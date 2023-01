Mặt trận Bakhmut: Nga tấn công như vũ bão, Ukraine quyết bám trụ

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 23/1 đưa tin, Tập đoàn quân số 2 của Quân đội Nga trên hướng Luhansk, đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 quân Ukraine sau 4 ngày chiến đấu ác liệt; đánh bại cuộc phản công liên tục của quân đội Ukraine trên hướng Svatovo - Kremennaya. Ông Andrey Marochko, người phát ngôn của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự cho biết, hầu hết các binh sĩ Ukraine bị thương đã chết, do không được hỗ trợ y tế kịp thời, mất máu quá nhiều, vệ sinh kém, gián đoạn hậu cần và các yếu tố tiêu cực khác. Giao tranh ác liệt ở khu vực Svatovo - Kremennaya đã kéo dài suốt 4 tháng qua, khi quân đội Ukraine nhiều lần tìm cách vượt qua khu vực nhiều cây cối rậm rạp, nhằmcắt đứt đường tiếp tế hậu cần đến khu vực Lugansk. Tham gia chiến đấu tại Svatovo – Kremennaya có Lữ đoàn dù 25, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 80 và 95 cùng các đơn vị khác của Quân đội Ukraine, đã tổ chức nhiều toán đột kích; một toán đột kích bao gồm 5-6 xe bọc thép và khoảng 80 lính bộ binh xâm nhập vào các trận địa phòng ngự của quân Nga. Tuy nhiên Tập đoàn quân 2 và Sư đoàn Dù 76, chủ lực của Quân đội Nga triển khai trên tuyến Svatovo - Kremennaya bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập Omsk số 21, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 15 và 30 đã kiên quyết ngăn chặn; khiến Quân đội Ukraine không thể tiến sâu và bị tổn thất nghiêm trọng. Sau nhiều tháng không có tiến triển, sĩ khí quân đội Ukraine trên chiến trường sa sút; trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đạt được rất ít tiến bộ. Trên mặt trận dài hàng nghìn km từ Crimea-Zaporizhia, hầu hết các khu vực đều ở trong tình trạng phòng thủ bị động, tinh thần của bộ đội tiền tuyến tương đối thấp. Chiến trường Donetsk phần lớn địa hình rất bằng phẳng và là đất nông nghiệp. Chỉ có hai loại địa điểm thực sự có thể phòng ngự, một là khu đô thị lớn, khu nhà xưởng; hai là những ngọn đồi cao hơn một chút (với độ cao 100-200 mét) so với xung quanh. Nếu quân đội Nga muốn tấn công quân đội Ukraine, thì sẽ phải đối mặt với sự bắn phá và chế áp của pháo tầm xa, đặt phía sau trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine; và tương tự, quân đội Ukraine cũng sẽ gặp phải sự bắn phá của pháo binh quân đội Nga. Phương án được các cố vấn quân sự Mỹ đưa ra cho quân đội Ukraine lúc này, là không nên vội vàng mở chiến dịch tấn công quy mô lớn; mà hãy dùng thời gian vài tháng để huấn luyện để làm chủ các loại vũ khí, trang thiết bị viện trợ của NATO. Thứ hai, quân đội Ukraine có thể bỏ Bakhmut vào thời điểm quan trọng, bởi vì quân đội Nga ở quá xa đường sắt nên sẽ gặp khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần. Đồng thời, quân đội Ukraine nên triệt thoái khỏi Bakhmut và tất cả có thể rút về phòng ngự ở khu vực có địa hình cao, thuận lợi hơn. Đồng thời, lực lượng chính của quân đội Ukraine có thể được huy động để phát động chiến dịch Zaporozhye ở mặt trận phía nam, và quân đội Nga ở mặt trận phía nam có thể bị cắt đứt; thay vì tập trung vào việc giữ một ngôi làng hay một thị trấn; mà phải đánh thắng trận để đánh bại quân đội Nga. Nhưng ngay cả khi quân đội Ukraine rút khỏi Bakhmut, quân đội Nga có thể không nhất thiết phải canh giữ nơi này. Do địa hình của Bakhmut nằm trong thung lũng; khi quân Nga tiến vào thành phố và ở lại đây, thì họ sẽ bị quân đội Ukraine bắn phá từ các điểm cao ở phía tây của Bakhmut. Trong khi đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, các quan chức chính quyền Mỹ là ông John Finer, Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất; Wendy Sherman, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và Colin Cole, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Lầu Năm Góc, đã thúc giục ông rút quân khỏi Bakhmut. Theo hãng tin Mỹ CNN, Washington muốn giúp phía Ukraine thoát khỏi "cuộc chiến tiêu hao ác liệt" ở Bakhmut. Theo cố vấn quân sự Mỹ, Ukraine nên tập trung vào "tổ chức các đòn tấn công nhanh, bất ngờ chống lại chủ lực Nga, dựa trên các phương tiện bọc thép của phương Tây đang được chuyển đến Kiev”. Tuy nhiên Tổng thống Zelenskiy từ chối lời khuyên của chuyên gia Mỹ và tin rằng, quân đội Nga đã “mang lại chiến thắng” cho Quân đội Ukraine trong các trận chiến giành Bakhmut và “không muốn từ bỏ” thành phố. Việc giữ được Bakhmut, sẽ giúp “tăng cơ hội giành lại toàn bộ Donbass cho Ukraine”. Tổng thống Zelensky tin rằng "nếu quân Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ mở đường tấn công các thành phố quan trọng chiến lược Slavyansk và Kramatorsk ở Donetsk". Một nguồn tin quân sự Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ với CNN về việc quân Ukraine quyết tâm giữ Bakhmut, nhưng "không phải vì ý nghĩa quân sự" mà "vì tính biểu tượng chiến lược". CNN tin rằng, trong các trận chiến giành Bakhmut, Ukraine có thể "làm Nga kiệt quệ". Tuy nhiên, CNN buộc phải thừa nhận rằng, “Ukraine cũng chịu tổn thất lớn trong trận chiến này và tiêu tốn lượng đạn khổng lồ mỗi ngày” và cho rằng: “việc giữ Bakhmut không được Mỹ ủng hộ; về mặt lợi thế, Nga có nhiều pháo binh và quân số hơn”.

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 23/1 đưa tin, Tập đoàn quân số 2 của Quân đội Nga trên hướng Luhansk, đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 quân Ukraine sau 4 ngày chiến đấu ác liệt; đánh bại cuộc phản công liên tục của quân đội Ukraine trên hướng Svatovo - Kremennaya. Ông Andrey Marochko, người phát ngôn của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự cho biết, hầu hết các binh sĩ Ukraine bị thương đã chết, do không được hỗ trợ y tế kịp thời, mất máu quá nhiều, vệ sinh kém, gián đoạn hậu cần và các yếu tố tiêu cực khác. Giao tranh ác liệt ở khu vực Svatovo - Kremennaya đã kéo dài suốt 4 tháng qua, khi quân đội Ukraine nhiều lần tìm cách vượt qua khu vực nhiều cây cối rậm rạp, nhằmcắt đứt đường tiếp tế hậu cần đến khu vực Lugansk. Tham gia chiến đấu tại Svatovo – Kremennaya có Lữ đoàn dù 25, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 80 và 95 cùng các đơn vị khác của Quân đội Ukraine, đã tổ chức nhiều toán đột kích; một toán đột kích bao gồm 5-6 xe bọc thép và khoảng 80 lính bộ binh xâm nhập vào các trận địa phòng ngự của quân Nga. Tuy nhiên Tập đoàn quân 2 và Sư đoàn Dù 76, chủ lực của Quân đội Nga triển khai trên tuyến Svatovo - Kremennaya bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập Omsk số 21, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 15 và 30 đã kiên quyết ngăn chặn; khiến Quân đội Ukraine không thể tiến sâu và bị tổn thất nghiêm trọng. Sau nhiều tháng không có tiến triển, sĩ khí quân đội Ukraine trên chiến trường sa sút; trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đạt được rất ít tiến bộ. Trên mặt trận dài hàng nghìn km từ Crimea-Zaporizhia, hầu hết các khu vực đều ở trong tình trạng phòng thủ bị động, tinh thần của bộ đội tiền tuyến tương đối thấp. Chiến trường Donetsk phần lớn địa hình rất bằng phẳng và là đất nông nghiệp. Chỉ có hai loại địa điểm thực sự có thể phòng ngự, một là khu đô thị lớn, khu nhà xưởng; hai là những ngọn đồi cao hơn một chút (với độ cao 100-200 mét) so với xung quanh. Nếu quân đội Nga muốn tấn công quân đội Ukraine, thì sẽ phải đối mặt với sự bắn phá và chế áp của pháo tầm xa, đặt phía sau trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine; và tương tự, quân đội Ukraine cũng sẽ gặp phải sự bắn phá của pháo binh quân đội Nga. Phương án được các cố vấn quân sự Mỹ đưa ra cho quân đội Ukraine lúc này, là không nên vội vàng mở chiến dịch tấn công quy mô lớn; mà hãy dùng thời gian vài tháng để huấn luyện để làm chủ các loại vũ khí, trang thiết bị viện trợ của NATO. Thứ hai, quân đội Ukraine có thể bỏ Bakhmut vào thời điểm quan trọng, bởi vì quân đội Nga ở quá xa đường sắt nên sẽ gặp khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần. Đồng thời, quân đội Ukraine nên triệt thoái khỏi Bakhmut và tất cả có thể rút về phòng ngự ở khu vực có địa hình cao, thuận lợi hơn. Đồng thời, lực lượng chính của quân đội Ukraine có thể được huy động để phát động chiến dịch Zaporozhye ở mặt trận phía nam, và quân đội Nga ở mặt trận phía nam có thể bị cắt đứt; thay vì tập trung vào việc giữ một ngôi làng hay một thị trấn; mà phải đánh thắng trận để đánh bại quân đội Nga. Nhưng ngay cả khi quân đội Ukraine rút khỏi Bakhmut, quân đội Nga có thể không nhất thiết phải canh giữ nơi này. Do địa hình của Bakhmut nằm trong thung lũng; khi quân Nga tiến vào thành phố và ở lại đây, thì họ sẽ bị quân đội Ukraine bắn phá từ các điểm cao ở phía tây của Bakhmut. Trong khi đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, các quan chức chính quyền Mỹ là ông John Finer, Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất; Wendy Sherman, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và Colin Cole, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Lầu Năm Góc, đã thúc giục ông rút quân khỏi Bakhmut. Theo hãng tin Mỹ CNN, Washington muốn giúp phía Ukraine thoát khỏi "cuộc chiến tiêu hao ác liệt" ở Bakhmut. Theo cố vấn quân sự Mỹ, Ukraine nên tập trung vào "tổ chức các đòn tấn công nhanh, bất ngờ chống lại chủ lực Nga, dựa trên các phương tiện bọc thép của phương Tây đang được chuyển đến Kiev”. Tuy nhiên Tổng thống Zelenskiy từ chối lời khuyên của chuyên gia Mỹ và tin rằng, quân đội Nga đã “mang lại chiến thắng” cho Quân đội Ukraine trong các trận chiến giành Bakhmut và “không muốn từ bỏ” thành phố. Việc giữ được Bakhmut, sẽ giúp “tăng cơ hội giành lại toàn bộ Donbass cho Ukraine”. Tổng thống Zelensky tin rằng "nếu quân Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ mở đường tấn công các thành phố quan trọng chiến lược Slavyansk và Kramatorsk ở Donetsk". Một nguồn tin quân sự Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ với CNN về việc quân Ukraine quyết tâm giữ Bakhmut, nhưng "không phải vì ý nghĩa quân sự" mà "vì tính biểu tượng chiến lược". CNN tin rằng, trong các trận chiến giành Bakhmut, Ukraine có thể "làm Nga kiệt quệ". Tuy nhiên, CNN buộc phải thừa nhận rằng, “Ukraine cũng chịu tổn thất lớn trong trận chiến này và tiêu tốn lượng đạn khổng lồ mỗi ngày” và cho rằng: “việc giữ Bakhmut không được Mỹ ủng hộ; về mặt lợi thế, Nga có nhiều pháo binh và quân số hơn”.