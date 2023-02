Cơ hội nào cho 30.000 lính Ukraine bị Nga khóa vây tại Bakhmut?

Bước vào năm 2023, Quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi, khi gặp thương vong nặng nề, trong 10 ngày đầu tháng 2, Quân đội Ukraine đã phải chịu hàng nghìn thương vong; trong đó có ngày, Quân đội Ukraine có 400 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Nga ở hướng Luhansk không cho Quân đội Ukraine bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã tấn công vào vị trí phòng ngự của quân Ukraine cả ngày lẫn đêm, đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi vị trí phòng ngự kiên cố. Tại “lò vôi” Bakhmut, 5/5 trục đường chính dẫn vào thành phố đã bị quân Nga phong tỏa, đạn dược cùng lương thực sắp cạn kiệt. Sau những trận chiến kéo dài trong khu dân cư Krasnaya Gora, nằm ở phía bắc Bakhmut, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát được nó. Như vậy, quân Ukraine ở Bakhmut mất cơ hội rút lui qua hướng tây bắc. Theo các nhà phân tích, khả năng Quân đội Ukraine ở Bakhmut sẽ “thất thủ” sớm hơn so với dự đoán. Rất có thể, 30.000 chủ lực của Quân đội Ukraine hiện đang bị mắc kẹt ở Bakhmut, về cơ bản là không có cách nào để thoát khỏi vòng vây của Quân đội Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine đã đưa một số lượng lớn tân binh đến Bakhmut, nhưng thời gian huấn luyện của những tân binh này cực kỳ ngắn và không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào; lại phải đối mặt với cuộc tấn công cường độ cao của Quân đội Nga, nên thời gian tồn tại trên chiến trường không quá nhiều 4 tiếng. Đối mặt với tình huống này, quân Nga tại Bakhmut trên cơ bản đã đạt được tiến bộ rõ rệt, thậm chí không có ý định “thả” 30.000 quân Ukraine thoát khỏi Bakhmut. Tuy nhiên quân Ukraine ở Bakhmut vẫn kiên cường chiến đấu, mà không có dấu hiệu rút lui. Sau khi tuyến tiếp tế từ Konstantinovka đến Bakhmut bị quân Nga cắt đứt bằng hỏa lực, thì vào ngày 11/2, cây cầu bắc qua kênh Seversky Donets-Donbass, ở phía tây làng Ivanovskoye (Krasnoye), đã bị nổ tung. Vẫn chưa biết chính xác bên nào đã phá hỏng cây cầu; nhưng có thể do công binh Ukraine phá hủy, nhằm không cho quân phòng thủ ở Bakhmut rút lui. Thiếu tá Maxim Zhorin, một trong những thủ lĩnh của Tiểu đoàn dân quân Azov cho biết, tình hình trong thành phố đối với Quân đội Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn hơn từng giờ, quân Nga đã tràn ngập vào khu công nghiệp Bakhmut và khu vực tư nhân. Hiện các trận đánh cận chiến khốc liệt giữa quân Ukraine phòng thủ và lính đánh thuê Wagner của Nga đang diễn ra trên từng con phố, ngôi nhà. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi, là đang mất đi những người lính giỏi nhất ở Bakhmut. Người Nga đã trút đạn pháo vào đây và chúng tôi đã mất những người ưu tú nhất; Zhorin nói. Còn lực lượng Ukraine phòng thủ ở trực tiếp ở Bakhmut nói rằng, những ngày của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đang bắt đầu đếm ngược. Một sĩ quan của Quân đội Ukraine cho biết, không một chiếc xe tăng nào của NATO có thể bù đắp được tổn thất của những đơn vị thiện chiến của Ukraine tại Bakhmut. Thật đáng tiếc khi Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng không có các đơn vị dự bị để tăng cường cho các điểm nóng, cộng với giao tranh căng thẳng ở các khu vực khác, khiến việc “chữa cháy” ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sở dĩ Quân đội Nga lên kế hoạch quét sạch 30.000 quân Ukraine trong khu vực, là để chuẩn bị trước cho chiến dịch tổng công kích vào Donbass trong tương lai. Nếu như Quân đội Nga có thể quét sạch 30.000 quân chủ lực Ukraine, đối với Kiev sẽ tương đương với một tia sét giáng xuống, điều này sẽ khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine giảm đi rất nhiều. Do đó, không quá lời khi nói rằng, sau nhiều tháng đối đầu giữa Nga và Ukraine, Bakhmut đã từ thế đối đầu trước đó, phát triển thành sự hủy diệt khi Quân đội Nga hoàn thành vòng vây. Điều đó cũng có nghĩa, việc Quân đội Nga tràn ngập được Bakhmut, cửa ngõ vào Donbass chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồng thời, để làm rõ quyết tâm hạ gục Bakhmut của Quân đội Nga, Prigozin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner từng phát biểu, nếu Kiev không rút khỏi Bakhmut, lính đánh thuê Wagner hoàn toàn có khả năng tiêu diệt tất cả lực lượng phòng thủ tại đây. Đủ thấy Quân đội Nga ý thức rất rõ tầm quan trọng của 30.000 quân Ukraine tại Bakhmut đối với Kiev. Đứng trước tình thế này, thử tưởng tượng xem, liệu Quân đội Nga có “buông tha” cho 30.000 quân Ukraine, khi vòng vây đã đóng chặt? Đương nhiên là không, điều quan trọng đó là giảm năng lực chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trong khi Quân đội Ukraine rất cần quân trong lúc này. Do đó, việc Quân đội Nga chiếm được Bakhmut, không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị, mà điều quan trọng là họ loại khỏi vòng chiến đấu 30.000 Quân Ukraine, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân tại Donetsk. Ukraine lúc này, không còn nhiều thời gian để sửa sai, khi đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu ở Bakhmut.

Bước vào năm 2023, Quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi, khi gặp thương vong nặng nề, trong 10 ngày đầu tháng 2, Quân đội Ukraine đã phải chịu hàng nghìn thương vong; trong đó có ngày, Quân đội Ukraine có 400 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Nga ở hướng Luhansk không cho Quân đội Ukraine bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã tấn công vào vị trí phòng ngự của quân Ukraine cả ngày lẫn đêm, đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi vị trí phòng ngự kiên cố. Tại “lò vôi” Bakhmut, 5/5 trục đường chính dẫn vào thành phố đã bị quân Nga phong tỏa, đạn dược cùng lương thực sắp cạn kiệt. Sau những trận chiến kéo dài trong khu dân cư Krasnaya Gora, nằm ở phía bắc Bakhmut, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát được nó. Như vậy, quân Ukraine ở Bakhmut mất cơ hội rút lui qua hướng tây bắc. Theo các nhà phân tích, khả năng Quân đội Ukraine ở Bakhmut sẽ “thất thủ” sớm hơn so với dự đoán. Rất có thể, 30.000 chủ lực của Quân đội Ukraine hiện đang bị mắc kẹt ở Bakhmut, về cơ bản là không có cách nào để thoát khỏi vòng vây của Quân đội Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine đã đưa một số lượng lớn tân binh đến Bakhmut, nhưng thời gian huấn luyện của những tân binh này cực kỳ ngắn và không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào; lại phải đối mặt với cuộc tấn công cường độ cao của Quân đội Nga, nên thời gian tồn tại trên chiến trường không quá nhiều 4 tiếng. Đối mặt với tình huống này, quân Nga tại Bakhmut trên cơ bản đã đạt được tiến bộ rõ rệt, thậm chí không có ý định “thả” 30.000 quân Ukraine thoát khỏi Bakhmut. Tuy nhiên quân Ukraine ở Bakhmut vẫn kiên cường chiến đấu, mà không có dấu hiệu rút lui. Sau khi tuyến tiếp tế từ Konstantinovka đến Bakhmut bị quân Nga cắt đứt bằng hỏa lực, thì vào ngày 11/2, cây cầu bắc qua kênh Seversky Donets-Donbass, ở phía tây làng Ivanovskoye (Krasnoye), đã bị nổ tung. Vẫn chưa biết chính xác bên nào đã phá hỏng cây cầu; nhưng có thể do công binh Ukraine phá hủy, nhằm không cho quân phòng thủ ở Bakhmut rút lui. Thiếu tá Maxim Zhorin, một trong những thủ lĩnh của Tiểu đoàn dân quân Azov cho biết, tình hình trong thành phố đối với Quân đội Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn hơn từng giờ, quân Nga đã tràn ngập vào khu công nghiệp Bakhmut và khu vực tư nhân. Hiện các trận đánh cận chiến khốc liệt giữa quân Ukraine phòng thủ và lính đánh thuê Wagner của Nga đang diễn ra trên từng con phố, ngôi nhà. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi, là đang mất đi những người lính giỏi nhất ở Bakhmut. Người Nga đã trút đạn pháo vào đây và chúng tôi đã mất những người ưu tú nhất; Zhorin nói. Còn lực lượng Ukraine phòng thủ ở trực tiếp ở Bakhmut nói rằng, những ngày của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đang bắt đầu đếm ngược. Một sĩ quan của Quân đội Ukraine cho biết, không một chiếc xe tăng nào của NATO có thể bù đắp được tổn thất của những đơn vị thiện chiến của Ukraine tại Bakhmut. Thật đáng tiếc khi Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng không có các đơn vị dự bị để tăng cường cho các điểm nóng, cộng với giao tranh căng thẳng ở các khu vực khác, khiến việc “chữa cháy” ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sở dĩ Quân đội Nga lên kế hoạch quét sạch 30.000 quân Ukraine trong khu vực, là để chuẩn bị trước cho chiến dịch tổng công kích vào Donbass trong tương lai. Nếu như Quân đội Nga có thể quét sạch 30.000 quân chủ lực Ukraine, đối với Kiev sẽ tương đương với một tia sét giáng xuống, điều này sẽ khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine giảm đi rất nhiều. Do đó, không quá lời khi nói rằng, sau nhiều tháng đối đầu giữa Nga và Ukraine, Bakhmut đã từ thế đối đầu trước đó, phát triển thành sự hủy diệt khi Quân đội Nga hoàn thành vòng vây. Điều đó cũng có nghĩa, việc Quân đội Nga tràn ngập được Bakhmut, cửa ngõ vào Donbass chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồng thời, để làm rõ quyết tâm hạ gục Bakhmut của Quân đội Nga, Prigozin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner từng phát biểu, nếu Kiev không rút khỏi Bakhmut, lính đánh thuê Wagner hoàn toàn có khả năng tiêu diệt tất cả lực lượng phòng thủ tại đây. Đủ thấy Quân đội Nga ý thức rất rõ tầm quan trọng của 30.000 quân Ukraine tại Bakhmut đối với Kiev. Đứng trước tình thế này, thử tưởng tượng xem, liệu Quân đội Nga có “buông tha” cho 30.000 quân Ukraine, khi vòng vây đã đóng chặt? Đương nhiên là không, điều quan trọng đó là giảm năng lực chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trong khi Quân đội Ukraine rất cần quân trong lúc này. Do đó, việc Quân đội Nga chiếm được Bakhmut, không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị, mà điều quan trọng là họ loại khỏi vòng chiến đấu 30.000 Quân Ukraine, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân tại Donetsk. Ukraine lúc này, không còn nhiều thời gian để sửa sai, khi đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu ở Bakhmut.