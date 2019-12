Choáng: Tiêm kích F-16 Mỹ phóng sát đất cực nhanh, "đánh chặn" ô tô của nghi phạm

Đoạn video vừa mới được đăng tải lên Twitter đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đoạn video này có tiêu đề ngắn gọn đó là "sử dụng F-16 chặn phương tiện nghi vấn". Đoạn phim được cho là do không quân Mỹ ghi lại trong thời gian tham chiến ở Trung Đông. Nguồn ảnh: Twitter. Trong đoạn video này, một ô tô đang di chuyển trên mặt đất thì bất ngờ ở phía cạnh phải, một chiếc chiến đấu cơ xuất hiện với tốc độ cực cao bay dọc theo con đường giao lộ phía dưới. Nguồn ảnh: Twitter. Sau khi chiến đấu cơ được cho là chiếc tiêm kích F-16 của không quân Mỹ này bay vọt qua, một màn khói bụi mù mịt đã bị luồng gió của động cơ cuốn lên bao trùm hoàn toàn phương tiện. Nguồn ảnh: Twitter. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc khói bụi bốc lên mù mịt như thế này chắc chắn sẽ khiến chiếc xe của nghi phạm phải dừng lại do không thấy đường đi. Nếu ngoan cố tiếp tục di chuyển, bụi có thể sẽ làm hỏng động cơ của chiếc xe và sớm muộn gì nó cũng sẽ phải dừng lại. Nguồn ảnh: Twitter. F-16 là loại chiến đấu cơ một động cơ giá rẻ của không quân Mỹ. Loại chiến đấu cơ này có chi phí vận hành thấp bậc nhất trong số các loại tiêm kích mà Mỹ đang sử dụng hiện nay. Nguồn ảnh: Twitter. Mặc dù chỉ được trang bị một động cơ, tuy nhiên chiến đấu cơ F-16 lại được đánh giá là chiếc chiến đấu cơ có thiết kế gần như "tiệm cận hoàn hảo", cho phép phi công có thể thao diễn được những động tác bay cực kỳ mạo hiểm ở độ cao rất thấp. Nguồn ảnh: Twitter. Một trong những phiên bản phổ biến nhất của F-16 hiện nay là F-16C Block 50. Phiên bản này sử dụng động cơ GE F110 turbofan cho phép máy bay đạt tốc độ lên tới Mach 1.2 ở độ cao thấp, Mach 2.0 ở độ cao lớn. Nguồn ảnh: Twitter. Mặc dù có kích thước nhỏ, chỉ có một động cơ nhưng khả năng mang vũ khí của F-16 vẫn rất đáng nể với việc nó có tổng cộng 11 giá treo dưới cánh và bụng, mang theo được tối đa 7.7 tấn vũ khí các loại - nghĩa là gần bằng Su-30 với hai động cơ nhưng cũng chỉ mang được khoảng 8 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Twitter. Hiện nay, do F-16 đã dần trở nên lỗi thời nhất là các phiên bản cũ, chiếc chiến đấu cơ này đang được rao bán rất đắt hàng ở thị trường vũ khí quốc tế, nhiều nước có kinh tế khó khăn luôn coi F-16 phiên bản đã từng qua sử dụng là một "cứu cánh" cho lực lượng không quân của mình. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pha chặn xe bằng F-16 cực độc khiến đối phương không thể "thông chốt".

