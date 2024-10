Cuộc tấn công “đau đớn” vào lúc 23 giờ đêm của Nga vào Odessa

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời đặc vụ tình báo ngầm của Nga Sergey Lebedev cho biết, tổ chức tình báo ngầm thân Nga ở tỉnh Odessa, Ukraine đã phát hiện một thông tin quan trọng, đó là một con tàu chở đầy tên lửa, để sử dụng trên máy bay chiến đấu F-16, sẽ sớm được dỡ hàng tại một cảng ở Odessa. Con tàu khổng lồ chở đầy vũ khí, đạn dược của Mỹ lần đầu tiên vào cảng Odessa, nhưng chỉ là hành động “nghi binh”. Sau khi giả vờ cập bến, tàu vận chuyển vũ khí lập tức khởi hành và nhanh chóng di chuyển đến cảng Yuzhny, một cảng nhỏ ở bang Odessa. Nhưng tất cả những hành động này đã không “qua mặt” được tổ chức tình báo ngầm của Nga. TASS đưa tin, vào 23h đêm hôm đó, tàu vận tải chở vũ khí của Mỹ đã cập cảng Yuzhny, một số lượng lớn thiết bị bốc dỡ kỹ thuật của Ukraine cùng công nhân ngay lập tức vào hiện trường, để giải phóng số hàng đặc biệt ngay trong đêm. Tuy nhiên, Ukraine rõ ràng đã vui mừng quá sớm. Cùng lúc đó, lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, đã khóa mục tiêu và một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo chính xác và nhanh chóng bắt đầu. Những tiếng nổ dữ dội vang lên từ cảng Yuzhny, một lượng lớn xe cứu hỏa và xe cứu thương của Ukraine lao tới hiện trường. Khi cảng Odessa bị tấn công, một cuộc tấn công lớn hơn đang bắt đầu vào đêm đó, Quân đội Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Odessa, Kharkov và những nơi khác. Còn trang web Bulgarian Military cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được cho là đã bắn trúng tàu container Shui Spirit treo cờ Panama, khi tàu này đang vận chuyển thiết bị quân sự từ cảng Constanța của Romania đến Odessa, Ukraine. Theo các quan chức Nga, Quân đội Nga đã phóng tên lửa ngay khi lô hàng đang được dỡ xuống, với cảnh quay cho thấy vụ nổ đạn dược. Trong khi nội dung và nguồn gốc chính xác của lô hàng vẫn chưa được xác nhận, Moscow tuyên bố đó là vũ khí do châu Âu cung cấp cho Ukraine. Cảnh quay bằng UAV trinh sát của Bộ Quốc phòng Nga đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa Nga tấn công tàu Shui Spirit, gây ra một vụ nổ lớn nhấn chìm con tàu trong biển lửa. Tuy nhiên, Ukraine phản đối đó là tàu vận tải vũ khí, mà cho đó là tàu vận tải dân sự và không có người nào thiệt mạng. Bên cạnh cuộc tấn công bằng tên lửa, Quân đội Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhiều đợt nhắm vào Kiev và cơ sở hạ tầng quan trọng tại cảng Biển Đen. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 56 trong số ít nhất 87 UAV, trong đó có 25 chiếc bị rơi do nhiễu điện tử? Cảng Constanța ở Rumania đã trở thành một trung tâm trung chuyển quan trọng cho các nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây đến Ukraine, và các thông tin cho thấy, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy nhiều tài sản có giá trị cao. Việc này cho thấy tính “mong manh” của các chuyến hàng vũ khí từ phương Tây, khi chúng cập cảng Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga cũng đã gây ra các vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm dỡ hàng, đánh chìm hai tàu tuần tra biên giới của Ukraine và khiến bảy người trong lực lượng tuần tra bờ biển của Ukraine thương vong. Nga tiếp tục triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và các biến thể phóng từ trên không như tên lửa Kinzhal 9K720, để vô hiệu hóa các mục tiêu có giá trị cao của phương Tây đến Ukraine, đặc biệt tập trung nhằm vào các hệ thống phòng không Patriot. Lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga thì tập trung tấn công Ukraine và cơ sở hạ tầng của nước này như năng lượng, công nghiệp quốc phòng, sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc; cũng như các địa điểm tập trung quân, vũ khí và lính đánh thuê của Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát tầm xa Geran-2. Thiết bị gây nhiễu điện từ của NATO được Quân đội Ukraine sử dụng hoàn toàn thất bại. Trên thực tế, hệ thống chống nhiễu điện từ của NATO thuộc loại nhiễu điện từ đầu cuối. Để can thiệp điện tử thành công vào tên lửa Nga, cần phải đánh lừa bằng nhiều góc độ và cường độ cao. Hơn nữa, nó đòi hỏi thời gian cảnh báo dài, cường độ cao, độ khó cao và thiếu các vị trí nhiễu chuyển tiếp nên độ tin cậy của việc gây nhiễu thành công không cao. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Quân đội Nga cũng tấn công nhà ga đường sắt Zaporozhye và xưởng gia công kim loại của Nhà máy thép Zaporozhye. Vào thời điểm đó, một số lượng lớn vũ khí và đạn dược viện trợ của phương Tây đã được chất lên một chuyến tàu từ Odessa đến Zaporozhye. Khi đang dỡ hàng xuống tàu thì đã bị tên lửa Nga bắn trúng. Trong vòng 40 phút, hàng chục xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa và pháo tự hành của Ukraine đã bị trúng đạn. Sau đó Quân đội Nga mở đợt tấn công thứ hai vào xưởng gia công kim loại của Nhà máy thép Zaporozhye gần đó. Quân đội Nga cho biết, Nhà máy thép Zaporozhye là nơi bảo quản vũ khí hạng nặng của Quân đội Ukraine và xe tăng cùng các thiết bị hạng nặng khác được bí mật vận chuyển tới đây vào ban đêm. Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào xưởng, nhằm cắt đứt khả năng của Quân đội Ukraine trong việc sửa chữa các thiết bị phương Tây gần đó. Các cuộc tấn công của Quân đội Nga rất đặc biệt. Đầu tiên họ nhắm vào hệ thống phòng không Ukraine, sau đó tập trung tấn công các vị trí lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Sau khi làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine và xóa sổ các vị trí tập trung lính đánh thuê nước ngoài, lúc này Quân đội Nga mới tấn công các kho vũ khí, kho chứa dầu... Sau khi trấn áp các hệ thống vận chuyển, lưu trữ và bảo trì vũ khí của Ukraine. Trọng tâm gần đây của lực lượng tên lửa Nga là làm tê liệt các tuyến vận tải. Từ các tuyến đường sắt, cảng biển cho đến những cây cầu quan trọng đều nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Nga. Tên lửa Nga tấn công cảng Odessa của Ukraine. Nguồn X.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời đặc vụ tình báo ngầm của Nga Sergey Lebedev cho biết, tổ chức tình báo ngầm thân Nga ở tỉnh Odessa, Ukraine đã phát hiện một thông tin quan trọng, đó là một con tàu chở đầy tên lửa, để sử dụng trên máy bay chiến đấu F-16, sẽ sớm được dỡ hàng tại một cảng ở Odessa. Con tàu khổng lồ chở đầy vũ khí, đạn dược của Mỹ lần đầu tiên vào cảng Odessa, nhưng chỉ là hành động “nghi binh”. Sau khi giả vờ cập bến, tàu vận chuyển vũ khí lập tức khởi hành và nhanh chóng di chuyển đến cảng Yuzhny, một cảng nhỏ ở bang Odessa. Nhưng tất cả những hành động này đã không “qua mặt” được tổ chức tình báo ngầm của Nga. TASS đưa tin, vào 23h đêm hôm đó, tàu vận tải chở vũ khí của Mỹ đã cập cảng Yuzhny, một số lượng lớn thiết bị bốc dỡ kỹ thuật của Ukraine cùng công nhân ngay lập tức vào hiện trường, để giải phóng số hàng đặc biệt ngay trong đêm. Tuy nhiên, Ukraine rõ ràng đã vui mừng quá sớm. Cùng lúc đó, lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, đã khóa mục tiêu và một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo chính xác và nhanh chóng bắt đầu. Những tiếng nổ dữ dội vang lên từ cảng Yuzhny, một lượng lớn xe cứu hỏa và xe cứu thương của Ukraine lao tới hiện trường. Khi cảng Odessa bị tấn công, một cuộc tấn công lớn hơn đang bắt đầu vào đêm đó, Quân đội Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Odessa, Kharkov và những nơi khác. Còn trang web Bulgarian Military cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được cho là đã bắn trúng tàu container Shui Spirit treo cờ Panama, khi tàu này đang vận chuyển thiết bị quân sự từ cảng Constanța của Romania đến Odessa, Ukraine. Theo các quan chức Nga, Quân đội Nga đã phóng tên lửa ngay khi lô hàng đang được dỡ xuống, với cảnh quay cho thấy vụ nổ đạn dược. Trong khi nội dung và nguồn gốc chính xác của lô hàng vẫn chưa được xác nhận, Moscow tuyên bố đó là vũ khí do châu Âu cung cấp cho Ukraine. Cảnh quay bằng UAV trinh sát của Bộ Quốc phòng Nga đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa Nga tấn công tàu Shui Spirit, gây ra một vụ nổ lớn nhấn chìm con tàu trong biển lửa. Tuy nhiên, Ukraine phản đối đó là tàu vận tải vũ khí, mà cho đó là tàu vận tải dân sự và không có người nào thiệt mạng. Bên cạnh cuộc tấn công bằng tên lửa, Quân đội Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhiều đợt nhắm vào Kiev và cơ sở hạ tầng quan trọng tại cảng Biển Đen. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 56 trong số ít nhất 87 UAV, trong đó có 25 chiếc bị rơi do nhiễu điện tử? Cảng Constanța ở Rumania đã trở thành một trung tâm trung chuyển quan trọng cho các nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây đến Ukraine, và các thông tin cho thấy, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy nhiều tài sản có giá trị cao. Việc này cho thấy tính “mong manh” của các chuyến hàng vũ khí từ phương Tây, khi chúng cập cảng Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga cũng đã gây ra các vụ nổ thứ cấp tại các địa điểm dỡ hàng, đánh chìm hai tàu tuần tra biên giới của Ukraine và khiến bảy người trong lực lượng tuần tra bờ biển của Ukraine thương vong. Nga tiếp tục triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và các biến thể phóng từ trên không như tên lửa Kinzhal 9K720, để vô hiệu hóa các mục tiêu có giá trị cao của phương Tây đến Ukraine, đặc biệt tập trung nhằm vào các hệ thống phòng không Patriot. Lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga thì tập trung tấn công Ukraine và cơ sở hạ tầng của nước này như năng lượng, công nghiệp quốc phòng, sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc; cũng như các địa điểm tập trung quân, vũ khí và lính đánh thuê của Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát tầm xa Geran-2. Thiết bị gây nhiễu điện từ của NATO được Quân đội Ukraine sử dụng hoàn toàn thất bại. Trên thực tế, hệ thống chống nhiễu điện từ của NATO thuộc loại nhiễu điện từ đầu cuối. Để can thiệp điện tử thành công vào tên lửa Nga, cần phải đánh lừa bằng nhiều góc độ và cường độ cao. Hơn nữa, nó đòi hỏi thời gian cảnh báo dài, cường độ cao, độ khó cao và thiếu các vị trí nhiễu chuyển tiếp nên độ tin cậy của việc gây nhiễu thành công không cao. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Quân đội Nga cũng tấn công nhà ga đường sắt Zaporozhye và xưởng gia công kim loại của Nhà máy thép Zaporozhye. Vào thời điểm đó, một số lượng lớn vũ khí và đạn dược viện trợ của phương Tây đã được chất lên một chuyến tàu từ Odessa đến Zaporozhye. Khi đang dỡ hàng xuống tàu thì đã bị tên lửa Nga bắn trúng. Trong vòng 40 phút, hàng chục xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa và pháo tự hành của Ukraine đã bị trúng đạn. Sau đó Quân đội Nga mở đợt tấn công thứ hai vào xưởng gia công kim loại của Nhà máy thép Zaporozhye gần đó. Quân đội Nga cho biết, Nhà máy thép Zaporozhye là nơi bảo quản vũ khí hạng nặng của Quân đội Ukraine và xe tăng cùng các thiết bị hạng nặng khác được bí mật vận chuyển tới đây vào ban đêm. Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào xưởng, nhằm cắt đứt khả năng của Quân đội Ukraine trong việc sửa chữa các thiết bị phương Tây gần đó. Các cuộc tấn công của Quân đội Nga rất đặc biệt. Đầu tiên họ nhắm vào hệ thống phòng không Ukraine, sau đó tập trung tấn công các vị trí lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Sau khi làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine và xóa sổ các vị trí tập trung lính đánh thuê nước ngoài, lúc này Quân đội Nga mới tấn công các kho vũ khí, kho chứa dầu... Sau khi trấn áp các hệ thống vận chuyển, lưu trữ và bảo trì vũ khí của Ukraine. Trọng tâm gần đây của lực lượng tên lửa Nga là làm tê liệt các tuyến vận tải. Từ các tuyến đường sắt, cảng biển cho đến những cây cầu quan trọng đều nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Nga. Tên lửa Nga tấn công cảng Odessa của Ukraine. Nguồn X.