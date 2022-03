Dân quân Donetsk thu một loạt vũ khí Mỹ làm chiến lợi phẩm

Cụ thể, truyền thông địa phương trong khu vực đã đăng tải hình ảnh cho thấy một người lính thuộc lực lượng Dân quân Donetsk (DPR) đang cầm trên tay mình loại vũ khí chống tăng M141 BDM của Mỹ. Nguồn ảnh: Truyền thông địa phương. Vũ khí chống tăng M141 BDM này được chia sẻ là tới từ một trong những loại vũ khí mà DPR thu giữ được trong các cuộc chiến với Quân đội Ukraine, bao gồm nhiều loại vũ khí chống tăng khác nhau mà Quân đội Ukraine đã từng được trang bị bởi Mỹ và các nước phương Tây NATO. Nguồn ảnh: defence24.com. Trong lô vũ khí chống tăng mà DPR thu giữ được có thể thấy bao gồm một số các tên lửa chống tăng NLAW của Anh, tên lửa chống tăng vác vai Javelin của Mỹ, và cả các vũ khí chống tăng cá nhân M72 LAW tới từ Canada. Thậm chí, Quân đội Ukraine còn vứt rải rác rất nhiều các vũ khí chống tăng của mình ở các khu vực họ đi qua, không rõ lý do vì sao, nhưng chúng được xác nhận là vẫn còn sử dụng được tốt, hoàn toàn khả thi trong chiến đấu. Không chỉ có những vũ khí trên của Quân đội Ukraine được lực lượng Dân quân Donetsk trưng dụng, theo cuộc họp hội đồng An ninh Quốc gia Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu và đưa ra tuyên bố. Nguồn ảnh; ausa.org. Theo tuyên bố của ông Putin, ông chấp thuận đề nghị chuyển giao vũ khí mà ông Shoigu đưa ra, bao gồm các hệ thống ATGM và MANPADS, xe tăng, và cả những vũ khí cá nhân Quân đội Nga đã thu được từ Quân đội Ukraine cho cả DPR và LPR. Nguồn ảnh: atlanticcouncil.org. Ngoài ra ông Putin còn cho biết thêm, “các tình nguyện viên từ Trung Đông sẵn sàng giúp Nga tại Ukraine nên được hỗ trợ để đến Ukraine”, khi hiện nay, Nga đang tiếp nhận khoảng 16.000 đơn tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhận được từ Trung Đông. Nguồn ảnh: dailycaller.com Còn về các vũ khí chống tăng mà DPR trưng dụng được từ Quân đội Ukraine, chúng ta đã thấy một người lính của DPR đang tự hào khoe “chiến lợi phẩm” của mình là một hệ thống M141 BDM, một loại vũ khí chống tăng một lần của Mỹ. Nguồn ảnh: Military-Today. Tuy nhiên, với hệ thống tên lửa chống tăng vác vai M141 của Mỹ, chúng sẽ có một chút khác biệt so với các vũ khí chống tăng cá nhân một lần khác mà Ukraine đang có, chúng hiện đại hơn, và chúng mới hơn. Nguồn ảnh: malaysiandefence.com. Về sức mạnh, loại vũ khí chống tăng cá nhân M141 được trang bị đầu đạn loại có sức nổ cao mang mục đích kép, vốn được thiết kế để phá huỷ các cấu trúc hạ tầng cứng cáp, ví dụ như mỗi đầu đạn của M141 đều có khả năng xuyên thủng tới 200mm bê tông, 300mm gạch cứng, và hoàn toàn tối ưu khi chống lại các thiết giáp hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Military-Today. Điểm cộng của M141 nằm ở tầm bắn, loại vũ khí chống tăng cá nhân này có tầm bắn hiệu quả từ 15-500m, tuy nhiên tuỳ điều kiện thực tế, chúng hoàn toàn có thể đạt tới tầm bắn tối đa trên 1.000m. Nguồn ảnh: machinesfowar.blogspot.com. Các vũ khí chống tăng cá nhân M141 này xuất hiện tại Ukraine sau khi Mỹ quyết định trang bị cho Quân đội Ukraine vào tháng 1/2022, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine giai đoạn 2021 – 2022. Nguồn ảnh: windowssearch-exp.com. Có thể nói, đây hoàn toàn là những vũ khí có lợi cho DPR, vì trong bối cảnh xung đột, bất kể loại vũ khí nào cũng quan trọng, đặc biệt là các vũ khí chống tăng khi xung đột đang diễn ra ở trên đất liền, và những xe tăng của Quân đội Ukraine cũng đáng để “dè chừng”. Nguồn ảnh; Pinterest. Tuy nhiên ngược lại đối với Ukraine, đây sẽ là một tổn thất lớn với họ, khi mà số lượng vũ khí chống tăng hiện nay của họ đang đặc biệt thiếu hụt, ảnh hưởng tới quá trình chống lại các đợt tấn công của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: foreignpolicy.com. Nhưng mới đây, cũng có thông tin rằng, lô 2.700 tên lửa chống tăng Đan Mạch viện trợ cho Ukraine cũng đã được vận tải cơ C-130 chuyển tới Ukraine, đã được dỡ hàng thành công và tiến hành trang bị cho Quân đội Ukaine. Nguồn ảnh: New York Post. Nhưng mặc dù có thêm các đợt viện trợ quân sự tới nơi, Ukraine vẫn cần thêm nhiều các nguồn lực vũ khí, khi hiện nay Quân đội Nga đã áp sát thủ đô Kyiv, đặc biệt là các tên lửa chống tăng, nên việc mất đi một số lượng vũ khí chống tăng vào tay DPR vẫn sẽ là một thiệt hại đáng kể. Nguồn ảnh: life.ru. Hình ảnh ghi lại quá trình Dân quân Donetsk trưng dụng kho vũ khí chống tăng tìm được của Quân đội Ukraine để lại. Nguồn: Truyền thông địa phương.

