Pháo nhiệt áp, biệt đội Storm-Z làm rối loạn tuyến phòng thủ Ukraine

Trang web "Kyiv Post" của Ukraine hôm 4/7 đăng bài viết với tiêu đề "Nga đang đạt được tiến bộ ở khu vực phía đông Donbass". Tiêu đề bài viết rõ ràng và ngắn gọn, thừa nhận mức độ khốc liệt hiện tại của cuộc tấn công của Nga và tình hình nghiêm trọng mà Quân đội Ukraine phải đối mặt. Trong số đó, Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến nhất định ở khu vực thành phố Toretsk (còn gọi là Dzerzhinsk) và đang tiến gần tới trung tâm của thành phố này. Tại khu vực Chasov Yar, cách Toretsk khoảng 30 km về phía bắc, tình hình mà Quân đội Ukraine phải đối mặt còn nguy hiểm hơn. Quân đội Nga về cơ bản đã chiếm đóng khu vực phía đông của kênh đào, tức khu vực phía đông Chasov Yar. Trong tương lai, Quân đội Nga có thể mở cuộc tấn công vượt sông sau khi tập hợp lực lượng. Chiến đấu ở Chasov Yar là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, được trang bị nhiều vũ khí của NATO. Quân đội Nga cho biết, đơn vị này đã bị thiệt hại nặng nề trong chiến đấu và chỉ còn lại "tàn tích". Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tổn thất nặng và các vị trí bị chọc thủng; đồng thời cho rằng quân Nga có lợi thế tuyệt đối về hỏa lực. Người phát ngôn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 của Ukraine khẳng định, Quân đội Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1, vũ khí mà Quân đội Nga hay gọi là "xe tăng cứu hỏa", khi có thể phóng loại đạn nhiệt áp cực mạnh vào các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine, gây tổn thất lớn cho đối phương. Vũ khí nhiệt áp là loại vũ khí có tính chất hủy diệt, có thể tạo ra nhiệt độ cao, áp suất cao và sóng xung kích để tiêu diệt các mục tiêu ẩn nấp sâu dưới hầm ngầm, chiến hào hay trong các tòa nhà. Vì sức mạnh khủng khiếp, nên nó thậm chí còn được gọi là "vũ khí phi hạt nhân”. Pháo nhiệt áp TOS-1 được phát triển từ thời Liên Xô, sử dụng khung gầm xe tăng T-72 để mang hệ thống ống phóng rocket đa nòng cỡ lớn, chủ yếu đi theo đội hình của phân đội bộ binh cơ giới, để hỗ trợ hỏa lực trực tiếp. Loại đạn chính mà TOS-1 phóng ra là đạn nhiệt áp, dùng để “dọn sạch” các chiến hào, công sự và đường hầm của kẻ thù phía trước. Tầm bắn của loại vũ khí này không xa lắm, nhưng rất uy lực và được Quân đội Nga ưa chuộng. Sở dĩ TOS-1 được Quân đội Nga gọi là "xe tăng cứu hỏa" chủ yếu là do đạn nhiệt áp sẽ tạo ra ngọn lửa rất lớn sau khi phát nổ, ở một mức độ nhất định đã thay thế các xe tăng phun lửa, để tiêu diệt đối phương bằng vũ khí lửa. Tại khu vực Chasov Yar, Quân đội Nga dường như đã tập trung rất nhiều vũ khí và quân số. Quân đội Ukraine cũng nhiều lần khẳng định gặp phải "cuộc tấn công biển người" từ Quân đội Nga và Quân đội Ukraine chỉ có thể chọn cách rút lui, khi đối mặt với kẻ thù có lợi thế tuyệt đối. Những tuyên bố như vậy đương nhiên chứa rất nhiều nội dung bôi nhọ, nhưng nó cũng phản ánh chiến thuật của quân đội Nga, khi họ trở nên rất thận trọng trong việc sử dụng vũ khí kỹ thuật và lực lượng tấn công. Quân đội Nga đã thành lập nhiều đơn vị "Storm-Z", loại đơn vị này có phần giống với “tiểu đoàn trừng phạt” của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, bao gồm một số binh sĩ bị kỷ luật. Quân đội Nga lần đầu tiên tiến hành “trinh sát hỏa lực”, thông qua biệt đội "Storm-Z", thu hút các điểm hỏa lực của Quân đội Ukraine để phát hiện các mục tiêu; đồng thời phát hiện ra những điểm yếu của tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine thông qua chiến đấu. Sau đó, Quân đội Nga sử dụng hỏa lực không quân và pháo binh vượt trội để tấn công các điểm hỏa lực và điểm yếu phòng thủ của Quân đội Ukraine. Tiếp sau đó triển khai lực lượng biệt kích tinh nhuệ, để xé nát các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, sau đó triển khai xe tăng hoặc các đơn vị chủ lực. Quân đội Nga đang cố gắng giảm thiểu thời gian, mà các đơn vị chủ lực, xe tăng và đơn vị cơ giới phải tiếp xúc với UAV và pháo binh Ukraine; đồng thời đang cố gắng đạt được mục tiêu của mình, thông qua sự kết hợp giữa "thông minh" và "vũ lực". Chiến thuật này đã đẩy Quân đội Ukraine vào một tình thế khá lúng túng, nếu muốn giữ vững vị trí của mình phải đầu tư một lượng quân lớn để chống lại quân Nga; nếu không muốn chịu tổn thất quá lớn thì có thể chọn rút lui, nhưng điều này sẽ khiến tình hình chiến trường trở nên tệ hơn. Bài báo "Kiev Post" cũng đưa ra quan điểm: Thế trận tấn công khốc liệt hiện nay của Quân đội Nga là nhằm chiếm toàn bộ khu vực của Donetsk và Luhansk càng sớm càng tốt, sau đó đưa ra các điều kiện của mình. Nếu quan điểm này là đúng, thì đồng nghĩa với việc xung đột Nga-Ukraine đã bước vào giai đoạn quyết định. Hiện nay bên nào chiếm được ưu thế trên chiến trường, sẽ có được điều kiện thuận lợi hơn trong đàm phán đình chiến. Trong hoàn cảnh như vậy, phương pháp rút lui “phòng thủ linh hoạt” của Quân đội Ukraine có thể không hiệu quả. Do đó ngày càng nhiều đơn vị Ukraine, trong các trận địa phòng thủ, thay vì rút lui để bảo toàn lực lượng, sẽ lựa chọn tăng quân vào một cuộc giằng co với Quân đội Nga. Vào thời điểm quyết định như vậy, cả hai bên chắc chắn sẽ thiệt hại rất lớn. (Nguồn ảnh Kyiv Independent, Sputnik, CNN, Reuters).

