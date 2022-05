Cuộc phục kích của Quân đội Nga trên đảo Rắn của Ukraine

Gần đây, các lực lượng vũ trang chính của Nga và Ukraine đang tập trung vào trận chiến khốc liệt ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, và mọi sự chú ý của thế giới cũng đang tập trung ở đây. Nhưng trên các mặt trận ở hướng khác của Ukraine, cuộc đấu trí giữa Nga và Ukraine chưa bao giờ dừng lại. Theo thông tin mới nhất được tờ Topwả đăng tải, Đảo Rắn, nơi trở nên nổi tiếng vì Tổng thống Zelensky đã thổi phồng sự hy sinh của những người lính giữ đảo; và nơi đây còn được biết đến là tâm điểm cạnh tranh giữa Nga và Ukraine. Đảo Rắn (tiếng Ukraine là Zmiinyi) rộng khoảng 18 hecta, nằm trên biển Đen, cách bờ biển thành phố cảng Odessa khoảng 35km, có vị trí chiến lược về địa lý và ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần với Quân đội Ukraine. Trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, tại đảo Rắn, Ukraine bố trí khoảng 100 lính biên phòng bảo vệ đảo. Vài ngày sau khi chiến dịch của Nga bắt đầu, Ukraine tuyên bố toàn bộ binh sĩ trên đảo Rắn đã thiệt mạng vì hỏa lực Nga. Tuy nhiên, phía Nga sau đó công bố video ghi cảnh lực lượng Ukraine tại đó đã hạ vũ khí đầu hàng, được đảm bảo an toàn rồi sau đó trao trả cho Ukraine. Để giành lại quyền kiểm soát hòn đảo quan trọng chiến lược này, Quân đội Ukraine mới đây đã tổ chức một chiến dịch xâm nhập đặc biệt. Phía Ukraine đã điều động lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được cố vấn NATO huấn luyện, cố gắng đưa tàu đổ bộ và trực thăng ra biển và thực hiện chiến dịch đổ bộ ba chiều, để chiếm lại hòn đảo mang tính biểu tượng cao này, từ tay Quân đội Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng việc Quân đội Ukraine tìm cách chiếm lại Đảo Rắn; các lực lượng đặc nhiệm và lính thủy đánh bộ tinh nhuệ của Nga đã được triển khai trên đảo từ trước. Đồng thời Hạm đội Biển Đen và lực lượng không quân và phòng không của Nga, cũng đã đề phòng, thiết lập “bẫy chết chóc” xung quanh hòn đảo, để chờ đợi sự xuất hiện của Quân đội Ukraine. Theo thông tin, trong trận chiến giành lại quyền kiểm soát đảo Rắn, Quân đội Ukraine có ý định bất ngờ tấn công lực lượng hải quân Nga xung quanh đảo Rắn, nhưng khi chưa kịp thực hiện, họ đã bị quân Nga đánh úp. Lực lượng vũ trang Nga thông báo đã bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-24 của Ukraine, một máy bay không người lái TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và một trực thăng chiến đấu Mi-24 gần Đảo Rắn; đồng thời đánh chìm một tàu đổ bộ loại nhỏ của Ukraine. Trên thực tế, Quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch tái chiếm đảo Rắn, với mục đích phối hợp giữa không quân với Thủy quân lục chiến, để thực hiện chiến dịch đổ bộ bí mật lên đảo và tìm cách giành quyền kiểm soát đảo từ tay Quân đội Nga. Giới quan sát cho rằng, lý do Quân đội Ukraine tập trung phản công vào Đảo Rắn, chủ yếu là do phía Ukraine cho rằng, lực lượng phòng thủ của Quân đội Nga trên đảo là lỏng lẻo. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là quyết định vội vàng và sai lầm. Kể từ ngày 10/5, Quân đội Nga tuyên bố đã bắn rơi 4 máy bay cánh cố định, 4 máy bay trực thăng và 3 máy bay không người lái TB2 của Ukraine ở khu vực Đảo Rắn và 1 tàu đổ bộ tấn công của Ukraine đã bị đánh chìm. Quân đội Ukraine đã cố gắng đổ bộ lực lượng đặc biệt lên đảo Rắn bằng trực thăng, nhưng không thành công. Vào tối ngày 8/5, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine cũng cố gắng đổ bộ lên đảo bằng tàu đổ bộ, nhưng cuối cùng đã bị quân Nga đẩy lùi. Có thể nói, chiến dịch phản công được Quân đội Ukraine lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng đã thất bại hoàn toàn, tổn thất cũng rất nặng nề; một số lượng lớn lính đặc nhiệm đã bị hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh. Truyền thông Nga đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine, với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn quân sự bí mật của NATO, đã lên kế hoạch "khiêu khích quân sự lớn" để chiếm đảo Rắn, do đích thân Tổng thống Zelensky ra lệnh. Phía Ukraine hy vọng có thể cải thiện tình hình chiến trường ở tây bắc Biển Đen, bằng cách giành lại quyền kiểm soát đảo Rắn, đồng thời tìm một mũi đột phá quân sự cho Quân đội Ukraine trên hướng Odessa. Tuy nhiên, Quân đội Nga ám chỉ, sẽ làm thất bại các hoạt động quân sự này của Ukraine; đồng thời nhân tiện loại bỏ một căn cứ tên lửa phòng không ở Odessa, bằng cuộc tập kích tên lửa.

