Chuyện thật như đùa: Thụy Điển bị "trộm" hai xe thiết giáp giá gần chục tỷ đồng

Một sự việc hi hữu vừa mới xảy ra khi hai xe bọc thép Terrangbil 16 của quân đội Thụy Điển đã bị mất trộm cùng nhiều trang thiết bị trên xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại thiết giáp Terrangbil 16 Thụy Điển vừa làm mất hai chiếc được nước này xếp vào loại xe chở quân bánh lốp với trục dẫn động 4x4. Mỗi chiếc Terrangbil 16 có giá vào khoảng 210.000 USD tương đương khoảng 5 tỷ Đồng. Nguồn ảnh: Pinterest. Đáng nói hơn, các thiết giáp Terrangbil 16 khi bị mất trộm còn được trang bị nhiều thiết bị khác của quân đội. Tuy nhiên may mắn là có vẻ như thiết giáp không được trang bị súng hay bất cứ vũ khí nóng nào khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, các thiết bị đặc biệt của quân đội như hệ thống máy tính hiển thị thông tin, các thiết bị liên lạc, thiết bị thu phát tín hiệu,... sẽ có giá rất cao khiến thiệt hại của quân đội Thụy Điển cao hơn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí, những thiết bị tối mật như thiết bị liên lạc hoặc máy tính giải mã tín hiệu mã hóa khi bị rơi vào tay đối phương có thể khiến quân đội Thụy Điển lộ rất nhiều bí mật quân sự của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước tình thế nguy cấp, Thụy Điển thậm chí đã phải tiến hành "báo động quốc gia" để truy tìm hai phương tiện bọc thép này. Khi báo động quốc gia được ban ra, toàn bộ các lực lượng chấp pháp khác của quốc gia này sẽ đều truy tìm phương tiện bị mất cắp nói trên. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, ngay sau khi báo động quốc gia được đưa ra, một trong hai chiếc Terrangbil 16 đã được tìm thấy khi đỗ ngay ở bãi đậu xe gần một trung tâm mua sắm, cách nơi nó mất cắp không xa. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiếc Terrangbil 16 thứ hai hiện vẫn chưa có tung tích và tới thời điểm hiện tại vẫn không có bất cứ ai bị bắt do liên quan tới vụ việc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Dù ít tiếng tăng, các loại vũ khí cá nhân của Thụy Điển cũng rất "có số má" ở Bắc Âu.

