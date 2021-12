Chuyên gia Nga gọi UAV TB2 là một 'mồi ngon” cho Pantsir-S1

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir của Nga có thể dễ dàng bắn trúng UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ; đây là ý kiến của Yuri Muravkin, Phó Tư lệnh lực lượng tên lửa phòng không của Quân chủng Hàng không vũ trụ Nga, đã phát biểu điều này trên sóng của chương trình truyền hình Vesti Nedeli. “Đối với loại UAV Bayraktar TB2, với đặc điểm là hình dáng tương đối lớn, tốc độ bay chậm, đây là mục tiêu thuận lợi nhất và dễ dàng nhất, rất “ngon ăn” cho hệ thống phòng không Pantsir-S1”; ông Muravkin nói. Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình về việc tại sao trong một số trường hợp, tên lửa phóng từ UAV TB2 và của Israel lại có thể tiêu diệt các hệ thống Pantsir ở Syria và Libya? Muravkin cho rằng, trong những trường hợp đó, tổ hợp Pantsir không có người trực chiến, hoặc được ngụy trang kém. Còn theo thông tin mới nhất, hệ thống phòng không Pantsir-S1M mới nhất, có thể sẽ được trang bị pháo điện từ để tiêu diệt máy bay, phương tiện bay không người lái và tên lửa hành trình. Nếu được trang bị pháo điện từ, hệ thống Pantsir-S1M có thể ngăn chặn hiệu quả từ xa hoạt động của các mục tiêu khí động học. Đồng thời tầm bắn hiệu quả của nó tăng lên đến 18 km. Theo thông tin của các nhà phát triển, loại vũ khí phòng không mang tính cách mạng của hệ thống Pantsir-S1M đặc biệt ở chỗ, nó sẽ có thể chế áp mục tiêu bằng cách tác động trực tiếp; tức là khi phát hiện mục tiêu, một cuộc tấn công bằng pháo điện từ sẽ được thực hiện trực tiếp vào nó. Như vậy hệ thống Pantsir-S1M sẽ tìm kiếm mục tiêu không chỉ bằng radar, mà bằng cả các hệ thống quang ảnh nhiệt ở chế độ thụ động; như vậy bảo đảm giữ bí mật cho hệ thống; nhất là khi đối phương sử dụng tác chiến điện tử mạnh. Mặc dù thực tế là không có tuyên bố cụ thể từ các nhà phát triển, nhưng phiên bản mới nhất của hệ thống Pantsir-S1M, được chế tạo trên cơ sở kinh nghiệm sử dụng các tổ hợp này ở Syria và Nagorno-Karabakh. Điều này cho thấy tổ hợp có thể khá hiệu quả để chống lại UAV TB2. Dự kiến, tổ hợp Pantsir-S1M sẽ được tiếp tục thử nghiệm trên lãnh thổ Syria hoặc Armenia. Hơn nữa, Armenia gần đây thường xuyên phải đối mặt với việc vi phạm không phận của mình bởi các máy bay không người lái của Azerbaijan. Nga cũng đã chính thức xác nhận thông tin hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga hoạt động cực kỳ hiệu quả trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái tấn công TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Alexander Novikov, người đứng đầu Ban xây dựng và phát triển hệ thống sử dụng các phương tiện bay không người lái của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga, hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, có thể khắc chế thành công UAV TB2. Theo thông tin do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cung cấp, chỉ trong vài tháng, các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga đã tiêu diệt được hơn 40 UAV TB2 và ANKA-S; trong khi số lượng số lượng Pantsir-S1 bị mất trong toàn bộ cuộc chiến chỉ từ 5-6 chiếc. Xem xét các thông tin trong chương trình của kênh truyền hình “Russia-1”, thật hợp lý khi cho rằng, những tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về sự vô dụng của vũ khí Nga chống lại UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, chỉ là tuyên truyền nhằm quảng cáo cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo phân tích của chuyên gia Nga của tờ Avia.pro, cho đến nay, UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ phát huy được tác dụng ở những chiến trường, nơi hầu như không có, hoặc không đủ hệ thống phòng không. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có tới hai chục hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S đang được biên chế cho Quân đội chính phủ Syria, nhưng hầu hết các tổ hợp phòng không này, đều được bố trí ở khu vực phía nam và phía tây của đất nước; chuyên gia này cho biết. Ngược lại cần lưu ý rằng, theo quân đội Syria, vai trò chính trong cuộc chiến chống lại các UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ là do các tổ hợp Buk-M2E, ước tính đã tiêu diệt thêm khoảng 30 máy bay không người lái các loại của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: QQ.

