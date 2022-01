Chuyện lạ: Mỹ - Trung từng cùng nhau hợp tác sản xuất xe tăng

Trong những năm 1970, mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đã thay đổi, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, nhằm ổn định cán cân quyền lực toàn cầu, tạo đối trọng với Liên Xô, cũng như củng cố vị thế của Bắc Kinh trên trường thế giới. Quan hệ hợp tác quân sự giữa hai cường quốc cũng được thiết lập, Mỹ đã chuyển giao cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Jaguar. Jaguar được coi là dự án hợp tác quân sự hiếm hoi giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ sau Thế chiến II và cho tới tận ngày nay. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh hiện đại hóa xe tăng Type-59 hoặc các biến thể của nó. Từ góc độ chính trị, một dự án như Jaguar là điều không tưởng trong Chiến tranh Lạnh, nhưng sự ấm lên trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã tạo tiền đề cho Jaguar. Chương trình Jaguar diễn ra từ giữa những năm 1980, nguyên mẫu đầu tiên được giới thiệu vào năm 1988, hai nhà thiết kế chính là Cadillac Gage Mỹ và Tổng công ty Xuất nhập khẩu Máy móc và Thiết bị Quốc gia Trung Quốc. Theo dự kiến, Jaguar sẽ hoàn thành vào năm 1989, nhưng sự kiện Thiên An Môn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án. Mỹ và Trung Quốc mất tiếng nói chung. Bắc Kinh sau đó tỏ ra không mặn mà với loại xe tăng chiến đấu chủ lực này. Bị bỏ lại một mình, Cadillac Gage tiếp tục công việc của mình bằng cách kết hợp thân xe và tháp pháo mới vào tháng 10/1989. Xe tăng Jaguar sử dụng khung gầm Type-59 cải tiến - biến thể T-54 được sản xuất tại Trung Quốc, kết hợp tháp pháo kiểu phương Tây, xe tăng Jaguar nặng 41,7 tấn, dài 9,6m, rộng 3,13m, cao 2,62m, tổ lái gồm 4 người. Tháp pháo mới do các tấm giáp phẳng được lắp đặt ở các góc độ khác nhau. Khoang động cơ và thùng nhiên liệu trên giá trên đường ray được bọc giáp bảo vệ. Động cơ V-12 nguyên bản của Jaguar đã được thay thế bằng động cơ diesel Detroit Diesel 8V-92TA 750 mã lực, hộp số tự động Allison XTG-411 với 4 số tiến và 2 số lùi. Hệ thống treo của Jaguar tương tự như Type-59, chúng sử dụng cùng một rãnh thép tiêu chuẩn nhưng bánh xe và thanh xoắn là kiểu khác nhau. Tốc độ tối đa của Jaguar đạt 55 km/h trên đường bằng phẳng, tầm hoạt động 540 km. Nó có khả năng vượt dốc 60%, chạy trên mặt phẳng nghiêng 30%, vượt chướng ngại vật cao 0,8m, vượt hào rộng 2,7m, lội nước sâu 1,4m khi không chuẩn bị hoặc 4,5m có gắn thêm ống thở. Pháo chính của xe 100 mm do Liên Xô sản xuất, được thay thế bằng súng M68 105 mm lắp ống dẫn nhiệt, Mỹ phát triển thêm pháo 105mm Ordnance L7 của Anh và hệ thống điều khiển hỏa lực Marconi xe tăng hạng nhẹ Stingray của Mỹ sản xuất. Xe tích hợp bộ ổn định vũ khí Cadillac-Gage và tầm nhìn của xạ thủ được trang bị máy đo xa laser tích hợp. Pháo chính của xe tăng này được ổn định hai trục với 34 quả đạn, vũ khí phụ là súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy hạng nặng M2HB với 600 viên đạn lắp trên tháp, kèm theo 8 ống phóng lựu khói. Xe tích hợp bộ ổn định vũ khí Cadillac-Gage và tầm nhìn của xạ thủ được trang bị máy đo xa laser tích hợp. Pháo chính của xe tăng này được ổn định hai trục với 34 quả đạn, vũ khí phụ là súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy hạng nặng M2HB với 600 viên đạn lắp trên tháp, kèm theo 8 ống phóng lựu khói. Các thiết bị thế hệ mới cũng được trang bị cho xe tăng, nổi bật là kính ngắm nhiệt thụ động, máy đo xa laser, máy tính kỹ thuật số, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, ... Jaguar có khả năng tiêu diệt mục tiêu di động ngay từ phát bắn đầu tiên với xác suất rất cao. Dù đã hoàn thành giai đoạn phát triển và sản xuất nguyên mẫu đầu tiên, nhưng những nỗ lực của Cadillac Gage không thể giúp Jaguar tồn tại khi mất đi khách hàng lớn nhất là Trung Quốc. Mặt khác, trong thị trường vũ khí trong thời chiến tranh lạnh xe tăng chưa được chú trọng, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể mua số lượng lớn xe tăng từ Liên Xô, với giá rẻ hơn đã khiến Jaguar phải đi đến đường cùng. Có thể nói, chương trình hợp tác quân sự Jaguar thể hiện rõ ràng nhất mối quan hệ của Mỹ và Trung Quốc. Ngay từ khi Jaguar xuất hiện đã tạo nên sự nghi ngờ cho nhiều chuyên gia quân sự thời bấy giờ. Một chiếc xe tăng được nâng cấp của Trung Quốc với công nghệ của Mỹ và bản thân nó có nguồn gốc từ xe tăng của Liên Xô, cuối cùng được trang bị vũ khí của Anh. Số phận của Jaguar nhanh chóng kết thúc do quan điểm chính trị đối lập giữa Washington và Bắc Kinh, cũng như sự hoài nghi về vai trò của nó trong chiến tranh hiện đại và chỉ có 2 nguyên mẫu được hoàn thành. Tuy nhiên, dự án Jaguar không hoàn toàn vô nghĩa, nhiều công nghệ áp dụng trên đó sau đó đã được trang bị cho xe tăng hạng nhẹ Stingray, một sản phẩm khác của Caddilac Gage. Về phần Trung Quốc, sau khi dự án Jaguar tan rã, Bắc Kinh đã bắt tay vào nghiên cứu và phát triển các bản nâng cấp Type-59 của riêng mình dựa trên những công nghệ mà họ đã có trong tay hoặc mua từ nước ngoài. Pháo 105mm cũng là một trong những công nghệ Trung Quốc có được trong quá trình hiện đại hóa Type-59. Mặt khác, các biến thể tiếp theo của Type59 đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng một hệ thống giáp bảo vệ mới, kết hợp với các thiết bị hiện đại hóa như chữa cháy tự động, lớp lót chống đạn cho kíp lái, khoang chứa đạn được bọc thép và hệ thống bảo vệ NBC. Các biến thể Type 59 sau này được trang bị thiết bị trinh sát quang học hỗ trợ tác chiến ban đêm, hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực và nhiều thiết bị điện tử khác, giúp nó thu hẹp khoảng cách với các xe tăng chiến đấu chủ lực của cả phương Tây và Nga. Sau 30 năm kể từ khi dự án Jaguar thất bại, công nghệ chế tạo xe tăng của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể, nó được phát triển không chỉ bằng công nghệ nước ngoài mà còn bằng sức mạnh nội tại của Trung Quốc. Xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc hiện nay nằm trong top những xe tăng tốt nhất thế giới, thậm chí còn vượt mặt một số nước phương Tây.

