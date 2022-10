Chuyên gia Nga đánh giá vai trò của xe tăng tại mặt trận Kherson

Xe tăng chủ lực và thiết giáp nói chung là một thành phần không thể thiếu của hệ thống phòng thủ được tổ chức trên hướng Kherson. Chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov nói với tờ Tầm nhìn (VZGLYAD) của Nga rằng, quan điểm "xe tăng là vũ khí lạc hậu" là sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, 3 tiểu đoàn của Quân đội Ukraine đã tiến hành phản công tại mặt trận Kherson; tuy nhiên lực lượng này bị đẩy lui, do phía quân Nga được tăng cường thêm lực lượng xe tăng dự bị đến tiếp ứng. Konstantin Sivkov cho biết: “Phòng ngự cơ động đã được Quân đội Nga tổ chức trên chiến tuyến Kherson và đã thể hiện nhiều điểm mạnh. Khi đối phương xâm nhập sâu vào tuyến phòng ngự, pháo binh sẽ có nhiệm vụ bịt cửa mở, sau đó các cuộc phản công được thực hiện bởi một lực lượng dự bị, được huấn luyện đặc biệt”. Tiến sĩ Konstantin Sivkov giải thích: “Phòng ngự cơ động nhằm gây sát thương tối đa lên đối phương. Bây giờ quân đội Nga đang phải thực hiện nhiệm vụ, đó là tiêu diệt càng nhiều quân địch càng tốt. Do vậy khi đối phương tổ chức tấn công vào tuyến phòng ngự, đây là thời cơ tiêu diệt địch tốt nhất”. Ông Sivkov cũng cho rằng, mặc dù các mũi tiến quân của Ukraine đã phá vỡ được tuyến phòng ngự của quân Nga, nhưng điều đó đã nằm trong tính toán của các chỉ huy Nga; sau đó các hoạt động phản công diễn ra theo đúng kịch bản được dự báo trước. Chuyên gia quân sự Sivkov cũng chỉ ra vai trò then chốt của xe tăng trong hoạt động chiến đấu phòng ngự và phản công; ông nhắc lại "những ý kiến phản đối của những người thiếu hiểu biết về quân sự cho rằng, xe tăng được cho là đã hết thời trong chiến đấu, thì điều này được chứng minh ngược lại”. “Thực tiễn cuộc xung đột ở Ukraine đã chỉ ra, trong xung đột công nghệ cao, xe tăng đã cùng với pháo binh và máy bay chiến đấu, vẫn là lực lượng tấn công chủ lực của lực lượng chiến đấu mặt đất. Hơn nữa, pháo binh và không quân giải quyết các vấn đề hỗ trợ hỏa lực của các phân đội xe tăng và bộ binh cơ giới. Còn xe tăng là lực lượng chi viện hỏa lực trực tiếp, thực hiện các đòn đột phá và thiết lập quyền kiểm soát đối các vùng lãnh thổ; đồng thời thực hiện truy kích và tiêu diệt đối phương”; Sivkov kết luận. Vào ngày 19/10, các đơn vị của Quân đội Ukraine cố gắng phá vỡ tuyến phòng ngực của quân đội Nga trên hướng Nikolaev-Kryvyi Rih trong khu vực Novaya Kamenka-Chervony Yar của vùng Kherson. Nhờ lượng xe tăng dự bị được đưa vào chiến đấu, quân Nga ở đây đã bẻ gẫy cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Người phát ngôn chính thức của Bộ của Quốc phòng, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết. Nhờ lượng xe tăng dự trữ được đưa vào, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 lính Ukraine, 14 xe tăng, 16 xe bọc thép của Quân đội Ukraine. Trước đó Quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng khoảng ba tiểu đoàn, trong đó có một tiểu đoàn xe tăng trên một dải đất hẹp của mặt trận, nhằm chiếm Sukhanovo, vùng Kherson. Quân Ukraine đã thành công trong việc phá vỡ tuyến phòng ngự của quân Nga tại Sukhanovo. Tuy nhiên, các lực lượng Nga phòng ngự tại đây, đã nhanh chóng đưa lực lượng dự bị xe tăng vào chiến đấu, kết hợp với các hành động chiến đấu phục kích, đã chặn mũi tấn công của quân Ukraine, không cho phép mũi tấn công phát triển thêm về chiều sâu. Theo kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình trên tuyến phòng thủ đã được khôi phục. Ngoài việc loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 quân Ukraine, phá hủy 14 xe tăng, 16 xe bọc thép; quân Nga còn bắt giữ 2 xe tăng, một xe BMP-1, một xe rà phá bom mìn UR-77 và 18 quân nhân Ukraine. Video về trận phục kích của các phân đội tên lửa chống tăng Nga với đoàn xe cơ giới của Ukraine.

