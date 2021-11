Đài Loan có gì trong tay để tự vệ trước một cuộc chiến tổng lực?

Hồi đầu tháng 11 vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan Khâu Quốc Chinh cho biết, Trung Quốc đại lục có thể đang xây dựng kế hoạch tiến hành một cuộc chiến tổng lực vào hòn đảo này vào năm 2025. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Kinh điều gần 150 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan kể từ ngày 1/10. Đây được coi là hành động leo thang quân sự lớn nhất của Trung Quốc trong 40 năm trở lại đây. “Đài Loan chắc chắn sẽ không bắt đầu một cuộc chiến tranh; nhưng nếu bị tấn công trước, chúng tôi sẽ phải tham gia một cuộc chiến tự vệ”, lời phát biểu của ông Chinh được hãng thông tấn Đài Loan dẫn lời. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan lưu ý rằng, bất kỳ hành động nào của Đài Loan đều có thể được sử dụng như một cái cớ để Trung Quốc đại lục phát động các hành động thù địch; vì vậy Đài Bắc sẽ tự kiềm chế, để không kích động xung đột hoặc nổ ra chiến tranh. Bình luận về các cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết, các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào quan hệ giữa Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan. Việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay qua khu vực phòng thủ của Đài Loan chưa bao giờ là chuyện lạ, nhưng gần đây Trung Quốc đã tiến một bước xa hơn, khi đưa một số lượng kỷ lục máy bay quân sự của họ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Mới đây nhất, Không quân Trung Quốc đã đưa 34 chiến đấu cơ J-16 và 12 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân bay ở khu vực gần quần đảo Đông Sa, cách cảng Cao Hùng của Đài Loan 444 km. Nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng, động thái này có thể chỉ mang tính thăm dò, thử phản ứng của Đài Loan và quốc tế, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Đài Bắc và Washington đang ngày càng trở nên khăng khít. Trung Quốc luôn phủ nhận độc lập của Đài Loan và đã nhiều lần kêu gọi “thống nhất hòa bình” và “Chính sách Một Trung Quốc”. Việc Đài Loan xích lại gần Mỹ, mua nhiều vũ khí của phương Tây trong thời gian gần đây, đã khiến Bắc Kinh không thể ngồi yên. Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển gần đây đang xấu đi, và được coi là tồi tệ nhất trong 40 năm qua; Với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã tuyên bố, sớm thống nhất hòa bình. Các quan chức Đài Loan đã nhiều lần nêu mối “quan ngại” về việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày càng xâm phạm phạm vùng nhận dạng phòng không của họ và khả năng cao dẫn đến một vụ tai nạn quân sự. Mỹ ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” và không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Thay vào đó, quan hệ Mỹ - Đài Loan dựa trên “Đạo luật Quan hệ Đài Loan”, bao gồm việc cung cấp vũ khí cho nước này, để phòng thủ và duy trì hòa bình và ổn định ở Tây Thái Bình Dương. Sự ủng hộ kiên định này của Mỹ đối với Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phải can thiệp. Tuần trước, tại buổi kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi 1911, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng, việc thống nhất một cách “hòa bình” là “phù hợp nhất với lợi ích chung của đất nước Trung Quốc". Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh của Đài Loan ở Đài Bắc ngày 10/10 vừa qua, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Bắc sẽ không hành động hấp tấp, mà sẽ tăng cường phòng thủ, để đảm bảo rằng không ai có thể can thiệp vào nội bộ của hòn đảo này. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cảnh báo rằng, Trung Quốc có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Đài Loan vào năm 2025. Trong khi phát biểu với tư cách là một Ủy ban Quốc hội, ông thừa nhận rằng, Trung Quốc đã có khả năng chiến tranh, và sẽ tăng lên trong vài năm tới. Trong khi Đài Loan đảm bảo sẽ không gây chiến và cố gắng tránh đối đầu quân sự với Đại lục; tuy nhiên sẽ “quyết tâm trả đũa” khi tình hình đòi hỏi. Nguồn ảnh: Sina.

Hồi đầu tháng 11 vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan Khâu Quốc Chinh cho biết, Trung Quốc đại lục có thể đang xây dựng kế hoạch tiến hành một cuộc chiến tổng lực vào hòn đảo này vào năm 2025. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Kinh điều gần 150 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan kể từ ngày 1/10. Đây được coi là hành động leo thang quân sự lớn nhất của Trung Quốc trong 40 năm trở lại đây. “Đài Loan chắc chắn sẽ không bắt đầu một cuộc chiến tranh; nhưng nếu bị tấn công trước, chúng tôi sẽ phải tham gia một cuộc chiến tự vệ”, lời phát biểu của ông Chinh được hãng thông tấn Đài Loan dẫn lời. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan lưu ý rằng, bất kỳ hành động nào của Đài Loan đều có thể được sử dụng như một cái cớ để Trung Quốc đại lục phát động các hành động thù địch; vì vậy Đài Bắc sẽ tự kiềm chế, để không kích động xung đột hoặc nổ ra chiến tranh. Bình luận về các cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan , Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết, các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào quan hệ giữa Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan. Việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay qua khu vực phòng thủ của Đài Loan chưa bao giờ là chuyện lạ, nhưng gần đây Trung Quốc đã tiến một bước xa hơn, khi đưa một số lượng kỷ lục máy bay quân sự của họ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Mới đây nhất, Không quân Trung Quốc đã đưa 34 chiến đấu cơ J-16 và 12 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân bay ở khu vực gần quần đảo Đông Sa, cách cảng Cao Hùng của Đài Loan 444 km. Nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng, động thái này có thể chỉ mang tính thăm dò, thử phản ứng của Đài Loan và quốc tế, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Đài Bắc và Washington đang ngày càng trở nên khăng khít. Trung Quốc luôn phủ nhận độc lập của Đài Loan và đã nhiều lần kêu gọi “thống nhất hòa bình” và “Chính sách Một Trung Quốc”. Việc Đài Loan xích lại gần Mỹ, mua nhiều vũ khí của phương Tây trong thời gian gần đây, đã khiến Bắc Kinh không thể ngồi yên. Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển gần đây đang xấu đi, và được coi là tồi tệ nhất trong 40 năm qua; Với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã tuyên bố, sớm thống nhất hòa bình. Các quan chức Đài Loan đã nhiều lần nêu mối “quan ngại” về việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày càng xâm phạm phạm vùng nhận dạng phòng không của họ và khả năng cao dẫn đến một vụ tai nạn quân sự. Mỹ ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” và không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Thay vào đó, quan hệ Mỹ - Đài Loan dựa trên “Đạo luật Quan hệ Đài Loan”, bao gồm việc cung cấp vũ khí cho nước này, để phòng thủ và duy trì hòa bình và ổn định ở Tây Thái Bình Dương. Sự ủng hộ kiên định này của Mỹ đối với Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phải can thiệp. Tuần trước, tại buổi kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi 1911, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng, việc thống nhất một cách “hòa bình” là “phù hợp nhất với lợi ích chung của đất nước Trung Quốc". Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh của Đài Loan ở Đài Bắc ngày 10/10 vừa qua, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Bắc sẽ không hành động hấp tấp, mà sẽ tăng cường phòng thủ, để đảm bảo rằng không ai có thể can thiệp vào nội bộ của hòn đảo này. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cảnh báo rằng, Trung Quốc có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Đài Loan vào năm 2025. Trong khi phát biểu với tư cách là một Ủy ban Quốc hội, ông thừa nhận rằng, Trung Quốc đã có khả năng chiến tranh, và sẽ tăng lên trong vài năm tới. Trong khi Đài Loan đảm bảo sẽ không gây chiến và cố gắng tránh đối đầu quân sự với Đại lục; tuy nhiên sẽ “quyết tâm trả đũa” khi tình hình đòi hỏi. Nguồn ảnh: Sina.