Cuộc phản công của Ukraine bị chia rẽ ngay ở cấp cao nhất?

Theo tờ CNN của Mỹ cho biết, cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine vẫn chưa đạt được tiến bộ lớn, Tổng thống Zelensky có thể đứng trước hai lựa chọn: một là tiếp tục phản công với rủi ro cao và thiệt hại cao; hai là “củng cố vào đợi thời cơ”. Một quan chức lãnh đạo của Kiev đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, giới lãnh đạo cấp cao của Ukraine đã bị chia rẽ về các vấn đề chiến lược hiện tại và chia thành hai phe: "Củng cố và chờ đợi thời cơ" và "Tiếp tục tiến lên". Cùng lúc đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine đã tung nốt Lữ đoàn tấn công đường không số 82, được biết đến là một trong những lực lượng mạnh nhất của nước này, tham gia cuộc phản công ở hướng Zaporozhye. Được biết, đây là lần đầu tiên Lữ đoàn 82 vào chiến trường. Hai lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 là một trong những lực lượng dự bị lớn cuối cùng của Ukraine, được trang bị những vũ khí tối tân nhất do phương Tây chuyển giao và do cố vấn quân sự NATO trực tiếp huấn luyện. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng, không có đơn vị nào có thể chiến đấu mãi mãi. Một khi Lữ đoàn 82 rút lui để nghỉ ngơi hoặc điều chỉnh lực lượng, Ukraine có thể khó luân chuyển các đơn vị có hiệu quả chiến đấu tương đương, việc này cũng có thể khiến cuộc phản công “mất đà”. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, giới lãnh đạo Ukraine đã bị chia rẽ về các vấn đề chiến lược trước mắt và chia thành hai phe. Một phe muốn củng cố những lợi ích hạn chế mà Kiev đạt được cho đến nay và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào mùa thu và mùa đông; Phe còn lại ủng hộ việc tiếp tục tấn công, cho rằng những lời chỉ trích hiện có là "sự thiếu kiên nhẫn bị hiểu nhầm". Có thông tin cho rằng, tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, thuộc phe thứ hai. Theo các thông tin, các quan chức phương Tây hiện đã bày tỏ rõ ràng mối quan ngại của họ về tiến độ chậm chạp của phía Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông phương Tây đã phóng đại nhiều chi tiết về tiến trình của cuộc xung đột, một "trò chơi đổ lỗi" dường như đang diễn ra ở Kiev. "Có cảm giác rằng những quan chức chính phủ này đã bị chỉ huy quân đội Ukraine lừa dối về tiến độ của cuộc phản công, khi lãnh đạo quân đội Ukraine đã cung cấp cho họ những ước tính quá lạc quan. Điều này khiến họ rất không hài lòng"; nguồn tin từ các quan chức dân sự chính phủ Ukraine, được CNN trích dẫn cho biết. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk từ chối bình luận về nguồn tin và trả lời trong một tuyên bố rằng, lãnh đạo cấp cao quân đội và chính phủ sẽ gặp nhau trực tiếp, và cái gọi là "bất hòa", là một phần trong “chiến dịch tuyên truyền” của Nga. Khi cuộc phản công trên hướng Orekhiv thuộc miền trung tỉnh Zaporizhia không tiến triển, Quân đội Ukraine cuối cùng đã triển khai lực lượng "khủng" nhất của mình là Lữ đoàn tấn công đường không số 82, với 2.000 quân vào chiến trường. Tờ Forbes của Mỹ đưa tin, đây là lần đầu tiên Lữ đoàn 82 vào chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) đã đề cập trong bản tin đánh giá hàng ngày vào ngày 15/8, “Vào ngày 15/8, Ukraine đã đưa thêm các lữ đoàn chiến đấu đến phía tây Zaporozhye”. Vào ngày 15 giờ địa phương, một đoạn video cho thấy, một UAV tự sát của Nga đã đánh trúng vào một chiếc xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất. Nga hiện đã phát hiện ít nhất một chiếc Stryker và một xe chiến đấu bộ binh Weasel của Lữ đoàn tấn công đường không 82. Quân đội Ukraine chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của đơn vị này trước đây; vì vậy, hiểu biết của bên ngoài về lữ đoàn này còn hạn chế. Nhưng theo các tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay, lô vũ khí tốt nhất mà nhóm NATO chuyển giao cho Ukraine đã được trang bị cho Lữ đoàn tấn công đường không số 82. Số này bao gồm 40 xe chiến đấu bộ binh "Weasel" của Đức và 90 xe bọc thép "Stryker" của Mỹ. Cả hai phương tiện chiến đấu đều được trang bị cảm biến và máy ngắm hiệu suất cao; đồng thời có đủ không gian cho một tiểu đội bộ binh chiến đấu. Các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ trước đây cho thấy, Lữ đoàn 82 là đơn vị duy nhất trong Quân đội Ukraine được trang bị cả hai phương tiện chiến đấu trên. Nhưng mặc dù xe chiến đấu bộ binh Weasel và Stryker rất xuất sắc trong chiến đấu, nhưng không đủ hỏa lực để có thể đương đầu với xe tăng Nga. Để đảm bảo hỏa lực cho Lữ đoàn 82 chiến đấu, lữ đoàn cũng được trang bị 14 xe tăng Challenger 2 của Anh. Được biết, Ukraine cũng đã điều chuyển một số binh sĩ xe tăng từ Lữ đoàn dù 25 và Lữ đoàn xung kích đường không 80 sang Anh để tiếp nhận khóa huấn luyện xe tăng Challenger 2, sau đó giao những binh sĩ đã qua huấn luyện này cho Lữ đoàn 82. Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn 82 là "sự kết hợp giữa các phương tiện chiến đấu có tính cơ động cao của NATO và lực lượng xe tăng", khiến Lữ đoàn 82 trở thành “mũi đột phá” để có thể nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng, binh lính dù mạnh đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi. Nếu Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine mất sức chiến đấu, thì Quân đội Ukraine có thể hết lực lượng để thay phiên nhau phản công và có thể mất đà vào lúc này.

