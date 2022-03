Đặc nhiệm Anh “sắm” súng trường mới có thể bắn hạ trực thăng

Cách đây không lâu, tờ Daily Mail của Anh đưa tin lực lượng đặc biệt Anh đã mua được 150 khẩu súng trường Gepard GM6 Lynx, loại súng này có khả năng bắn hạ được máy bay, trực thăng và xe bọc thép chỉ bằng một phát bắn. Một binh sĩ đặc nhiệm SWAT đã ví khẩu súng trường này như một khẩu lựu pháo vì "cú đấm" mạnh mẽ của nó, mặc dù thực tế là khẩu súng này chỉ nặng khoảng 10,4 kg và dài 1,2 m. Cần lưu ý rằng viên đạn của khẩu súng trường này có cỡ nòng 12,7 mm có sơ tốc đầu nòng là 780 m/s và dễ dàng xuyên qua lớp giáp của xe bọc thép hạng nhẹ và gây phát nổ bên trong xe đủ gây sát thương đối với kíp lái. Băng đạn của súng trường bán tự động này chứa được 5 viên đạn .50 BMG hoặc 12,7 × 108 mm Mk2 do Nga sản xuất, có thể bắn chỉ trong 3 giây. Súng trường có giá 9.000 bảng Anh (tương đương 12.000 USD) với tầm bắn hiệu quả 1,25 km. Gepard Model 6 Lynx có biệt danh "Cheetah model 6 Lynx" là một khẩu súng trường có nòng dài và một chốt xoay, sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên. Súng cũng có thể sử dụng đạn Browning 12,7mm (loại đạn tiêu chuẩn của NATO) hoặc đạn 12,7mm của Nga. Súng được thiết kế theo kiểu bullpup và chỉ có thể được sử dụng bằng tay phải. Nó hiện đang được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Hungary, một số tổ chức quân sự và an ninh cho các mục đích thương mại hoặc dân sự. Khẩu súng trường này nhỏ gọn và được đánh giá là nhẹ so với một khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn như vậy. Súng sử dụng nguyên tắc hoạt động tự động với độ giật nòng thấp. Và việc sử dụng thiết bị giảm giật ở đầu nòng hiệu quả làm giảm đáng kể độ giật mà người bắn cảm thấy khi bắn. Điểm nổi bật của loại súng này là nếu súng đang lắp hộp tiếp đạn và khi nòng súng được chuyển từ vị trí an toàn sang vị trí chiến đấu, hộp tiếp đạn sẽ tự động đẩy viên đạn đến khoang chứa và khẩu súng sẽ ngay lập tức sẵn sàng khai hỏa. Đạn được nạp từ các hộp nhựa có thể tháo rời khỏi hộp tiếp đạn. Đèn chiếu sáng có thể được gắn trên cả thiết bị ngắm quang học và cơ học. Đương nhiên khẩu súng này cũng có một thanh ray Picatinny, để có thể tích hợp các phụ kiện hỗ trợ. Ngoài ra, đối với các thiết bị và phụ kiện kèm theo, mặt trên của súng cũng có thêm ray dẫn hướng. Điều này giúp người sử dụng có thêm nhiều lựa chọn trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ khi chiến đấu. Gepard Model 6 Lynx khi sử dụng đạn súng trường thông thường ở khoảng cách 100 mét có thể bắn xuyên qua bức tường bê tông 25 cm và viên đạn xuyên giáp thậm chí còn hiệu quả hơn, nó có thể xuyên qua lớp giáp thép đồng nhất dày 2 cm ở khoảng cách 100 mét. Một ưu điểm quan trọng của súng trường Gepard Model 6 Lynx là khả năng đa cỡ nòng của nó. Bằng cách thay thế nòng, chốt và băng đạn, súng trường Lynx GM-6 có thể dễ dàng biến thành một vũ khí có khả năng bắn luân phiên cả hai băng đạn 12,7x99 (.50 BMG) và 12,7x108. Theo các chuyên gia quân sự nhận xét một cách ngắn gọn, khẩu súng trường Gepard Model 6 Lynx của các nhà thiết kế Hungary tương đối nhẹ dễ mang theo và hiệu quả chiến đấu cao.

Cách đây không lâu, tờ Daily Mail của Anh đưa tin lực lượng đặc biệt Anh đã mua được 150 khẩu súng trường Gepard GM6 Lynx, loại súng này có khả năng bắn hạ được máy bay, trực thăng và xe bọc thép chỉ bằng một phát bắn. Một binh sĩ đặc nhiệm SWAT đã ví khẩu súng trường này như một khẩu lựu pháo vì "cú đấm" mạnh mẽ của nó, mặc dù thực tế là khẩu súng này chỉ nặng khoảng 10,4 kg và dài 1,2 m. Cần lưu ý rằng viên đạn của khẩu súng trường này có cỡ nòng 12,7 mm có sơ tốc đầu nòng là 780 m/s và dễ dàng xuyên qua lớp giáp của xe bọc thép hạng nhẹ và gây phát nổ bên trong xe đủ gây sát thương đối với kíp lái. Băng đạn của súng trường bán tự động này chứa được 5 viên đạn .50 BMG hoặc 12,7 × 108 mm Mk2 do Nga sản xuất, có thể bắn chỉ trong 3 giây. Súng trường có giá 9.000 bảng Anh (tương đương 12.000 USD) với tầm bắn hiệu quả 1,25 km. Gepard Model 6 Lynx có biệt danh "Cheetah model 6 Lynx" là một khẩu súng trường có nòng dài và một chốt xoay, sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên. Súng cũng có thể sử dụng đạn Browning 12,7mm (loại đạn tiêu chuẩn của NATO) hoặc đạn 12,7mm của Nga. Súng được thiết kế theo kiểu bullpup và chỉ có thể được sử dụng bằng tay phải. Nó hiện đang được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Hungary, một số tổ chức quân sự và an ninh cho các mục đích thương mại hoặc dân sự. Khẩu súng trường này nhỏ gọn và được đánh giá là nhẹ so với một khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn như vậy. Súng sử dụng nguyên tắc hoạt động tự động với độ giật nòng thấp. Và việc sử dụng thiết bị giảm giật ở đầu nòng hiệu quả làm giảm đáng kể độ giật mà người bắn cảm thấy khi bắn. Điểm nổi bật của loại súng này là nếu súng đang lắp hộp tiếp đạn và khi nòng súng được chuyển từ vị trí an toàn sang vị trí chiến đấu, hộp tiếp đạn sẽ tự động đẩy viên đạn đến khoang chứa và khẩu súng sẽ ngay lập tức sẵn sàng khai hỏa. Đạn được nạp từ các hộp nhựa có thể tháo rời khỏi hộp tiếp đạn. Đèn chiếu sáng có thể được gắn trên cả thiết bị ngắm quang học và cơ học. Đương nhiên khẩu súng này cũng có một thanh ray Picatinny, để có thể tích hợp các phụ kiện hỗ trợ. Ngoài ra, đối với các thiết bị và phụ kiện kèm theo, mặt trên của súng cũng có thêm ray dẫn hướng. Điều này giúp người sử dụng có thêm nhiều lựa chọn trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ khi chiến đấu. Gepard Model 6 Lynx khi sử dụng đạn súng trường thông thường ở khoảng cách 100 mét có thể bắn xuyên qua bức tường bê tông 25 cm và viên đạn xuyên giáp thậm chí còn hiệu quả hơn, nó có thể xuyên qua lớp giáp thép đồng nhất dày 2 cm ở khoảng cách 100 mét. Một ưu điểm quan trọng của súng trường Gepard Model 6 Lynx là khả năng đa cỡ nòng của nó. Bằng cách thay thế nòng, chốt và băng đạn, súng trường Lynx GM-6 có thể dễ dàng biến thành một vũ khí có khả năng bắn luân phiên cả hai băng đạn 12,7x99 (.50 BMG) và 12,7x108. Theo các chuyên gia quân sự nhận xét một cách ngắn gọn, khẩu súng trường Gepard Model 6 Lynx của các nhà thiết kế Hungary tương đối nhẹ dễ mang theo và hiệu quả chiến đấu cao.