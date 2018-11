Đã mắt với màn phô diễn sức mạnh của tiêm kích F-2 Nhật Bản

Trong hôm 24/11, lực lượng Phòng vệ trên Không Nhật Bản (JASDF) đã tổ chức sự kiện hàng không thường niên tại căn cứ không quân Tsuiki, tỉnh Fukuoka. Nguồn ảnh: Sina. Đây là sự kiện hàng không cuối cùng của tháng 11 mà JASDF tổ chức hàng năm tại các căn cứ không quân của lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Căn cứ Tsuiki là nơi đóng quân của trung đoàn tự vệ trên không số 8, với lực lượng nòng cốt là các tiêm kích F-2A/B và một trung đoàn tên lửa phòng không. Nguồn ảnh: Sina. Tiêm kích F-2 bay đội hình chiến đấu kiểu "kim cương". Đây là đội hình bay rất linh hoạt có thể thay đổi chiến thuật rất nhanh. F-2 là phiên bản F-16 Nhật Bản với một số cải tiến. Nguồn ảnh: Sina. F-2 có diện tích cánh lớn hơn 25% so với F-16, sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp hơn để giảm trọng lượng. F-2 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA). Nguồn ảnh: Sina. Tiêm kích F-16 của Mỹ đồn trú tại căn cứ Tsuiki cũng tham gia bay trình diễn. Nguồn ảnh: Sina. Màn khói trắng bao phủ dọc cánh chính khi chiếc F-16 tăng tốc vượt bức tường âm thanh. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra ở độ cao thấp, nơi có mật độ không khí dày. Nguồn ảnh: Sina. Do kích thước lớn hơn, nên F-2 nhìn "hầm hố" hơn so với F-16. Nó có thể đạt tầm bay tối đa tới 4.000 km với thùng nhiên liệu phụ, trần bay 18.000 m. Nguồn ảnh: Sina. F-2 được trang bị động cơ phản lực General Electric F110 IHI 129, công suất 131 kN, chỉ đứng sau phiên bản F-16 lô 60 chế tạo cho UAE về sức mạnh. Động cơ này cho phép F-2 đạt tốc độ tối đa 2.124 km/h ở độ cao lớn. Nguồn ảnh: Sina. F-2 có thể mang theo tối đa 8 tấn vũ khí, một khả năng đáng nể đối với máy bay chiến đấu một động cơ. Một trong những vũ khí chủ lực của F-2 là tên lửa không đối không tầm trung AAM-4B, tên lửa sử dụng radar AESA đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, vũ khí lợi hại khác của F-2 là tên lửa không đối hạm XASM-3 có thể nhấn chìm bất kỳ chiến hạm nào. F-2 cùng với F-15J đang là nòng cốt trong sức mạnh tự vệ trên không của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Tiêm kích F-2 của Phòng vệ Nhật Bản biểu diễn nhào lộn trên không. (nguồn THEPHDEFENSE)

