Cú thoát chết trong gang tấc của ông Trump nhưng hậu quả nghiêm trọng

Tất cả các hãng truyền thống lớn của quốc tế đồng loạt đưa tin, ứng viên tổng thống Mỹ Donal Trump đã bị ám sát hụt được thực hiện từ xa bởi một tay súng bắn tỉa, khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tổng thống ở thành phố Butler, bang Pennsylvania vào chiều ngày 13/7. Kẻ ám sát đã ẩn nấp trên nóc một tòa nhà, cách địa điểm tập hợp hơn 100 mét, rồi bắn 8 phát súng vào chỗ ông Trump đang thuyết trình. Theo ông Trump, một viên đạn “xuyên thẳng qua tai phải” của ông: "Tôi bị trúng phần trên của tai phải. Tôi ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn vì tôi nghe thấy tiếng rít của đạn và tiếng súng nổ. Ngay lập tức tôi cảm thấy viên đạn xuyên qua da; có rất nhiều máu, nên tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra", ông Trump phát biểu trước báo giới. Ông Trump cũng cảm ơn Cơ quan Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật đã ngay lập tức vô hiệu hóa kẻ xả súng và bảo vệ cho ông cùng những người xung quanh. Đồng thời ông nói rằng, thật không thể tin được một hành động như vậy lại có thể xảy ra ở Mỹ. “Chúng tôi chưa biết kẻ xả súng là ai, nhưng hắn đã chết”. Khách quan đánh giá, chuyện đó xảy ra đột ngột nhưng cũng không khó tin nếu nó xảy ra ở Mỹ. Nhưng hãy chú ý đến những gì ông Trump nói về kẻ sát nhân, khi ông ấy đã để lại một số điềm báo. Về vết thương của ông Trump, cảnh sát trước đó cho biết, một viên đạn đã làm vỡ máy nhắc chữ của ông và các mảnh vỡ của máy nhắc chữ đã làm xước tai ông, chứ không phải do viên đạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình thế lúc đó quả thực rất nguy hiểm. Vì là một tay súng bắn tỉa nên tài thiện xạ của anh ta không quá tệ. Nếu không lệch một hai centimet, ông Trump chắc chắn đã bị bắn 8 viên đạn vào đầu, nếu mật vụ phản ứng chậm hơn một chút, ông Trump có thể đã phải chịu biến cố lớn. Nhiều bức ảnh trên internet về một viên đạn sượt qua bên phải của ông Trump. Người ta cho rằng, ông Trump thường có thói quen nghiêng đầu sang trái nên viên đạn không trúng đầu. Tất nhiên, ông Trump đã thoát nạn, nhưng thật không may cho một số người ủng hộ ông, khi nhìn hình ảnh từ hiện trường, có thể thấy bậc thang bê bết máu. Theo thông tin, một người ủng hộ ông Trump thiệt mạng tại chỗ và hai người khác bị thương. Tất nhiên, mật vụ bảo vệ cũng nhanh chóng tiêu diệt tên bắn tỉa ở phía xa. Điều đặc biệt gây sốc là sau tiếng súng, ông Trump đã bị một nhóm đặc vụ đè xuống đất, nhưng ông không chịu rời đi ngay lập tức. Qua đoạn video, mặc dù lúc đó mặt đầy máu và dù mối nguy hiểm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng ông Trump vẫn cố đứng dậy khỏi vòng bảo vệ của các đặc vụ, giơ cao nắm đấm và hô khẩu hiệu "chiến đấu". Nhiều người ủng hộ cũng thực hiện các khẩu hiệu tương tự. Bức ảnh đẫm máu này chắc chắn sẽ trở thành “kinh điển” trong cuộc đời ông Trump. Đây vừa là khoảnh khắc nguy hiểm nhất, vừa là khoảnh khắc huy hoàng nhất của ông. Tất nhiên một người cá tính như ông Trump sẽ không để cuộc khủng hoảng diễn ra dễ dàng, ông nói: "Chúng tôi chưa biết kẻ xả súng là ai, nhưng anh ta đã chết". Hành động của kẻ ám sát, đó có thể là hành vi của một “con sói đơn độc”, nhưng phe Trump sẽ không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào, và cũng không loại trừ khả năng sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào các đối thủ chính trị. Tất nhiên, đối thủ chính trị của ông Trump nhất định sẽ không bỏ cuộc và không loại trừ khả năng còn có thuyết “tự mình chỉ đạo, hành động”. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, mọi chuyện đều có lợi cho Trump hơn; mặc dù cảnh tượng nguy hiểm như vậy suýt chút nữa đã gây ra tai họa. Tiếp đến là Tổng thống Biden gặp phải thời điểm khó khăn nhất. Sau vụ việc, Tổng thống Biden đưa ra tuyên bố đầu tiên rằng: "Tôi rất vui khi biết ông ấy an toàn". Sau đó, ông Biden có bài phát biểu trên truyền hình và gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe ông Trump. Phe Biden đã tuyên bố rằng, họ đang tạm dừng mọi hoạt động của chiến dịch tranh cử và khẩn cấp xóa tất cả các quảng cáo của chiến dịch, vì hiện tại nó rất không phù hợp. Điều này chắc chắn sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với cuộc bầu cử của ông Biden và đảng Dân chủ của ông. Ban đầu, do tuổi già và vấn đề sức khỏe, nội bộ Đảng Dân chủ liên tục kêu gọi ông rút lui khỏi cuộc bầu cử. Giờ đây, lại xảy ra sự cố bất ngờ về vụ ám sát Trump. Ông Trump chắc chắn đang có được động lực và theo một số người Mỹ, chiến thắng về cơ bản là một kết quả được định trước. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn 4 tháng nữa mới đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Ngày mai hay tai nạn, không bao giờ biết được cái nào sẽ đến trước? Cuối cùng, chúng ta không nên quá ngạc nhiên, mặc dù dự việc xảy ra quá đột ngột. Nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên, bởi vì nước Mỹ hiện đang bị chia rẽ. Đừng quên, nhà riêng của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bôi bẩn bằng máu giả, đầu heo và những người ủng hộ ông Trump thậm chí còn tổ chức một “cuộc bao vây trên đồi Capitol”. Trên thực tế, ông Trump là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, có nhiều người ủng hộ và cả kẻ thù. Vụ ám sát giữa thanh thiên bạch nhật này cũng cho thấy ở một góc độ nào đó, tay súng có lòng căm thù sâu sắc đối với ông Trump và không ngần ngại chấp nhận rủi ro, thực hiện các hành động bạo lực để loại bỏ ông Trump. Ai dám khẳng định chắc chắn là chỉ có một kẻ cực đoan như vậy ở Mỹ? Không có gì đáng ngạc nhiên, khi một lý do khác là sự gia tăng sử dụng súng cá nhân ở Mỹ. Đừng quên, 300 triệu người dân Mỹ hiện sở hữu hơn 300 triệu khẩu súng, giết chết hơn 30.000 người mỗi năm. Nhiều đời tổng thống của Mỹ, bao gồm Lincoln, Theodore Roosevelt, Kennedy, Johnson, Reagan,... đều từng bị ám sát hoặc cố ý ám sát. Nhưng việc cấm súng ở Mỹ là một nhiệm vụ bất khả thi. Bản thân ông Trump cũng cực lực phản đối điều đó. Khi các loại súng hiện đại trở nên mạnh hơn, có tầm bắn và khả năng ngắm xa hơn, hậu quả của việc xả súng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên, và nó sẽ không phải là lần cuối cùng với nước Mỹ. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, ABC News, Al Jazeera).

