Cận cảnh tàu chiến đấu "ba thân" lớn nhất thế giới của Mỹ

Có giá khoảng gần 750 triệu USD cho mỗi chiếc, tàu chiến đấu ven bờ Independence của Hải quân Mỹ được coi là lớp tàu chiến ven bờ đắt đỏ bậc nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 19 tàu chiến đấu ven bờ loại này và theo như tính toán của Lầu Năm Góc, số lượng tàu được đóng mới càng cao, giá thành sẽ càng giảm thấp. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, Hải quân Mỹ cho biết nếu lực lượng này đóng đủ 19 tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence thì giá thành đóng những tàu cuối cùng sẽ chỉ vào khoảng hơn 300 triệu USD mỗi chiếc - nghĩa là bằng non nửa so với giá thành đóng mới hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Hồi đầu tháng ba vừa rồi, các tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ đã di chuyển dọc bờ biển phía Tây của nước này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo lịch trình định trước. Nguồn ảnh: Sina. Do chỉ được thiết kế để hoạt động trong vùng biển ven bờ, tầm hoạt động của các tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence không vượt quá 8000 km ở tốc độ hành trình 18 hải lý giờ tương đương 33 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó tốc độ tối đa của tàu chiến đấu ven bờ có thiết kế ba thân này có thể lên tới tối đa 44 hải lý giờ tương đương với 81 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Hải quân Mỹ hiện đang có tổng cộng 9 chiếc tàu chiến đấu ven bờ thuộc lớp Independence phục vụ trong biên chế, trong số đó chiếc mới nhất mới được gia nhập lực lượng này hôm 2/3/2019 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Hai chiếc khác mang số hiệu LCS-20 và LCS-22 hiện đã được hạ thuỷ và đang được hoàn thiện trước khi có thể chạy thử để bàn giao cho hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Một điều khá đặc biệt đó là Hải quân Mỹ không đánh số lẻ cho các tàu chiến đấu ven bờ này. Cụ thể, dự kiến toàn bộ các tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence sẽ mang số chẵn, trải dài từ LCS-2 cho tới LCS-38 - tương đương 19 tàu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Mỹ thử nghiệm súng bắn lade trên tàu chiến.

