MC người Nghệ An “flex” thành tích kiếm tiền từ 3 tuổi

MC Diệp Chi nổi tiếng với khán giả trong hình ảnh một người dẫn chương trình thông minh và duyên dáng. Cô nàng gây dấu ấn ở nhiều chương trình như Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... Nữ MC gốc Nghệ An khiến nhiều người ngưỡng mộ với bảng thành tích từ bé đến lớn. Cô nàng "flex" trên trang cá nhân rằng bản thân đã bắt đầu kiếm được tiền từ lúc 3-4 tuổi: "3-4 tuổi! Mình đi hát cho đài truyền hình Nghệ An và đã có những catse đầu tiên đưa cho mẹ giữ rồi. Lớn hơn, tham gia vào đội văn nghệ của nhà thiếu nhi, mình đi diễn gần như hàng tuần cùng các anh chị. Hồi đó mẹ cứ nói vui là nuôi em Diệp mẹ nỏ mất tiền đi học." Hành trình dẫn đến thành công của nữ MC không hề trải hoa hồng mà là cả quá trình cố gắng từ lúc còn là sinh viên: "Năm 18 tuổi, một mình xa nhà ra Hà Nội học, mình tranh thủ làm thêm bằng việc viết báo, làm cộng tác viên cho các toà soạn. 20 tuổi, mình chính thức được tuyển làm cộng tác viên cho VTV, rồi được lên TV dẫn chương trình nên có nhiều lời mời làm MC cho các sự kiện lớn, nhỏ bên ngoài." Nhờ sự chăm chỉ và không ngừng học hỏi, cố gắng vươn lên đó, nữ MC hiện tại đã đạt được những điều từng mong ước: "Nhờ chăm chỉ làm việc và có ý thức dành dụm tích lũy, mình đã dần chạm tới những thứ trước đây mình mơ ước, từng bước đạt được những thành công nho nhỏ trong đời: sở hữu ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình, thực hiện nhiều chuyến đi tới các địa điểm luôn nằm trong wishlist từ khi còn trẻ." Dưới bài đăng có dòng chia sẻ của cô nàng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn với nàng MC: "Mê quá, đẹp người đẹp nết", "thích cách chị Diệp truyền năng lượng tích cực ghê", "Quá trời giỏi rồi". Hiện tại, Diệp Chi đã tạm ngừng sự nghiệp MC, để lui về làm đạo diễn cũng như làm “hậu phương vững chắc” cho một số chương trình tại VTV. Ở tuổi U40, Diệp Chi hiện có cuộc sống đủ đầy, hài lòng với những gì mình có. Dù lịch công việc dày đặc, cô vẫn thường xuyên dành thời gian cho những chuyến đi khám phá những mảnh đất mới. Cô nàng có mối quan hệ thân thiết với con gái. Diệp Chi thường đăng ảnh chụp cùng con lên trang cá nhân. Hiện tại, Diệp Chi và con gái Sumo trong căn hộ sang chảnh với thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp. (Ảnh: FBNV)

