. Kh-59MK đạt tầm bắn chống tàu khu trục tới 285km, tốc độ bay 900-1.050km/h. Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa chống radar tầm xa Kh-58UShKE có tầm bắn từ 76-245km nếu lập trình bay với tốc độ tối đa và độ cao bay từ 20m tới 20km; tầm bắn giảm xuống chỉ còn 10-20km nếu bay ở độ cao 20m. Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt các trạm radar của tên lửa Patriot. Nguồn ảnh: Bmpd Từ trái qua phải: tên lửa chống hạm Kh-38ME; tên lửa chống tàu Kh-35UE (2 phiên bản) và tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm Kh-31AD. Hiện Việt Nam đang sử dụng phiên bản Kh-31A tầm bắn 70km trang bị cho máy bay Su-30MK2. Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa không đối đất Kh-38ME được phát triển có kế thừa mẫu Kh-25 thời Liên Xô để trang bị riêng cho tiêm kích tàng hình Su-57. Tên lửa đạt tầm bắn 40km, sử dụng nhiều loại đầu tự dẫn từ radar tới laser, hồng ngoại, vệ tinh... Nguồn ảnh: Bmpd Tên lửa chống radar có tốc độ bay siêu âm Kh-31PD - phiên bản tăng tầm của Kh-31P mà Su-30MK2 Việt Nam có trang bị. Nguồn ảnh: Bmpd Từ trái qua phải: 3 loại ngư lôi và sau đó là bom thông minh do KTRV phát triển. Nguồn ảnh: Bmpd Bom thông minh dẫn đường quang - truyền hình KAB-500Kr có trọng lượng 500kg, đầu dò có thể khóa mục tiêu khi còn cách 15-17km phụ thuộc vào thời tiết, tầm nhìn. Nguồn ảnh: Bmpd Bom thông minh KAB-500S sử dụng kiểu dẫn đường vệ tinh GLONASS. Nguồn ảnh: Bmpd Ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ APR-3E do KTRV phát triển cho máy bay săn ngầm Tu-142, Il-38 và Ka-27/28. Nguồn ảnh: Bmpd Video máy bay Nga phóng tên lửa Kh-31A tiêu diệt tàu chiến. Nguồn: Youtube

