Đặc nhiệm GRU, Akhmata và bộ binh Nga đánh lớn tại Kleshcheevka

Tờ Svpressa cho biết, quân Nga tiếp tục đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi phía nam Bakhmut; hướng tấn công của Quân đội Ukraine đã quá rộng (gần 10 km) và gần như không còn lực lượng để bao trùm một khu vực rộng lớn như vậy. Tuy nhiên họ vẫn đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân Nga. Trong khi quân Nga bao gồm lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục tình báo Quân đội Nga (GRU), lực lượng đặc nhiệm “Akhmata” của vệ binh Chechnya và Quân đoàn 2 đang thực hiện luân chuyển thành công, bổ sung lực lượng trên hướng này. Theo thư ký báo chí của “Mặt trận phía Đông” Quân đội Ukraine, Đại úy Ilya Yevlash, ước tính quy mô của nhóm quân Nga tại Bakhmut có ít nhất là 50 nghìn người. Như vậy có khả năng Quân đội Nga tại đây đã tăng cường lực lượng trong những ngày qua. Làng Kleshcheevka vẫn là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất, ngôi làng nằm cách thành phố Bakhmut 6 km về hướng nam. Tại đây có tuyến đường sắt quan trọng chiến lược đi qua, là một trong những tuyến cung cấp chính của Bakhmut. Quân Ukraine đang cố gắng đến ga xe lửa, nhưng không thành công. Ông Ramzan Kadyrov, Tổng thống của nước cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga tuyên bố rằng, hiện làng Kleshcheevka đang được bảo vệ bởi các binh sĩ của lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechnya cùng với lực lượng đặc biệt GRU và lính bộ binh cơ giới của Quân đoàn 2 Nga. Các trận đánh diễn ra quyết liệt tại hai làng Kleshcheevka và Andreevka trong những ngày qua, khi các mũi đột kích của Quân đội Ukraine, với sự yểm trợ của xe bọc thép, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga ở gần tuyến đường sắt chạy qua giữa làng. Để hạn chế thiệt hại, quân đội Nga tại đây đã tích cực dùng hỏa lực pháo binh ngăn chặn và tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển, khiến các mũi đột kích của Quân đội Ukraine vào Kleshcheevka tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị. “Quân Ukraine bị tổn thất đáng kể và khu vực chiến đấu ngổn ngang xác lính Ukraine và xe bọc thép bị cháy”; một nguồn tin của lính Nga viết trên Telegram. Hiện các đơn vị Ukraine tại Kleshcheevka phải tạm dừng tấn công để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Theo thông tin từ các nhà báo chiến trường của hãng tin Nga RIA Novosti, hiện tại tình hình khu vực Kleshcheevka đã ổn định; giao tranh bước vào thế trận giằng co, nhưng tình hình vẫn vô cùng căng thẳng, bất ổn. Còn làng Andreevka, một ngôi làng nhỏ, nằm sát gần làng Kleshcheevka giờ đây không còn tồn tại. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, pháo kích và xung đột ác liệt đã biến ngôi làng ấm cúng một thời, thành một cánh đồng đổ nát và hủy diệt. Đoạn phim từ UAV của Ukraine quay cho thấy đống đổ nát của những ngôi nhà và những con đường bị tàn phá, ngôi làng giống bức tranh về ngày tận thế và bi kịch không đáy của cư dân địa phương, giờ đây bị tước đoạt nhà cửa và mọi thứ, mà các thế hệ trước đã xây dựng và bảo tồn. Chính quyền địa phương xác nhận rằng, trước khi chiến sự bùng nổ, chỉ có 77 người sống ở làng Andreevka. Ngôi làng “rất nhỏ” này chưa bao giờ có hạ tầng rộng lớn, thậm chí còn không có bưu điện. Do vậy, việc tuyên truyền chiến thắng của cả Nga và Ukraine với ngôi làng này, chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Theo Đại tá Nikolai Urshalovich, Tư lệnh Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, hiện quân đội Nga đang tăng cường các đơn vị chủ lực gần Bakhmut. Ông Urshalovich cũng bác bỏ tuyên bố của tướng Syrsky, Tư lệnh mặt trận phía Đông Ukraine là, quân Ukraine tại Bakhmut đã đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn dù của Nga ở phía nam Bakhmut vào hôm 19/9. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng khẳng định, quân Nga tại Bakhmut chịu tổn thất không đáng kể; nhưng tổn thất của quân Ukraine là rất lớn, do thực hiện tiến công bằng các phân đội nhỏ bằng chiến thuật “làn sóng người” dọc theo tuyến Kleshcheevka - Andreevka - Kurdyumivka. Các chuyên gia ISW cho rằng, Bakhmut không còn có giá trị chiến lược nào đối với Ukraine và cũng chỉ rõ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine muốn tiếp tục “cầm chân” các đơn vị Nga tại Bakhmut. Tuy nhiên điều đó đã phân tán lực lượng của Ukraine trên hướng Zaporizhia. Theo trang “Bình luận quân sự” của Nga cho biết, vào ngày 27/9, quân Nga cuối cùng đã đánh bật các đơn vị Ukraine ở làng Orekhovo-Vasilyevka (cách Bakhmut 10 km về phía tây bắc). Quân Ukraina đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng xe bọc thép giữa Orekhovo-Vasilevka và Zaliznyansk (cách Bakhmut 13 km về phía bắc), nhưng không thành công. Cường độ sử dụng máy bay không người lái của Nga gần Bakhmut thấp hơn so với trên hướng Zaporozhye. Theo các chuyên gia của ISW, lý do là Quân đội Ukraine tăng cường các phương tiện tác chiến điện tử trên hướng này và các phương tiện tác chiến điện tử là mục tiêu chính của pháo binh Nga. UAV tự sát của Nga tấn công chính xác các vị trí của quân Ukraine trên hướng Zaporizhia. Nguồn Topwar

