Cuộc phản công một giờ sáng, quân Nga vây chặt Rabotino-Verbovoe

Sau nhiều nỗ lực, vừa qua quân đội Ukraine cuối cùng đã tiến vào được làng Rabotino, bằng cách tung toàn bộ sức mạnh của dự trữ của họ. Tuy nhiên họ không thể biến Rabotino thành bàn đạp, để tiến đánh Novoprokopivka (cách Rabotino 4km về hướng nam), tuyến phòng thủ chính của Nga tại đây. Ngược lại, Quân đội Nga không chỉ chốt giữ chắc các điểm cao nằm ở phía nam làng Rabotino và biến ngôi làng này thành “thao trường tập bắn” cho pháo binh và không quân. Để giữ vững đầu cầu Rabotino và mở rộng “chiếc nêm”, quân Ukraine mở rộng tấn công sang hướng đông, vào làng Verbovoe. Truyền thông phương Tây gọi bước đột phá của quân đội Ukraine là một "bước tiến quyết định" và thổi phồng rằng, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Nhưng họ phải thừa nhận rằng, khi mùa đông đến, khả năng giành được chiến thắng trong năm nay của Ukraine là “rất mong manh”. Thực tế đã chứng minh rằng, các hoạt động quân sự của Ukraine ở Rabotino và Verbovoe đang vượt quá giới hạn tối đa, mà họ có thể kiểm soát tình hình. Quân đội Ukraine đã huy động khoảng 40.000 quân ở “mấu lồi” Rabotino, thực sự nguy hiểm khi có quá nhiều quân tập trung trên mặt trận có diện tích chưa đầy 5 km2. Trong khi đó Quân đội Nga không chỉ biết chiến đấu phòng ngự mà còn tiến hành các hoạt động phản công. Khoảng 1 giờ sáng ngày 10/9, với lực lượng vượt trội tập trung ở mặt trận phía nam Nga, dưới sự yểm trợ của cụm thiết giáp xung kích, các phân đội bộ binh Nga mở cuộc tấn công ác liệt về phía tây bắc làng Verbovoe. Cuộc tấn công của Quân đội Nga tiếp tục cho đến trưa ngày 11/9, họ đã tiến khoảng 1,5 km về phía tây, chiếm phần nhô ra nằm ngay phía sau lực lượng tiến về phía nam của quân đội Ukraine. Việc này có khả năng chặn đường rút lui của quân đội Ukraine và tạo thế bao vây hoàn toàn. Trong hai ngày 15 và 16/9, Quân đội Nga vẫn đang tích cực phản công từ hướng Kopaney và Novopokrovka, cố gắng bao vây và tiến về phía sau các đơn vị tiến công của Quân đội Ukraine. Đổi lại, quân Ukraine quyết tâm không để mất thế chủ động và tiếp tục các hoạt động tấn công vào Novoprokopovka, bằng cách cơ động từ phía tây bắc qua các cánh rừng. Trong trường hợp quân đội Nga phản công thành công, một nhóm tấn công lớn của Quân đội Ukraine trên “chiếc nêm” Rabotino – Verbovoe sẽ rơi vào một “cái vạc”, bị cắt đứt khỏi các đơn vị phía sau. Hiện nay Quân đội Nga đã tăng cường Sư đoàn đổ bộ đường không 76 đến bắc Tokmak, sẵn sàng tham gia vào cuộc phản công. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết về sự thay đổi quyền chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine, đơn vị chủ lực trong tấn công vào Rabotino và bị tổn thất nặng nề ngay từ ngày xuất quân đầu tiên vào đầu tháng 6. Tạp chí Quốc phòng Ukraine đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 "Magura", đóng vai trò chủ chốt trong cuộc phản công mùa hè của Quân đội Ukraine trên hướng Zaporozhye, đã có một chỉ huy mới. Tuy nhiên, lãnh đạo Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa chính thức xác nhận việc thay đổi nhân sự. Cựu chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 "Magura", Trung tá Alexander Sak, đã bị cách chức. Đại tá Alexander Pavliy được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của lữ đoàn. Trước đây, Đại tá Pavliy là chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập 112, được thành lập ở Kiev (ảnh Đại tá Oleksandr Sak. Nguồn The Telegraph). Theo tờ Telegraph đưa tin, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, Trung tá Sak chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 93 “Kholodny Yar”, và sau đó trở thành chỉ huy lữ đoàn trẻ nhất (28 tuổi) của Quân đội Ukraine (ảnh Trung tá Oleksandr Sak. Nguồn Mail). Điều thú vị là trước khi bắt đầu cuộc phản công, Lữ đoàn 47 được trang bị xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ; nhưng một lượng lớn vũ khí, trang bị sự do phương Tây sản xuất, trang bị cho Lữ đoàn 47 đã bị phá hủy trong chiến đấu ở hướng Zaporozhye. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Sak, Lữ đoàn 47 đã bị tổn thất rất nặng nề trong các cuộc tấn công gần làng Rabotino. Sau đó đã xảy ra một vụ bê bối trong lữ đoàn, với việc cách chức trung sĩ Valery Marcus, người đã dám chỉ trích chỉ huy lữ đoàn và tuyên bố rằng, anh ta hoàn toàn không đồng ý với việc sử dụng phương án chiến đấu của chỉ huy lữ đoàn. Kết quả là, Marcus, một trung sĩ có tính cách khá truyền thông, người được truyền thông Ukraine mô tả là “một nhà văn” và là một blogger quân sự, đã bị cách chức chỉ huy là trưởng xe chiến đấu bộ binh. Việc này đã gây ra vụ bê bối trên truyền thông, nhất là bối cảnh kết quả chiến đấu “bết bát” của lữ đoàn. Tốc độ cuộc phản công của Quân đội Ukraine trên hướng Zaporizhia có thể sẽ kết thúc khi mùa đông đến. Thứ hai, tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine đã suy kiệt, do sau nhiều tháng tổn thất nặng nề về vũ khí, trang bị và quân số và trên thực tế, lực lượng này không còn đáp ứng được nhu cầu tấn công. Vào cuối năm 2022, cuộc phản công lớn của quân đội Ukraine ở Kherson và Kharkov buộc phải tạm dừng do mùa thu-đông đến. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao Ukraine nhận định, dù thời tiết có xấu đến đâu, cuộc phản công của quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Tuy nhiên, phương Tây và Kiev dường như đã quên mất một điều, mùa đông dường như rất “thân thiện” với người Nga. Vào mùa đông từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, Nga đã lợi dụng thời điểm quân đội Ukraine tạm dừng cuộc tấn công để xây dựng “Tuyến phòng thủ Surovikin” ở Zaporozhye, Kherson và những nơi khác, tạo nền tảng vững chắc để đánh bại “Cuộc phản công mùa hè” của Ukraine. Cùng lúc đó, quân đội Nga mở cuộc tấn công vào Bakhmut, tuy không chiếm được một vùng đất rộng lớn, nhưng đã thu hút lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine về đây và sử dụng nơi này làm "máy xay thịt" để tiêu hao nhiều đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ukraine bằng các loại vũ khí thông thường. Khi mùa hè 2023 bắt đầu, chiến tranh tiếp diễn càng ác liệt, lúc này số lượng và chủng loại vũ khí dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Nga không ngừng tăng lên, gây ra mối đe dọa rất lớn cho Ukraine. Đặc biệt là Không quân Nga đã trang bị bom lượn có điều khiển, khiến các hoạt động tấn công của Ukraine càng bị đe dọa và thiệt hại lớn hơn. Pháo binh Nga tiêu diệt xe bọc thép Ukraine tại những cánh rừng trong vạc Rabotino – Verbovoe. Nguồn Topwar

Sau nhiều nỗ lực, vừa qua quân đội Ukraine cuối cùng đã tiến vào được làng Rabotino, bằng cách tung toàn bộ sức mạnh của dự trữ của họ. Tuy nhiên họ không thể biến Rabotino thành bàn đạp, để tiến đánh Novoprokopivka (cách Rabotino 4km về hướng nam), tuyến phòng thủ chính của Nga tại đây. Ngược lại, Quân đội Nga không chỉ chốt giữ chắc các điểm cao nằm ở phía nam làng Rabotino và biến ngôi làng này thành “thao trường tập bắn” cho pháo binh và không quân. Để giữ vững đầu cầu Rabotino và mở rộng “chiếc nêm”, quân Ukraine mở rộng tấn công sang hướng đông, vào làng Verbovoe. Truyền thông phương Tây gọi bước đột phá của quân đội Ukraine là một "bước tiến quyết định" và thổi phồng rằng, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Nhưng họ phải thừa nhận rằng, khi mùa đông đến, khả năng giành được chiến thắng trong năm nay của Ukraine là “rất mong manh”. Thực tế đã chứng minh rằng, các hoạt động quân sự của Ukraine ở Rabotino và Verbovoe đang vượt quá giới hạn tối đa, mà họ có thể kiểm soát tình hình. Quân đội Ukraine đã huy động khoảng 40.000 quân ở “mấu lồi” Rabotino, thực sự nguy hiểm khi có quá nhiều quân tập trung trên mặt trận có diện tích chưa đầy 5 km2. Trong khi đó Quân đội Nga không chỉ biết chiến đấu phòng ngự mà còn tiến hành các hoạt động phản công. Khoảng 1 giờ sáng ngày 10/9, với lực lượng vượt trội tập trung ở mặt trận phía nam Nga, dưới sự yểm trợ của cụm thiết giáp xung kích, các phân đội bộ binh Nga mở cuộc tấn công ác liệt về phía tây bắc làng Verbovoe. Cuộc tấn công của Quân đội Nga tiếp tục cho đến trưa ngày 11/9, họ đã tiến khoảng 1,5 km về phía tây, chiếm phần nhô ra nằm ngay phía sau lực lượng tiến về phía nam của quân đội Ukraine. Việc này có khả năng chặn đường rút lui của quân đội Ukraine và tạo thế bao vây hoàn toàn. Trong hai ngày 15 và 16/9, Quân đội Nga vẫn đang tích cực phản công từ hướng Kopaney và Novopokrovka, cố gắng bao vây và tiến về phía sau các đơn vị tiến công của Quân đội Ukraine. Đổi lại, quân Ukraine quyết tâm không để mất thế chủ động và tiếp tục các hoạt động tấn công vào Novoprokopovka, bằng cách cơ động từ phía tây bắc qua các cánh rừng. Trong trường hợp quân đội Nga phản công thành công, một nhóm tấn công lớn của Quân đội Ukraine trên “chiếc nêm” Rabotino – Verbovoe sẽ rơi vào một “cái vạc”, bị cắt đứt khỏi các đơn vị phía sau. Hiện nay Quân đội Nga đã tăng cường Sư đoàn đổ bộ đường không 76 đến bắc Tokmak, sẵn sàng tham gia vào cuộc phản công. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết về sự thay đổi quyền chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine, đơn vị chủ lực trong tấn công vào Rabotino và bị tổn thất nặng nề ngay từ ngày xuất quân đầu tiên vào đầu tháng 6. Tạp chí Quốc phòng Ukraine đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 "Magura", đóng vai trò chủ chốt trong cuộc phản công mùa hè của Quân đội Ukraine trên hướng Zaporozhye, đã có một chỉ huy mới. Tuy nhiên, lãnh đạo Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa chính thức xác nhận việc thay đổi nhân sự. Cựu chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 "Magura", Trung tá Alexander Sak, đã bị cách chức. Đại tá Alexander Pavliy được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của lữ đoàn. Trước đây, Đại tá Pavliy là chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập 112, được thành lập ở Kiev (ảnh Đại tá Oleksandr Sak. Nguồn The Telegraph). Theo tờ Telegraph đưa tin, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, Trung tá Sak chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 93 “Kholodny Yar”, và sau đó trở thành chỉ huy lữ đoàn trẻ nhất (28 tuổi) của Quân đội Ukraine (ảnh Trung tá Oleksandr Sak. Nguồn Mail). Điều thú vị là trước khi bắt đầu cuộc phản công, Lữ đoàn 47 được trang bị xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ; nhưng một lượng lớn vũ khí, trang bị sự do phương Tây sản xuất, trang bị cho Lữ đoàn 47 đã bị phá hủy trong chiến đấu ở hướng Zaporozhye. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Sak, Lữ đoàn 47 đã bị tổn thất rất nặng nề trong các cuộc tấn công gần làng Rabotino. Sau đó đã xảy ra một vụ bê bối trong lữ đoàn, với việc cách chức trung sĩ Valery Marcus, người đã dám chỉ trích chỉ huy lữ đoàn và tuyên bố rằng, anh ta hoàn toàn không đồng ý với việc sử dụng phương án chiến đấu của chỉ huy lữ đoàn. Kết quả là, Marcus, một trung sĩ có tính cách khá truyền thông, người được truyền thông Ukraine mô tả là “một nhà văn” và là một blogger quân sự, đã bị cách chức chỉ huy là trưởng xe chiến đấu bộ binh. Việc này đã gây ra vụ bê bối trên truyền thông, nhất là bối cảnh kết quả chiến đấu “bết bát” của lữ đoàn. Tốc độ cuộc phản công của Quân đội Ukraine trên hướng Zaporizhia có thể sẽ kết thúc khi mùa đông đến. Thứ hai, tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine đã suy kiệt, do sau nhiều tháng tổn thất nặng nề về vũ khí, trang bị và quân số và trên thực tế, lực lượng này không còn đáp ứng được nhu cầu tấn công. Vào cuối năm 2022, cuộc phản công lớn của quân đội Ukraine ở Kherson và Kharkov buộc phải tạm dừng do mùa thu-đông đến. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao Ukraine nhận định, dù thời tiết có xấu đến đâu, cuộc phản công của quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Tuy nhiên, phương Tây và Kiev dường như đã quên mất một điều, mùa đông dường như rất “thân thiện” với người Nga. Vào mùa đông từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, Nga đã lợi dụng thời điểm quân đội Ukraine tạm dừng cuộc tấn công để xây dựng “Tuyến phòng thủ Surovikin” ở Zaporozhye, Kherson và những nơi khác, tạo nền tảng vững chắc để đánh bại “Cuộc phản công mùa hè” của Ukraine. Cùng lúc đó, quân đội Nga mở cuộc tấn công vào Bakhmut, tuy không chiếm được một vùng đất rộng lớn, nhưng đã thu hút lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine về đây và sử dụng nơi này làm "máy xay thịt" để tiêu hao nhiều đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ukraine bằng các loại vũ khí thông thường. Khi mùa hè 2023 bắt đầu, chiến tranh tiếp diễn càng ác liệt, lúc này số lượng và chủng loại vũ khí dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Nga không ngừng tăng lên, gây ra mối đe dọa rất lớn cho Ukraine. Đặc biệt là Không quân Nga đã trang bị bom lượn có điều khiển, khiến các hoạt động tấn công của Ukraine càng bị đe dọa và thiệt hại lớn hơn. Pháo binh Nga tiêu diệt xe bọc thép Ukraine tại những cánh rừng trong vạc Rabotino – Verbovoe. Nguồn Topwar