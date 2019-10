Choáng với khu trục hạm "già" ngang nước Mỹ tới nay vẫn chạy tốt

Khu trục hạm cổ nhất thế giới hiện tại đang phục vụ trong Hải quân Mỹ là tàu USS Constitution - Tàu Hiến Pháp ra đời từ năm 1797 và có tuổi đời gần bằng nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Khi mới được hạ thuỷ, đây từng là tàu chiến nặng nhất của Hải quân Mỹ với thân tàu làm hoàn toàn bằng gỗ dày, ba cột buồm chính và tàu vinh dự được đặt tên bởi Tổng thống George Washington. Nguồn ảnh: BI. Khu trục hạm USS Constitution bắt đầu trở nên nổi tiếng thế giới khi nó xuất hiện cùng Hải quân Mỹ để đối đầu với Anh Quốc vào năm 1812 - quốc gia có lực lượng Hải quân mạnh nhất thời điểm bấy giờ. Nguồn ảnh: BI. Tới khoảng năm 1830, tàu USS Constitution do quá cũ đã bị cho loại biên nhưng không tiến hành phá dỡ do cái tên của nó mang tính biểu tượng quá lớn. Trong thời gian này, tàu được neo đậu tại trường Học viện Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Cho tới năm 1925, các học viên hải quân cùng quân nhân Mỹ đã gây quỹ, thu được 154.000 USD để bảo tồn, phục chế lại con tàu mang tính biểu tượng này. Nguồn ảnh: BI. Nhưng phải mãi tới năm 2010 dưới thời Tổng thống Barack Obama, tàu USS Constitution mới được nhập biên lại vào Hải quân Mỹ và một lần nữa "danh chính ngôn thuận" trở thành biểu tượng của lực lượng này. Nguồn ảnh: BI. Do là tàu chiến của Hải quân Mỹ, USS Constitution hiện tại được đối xử công bằng như mọi tàu chiến khác của lực lượng này. Nghĩa là nó vẫn có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ, thực hiện các cuộc hải trình dài ngày như thông thường. Nguồn ảnh: BI. Do muốn giữ lại thiết kế kiểu cũ cho tàu, USS Constitution tới nay vẫn không được trang bị các thiết bị điện tử. Tàu vẫn sử dụng cột buồm để di chuyển, thuỷ thủ đoàn thậm chí còn sử dụng các kỹ năng xác định phương hướng, dẫn đường theo kiểu của thế kỷ 19 thay vì dùng định vị toàn cầu. Nguồn ảnh: BI. Tàu có độ giãn nước 2200 tấn, dài 93 mét và có lườn rộng 13,26 mét. USS Constitution có tốc độ tối đa khoảng 13 hải lý giờ tương đương với 24 km/h. Nguồn ảnh: BI. Nguyên bản ban đầu, tàu USS Constitution có thuỷ thủ đoàn đầy đủ lên tới 450 người trong đó bao gồm 55 lính Thuỷ quân Lục chiến và 30 thiếu sinh quân. Ngoài ra, tàu từng được trang bị 32 khẩu thần công 11kg và 20 khẩu thần công 15 kg. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm lớn nhất trong biên chế Hải quân Mỹ.

