Đặc nhiệm Nga mang hệ thống đặc trị bộ binh đến Hama

Thông tin này được truyền thông Lebanon dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết khi đăng tải những bức ảnh đặc nhiệm Nga chụp chung với binh sĩ của Quân đội chính phủ Syria (SAA)ở Tây Bắc Syria. Khi đến Syria, đặc nhiệm Nga sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng SAA và đồng minh đẩy nhanh các hoạt động ở vùng nông thôn Tây Bắc tỉnh Hama. Để hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt của mình, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã mang đến vùng chiến sự Hama những khí tài đặc biệt mà rất ít khi được công bố trước truyền thông. Trong đó có súng cối và hệ thống radar sách tay FARA-I. Đây là khí tài chuyên dùng để dò tìm các mục tiêu di động như quân lính và các loại xe từ khoảng cách 4 km. FARA-I là một hệ thống radar nhẹ và không cồng kềnh, một người cũng có thể vác được, nhưng phải cần 2 người để vận hành nó. Hệ thống radar do Nga chế tạo đa chức năng, và có thể được sử dụng như một công cụ do thám hoặc như một máy ảnh cho các vũ khí tự động.Radar FARA-I có thể hoạt động và theo dõi các vị trí của kẻ thù trong những điều kiện thời tiết khó khăn nhất như mưa, sương mù và khói. Một trong những đặc tính quan trọng nhất của FARA-I là nó có khả năng được sử dụng trong những trận bão cát như trên những sa mạc ở Syria. Sau khi phát hiện và xác định chính xác mục tiêu, đặc nhiệm Nga sẽ dùng súng cối tiêu diệt. Hiện chưa rõ lý do khiến lực lượng này tin dùng súng cối chứ không phải những vũ khí khác khi tham chiến tại Hama.

