Choáng ngợp với sức mạnh “Đông Tây kết hợp” của Quân đội Iran

Theo bảng xếp hạng của Global Fire Power, Quân đội Iran hiện đang có sức mạnh thứ 14 thế giới, trên Israel hai bậc và chỉ thua Đức đúng hai bậc. Nguồn ảnh: Flickr. Iran hiện có dân số 83 triệu người trong đó số người ở độ tuổi phục vụ quân đội nếu tổng động viên là 39 triệu người. Hàng năm quốc gia này có tới 1,4 triệu người bước vào tuổi phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Flickr. Iran hiện đang có quân số thường trực là 523.000 quân kèm theo đó là 350.000 quân dự bị. Tổng cộng Iran có quân số vào khoảng 873.000 nếu huy động tổng lực. Nguồn ảnh: Flickr. Quốc gia có diện tích 1,6 triệu km vuông này hàng năm cũng chi tới 6,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Đặc biệt, Iran có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới, ước tính lên tới 158 tỷ thùng. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Vũ trang Iran có số lượng xe tăng và thiết giáp cực lớn. Ước tính quốc gia này có khoảng hơn 1600 xe tăng các loại trong khi đó số lượng xe chiến đấu bộ binh cũng lên tới 2300 chiếc. Nguồn ảnh: Flickr. Điều đáng nói ở đây đó là kho xe tăng của Iran có cả các xe tăng của Mỹ và châu Âu được nước này mua lại từ trước khi xảy ra Cách mạng Hồi giáo năm 1978 - 1979. Ngoài ra cũng có các loại xe tăng do Iran tự thiết kế và nâng cấp từ các xe tăng đời cũ. Nguồn ảnh: FARS. Pháo tự hành cũng là một sản phẩm mà Iran tự thiết kế, nâng cấp được. Tổng cộng trong kho vũ khí của Iran hiện đang có khoảng gần 600 khẩu pháo tự hành các loại. Nguồn ảnh: Flickr. Trong đó bao gồm các loại pháo tự hành cực khủng do Mỹ sản xuất bao gồm pháo tự hành M-107 hay M-110. Thậm chí trong biên chế của Iran còn có loại pháo tự hành M-109A1 - loại pháo tự hành tiêu chuẩn hiện đang được Quân đội Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: FARS. Không quân Iran mới thực sự là mối lo ngại với phương Tây và các quốc gia trong khu vực. Nước này hiện có tổng cộng khoảng 509 chiến đấu cơ trong đó có 142 tiêm kích, 165 cường kích và hơn 100 máy bay huấn luyện có thể sử dụng như tiêm kích hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Myaviation. Iran hiện đang tự sản xuất được loại chiến đấu cơ hạng nhẹ HESA Azarakhsh và HESA Saeqeh. So với một quốc gia đã chịu cấm vận và bao vây kinh tế từ Mỹ suốt 40 năm qua, những thành tựu của Iran đạt được là quá đỗi tự hào. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, nước này cũng sở hữu một loạt chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất và được Iran mua của Washington từ trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo. Các loại máy bay Mỹ hiện vẫn được Iran sử dụng tốt với số lượng lớn bao gồm F-14, F-4 và F-5. Nguồn ảnh: Flickr. Hải quân Iran cũng là lực lượng khá có tiếng tăm, đặc biệt là với khả năng tự thiết kế và tự sản xuất tàu của mình. Hiện tại không thể rõ được chính xác số lượng tàu chiến và tàu ngầm đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Iran nhưng chắc rằng đây sẽ là một con số không hề nhỏ. Nguồn ảnh: Flickr. Iran chủ yếu chú trọng vào phát triển tàu ngầm với tổng cộng 7 loại tàu ngầm đang được nước này sử dụng. Trong số đó có không ít loại tàu ngầm do Iran tự nghiên cứu và sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, Hải quân Iran hiện cũng đã lên kế hoạch để có thể tự đóng mới khu trục hạm cho mình. Loại khu trục hạm dự kiến được Hải quân Iran tự đóng trong tương lai sẽ mang tên Vịnh Ba Tư và có độ giãn nước tối đa khoảng 7500 tấn. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Iran tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo.

Theo bảng xếp hạng của Global Fire Power, Quân đội Iran hiện đang có sức mạnh thứ 14 thế giới, trên Israel hai bậc và chỉ thua Đức đúng hai bậc. Nguồn ảnh: Flickr. Iran hiện có dân số 83 triệu người trong đó số người ở độ tuổi phục vụ quân đội nếu tổng động viên là 39 triệu người. Hàng năm quốc gia này có tới 1,4 triệu người bước vào tuổi phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Flickr. Iran hiện đang có quân số thường trực là 523.000 quân kèm theo đó là 350.000 quân dự bị. Tổng cộng Iran có quân số vào khoảng 873.000 nếu huy động tổng lực. Nguồn ảnh: Flickr. Quốc gia có diện tích 1,6 triệu km vuông này hàng năm cũng chi tới 6,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Đặc biệt, Iran có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới, ước tính lên tới 158 tỷ thùng. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Vũ trang Iran có số lượng xe tăng và thiết giáp cực lớn. Ước tính quốc gia này có khoảng hơn 1600 xe tăng các loại trong khi đó số lượng xe chiến đấu bộ binh cũng lên tới 2300 chiếc. Nguồn ảnh: Flickr. Điều đáng nói ở đây đó là kho xe tăng của Iran có cả các xe tăng của Mỹ và châu Âu được nước này mua lại từ trước khi xảy ra Cách mạng Hồi giáo năm 1978 - 1979. Ngoài ra cũng có các loại xe tăng do Iran tự thiết kế và nâng cấp từ các xe tăng đời cũ. Nguồn ảnh: FARS. Pháo tự hành cũng là một sản phẩm mà Iran tự thiết kế, nâng cấp được. Tổng cộng trong kho vũ khí của Iran hiện đang có khoảng gần 600 khẩu pháo tự hành các loại. Nguồn ảnh: Flickr. Trong đó bao gồm các loại pháo tự hành cực khủng do Mỹ sản xuất bao gồm pháo tự hành M-107 hay M-110. Thậm chí trong biên chế của Iran còn có loại pháo tự hành M-109A1 - loại pháo tự hành tiêu chuẩn hiện đang được Quân đội Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: FARS. Không quân Iran mới thực sự là mối lo ngại với phương Tây và các quốc gia trong khu vực. Nước này hiện có tổng cộng khoảng 509 chiến đấu cơ trong đó có 142 tiêm kích, 165 cường kích và hơn 100 máy bay huấn luyện có thể sử dụng như tiêm kích hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Myaviation. Iran hiện đang tự sản xuất được loại chiến đấu cơ hạng nhẹ HESA Azarakhsh và HESA Saeqeh. So với một quốc gia đã chịu cấm vận và bao vây kinh tế từ Mỹ suốt 40 năm qua, những thành tựu của Iran đạt được là quá đỗi tự hào. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, nước này cũng sở hữu một loạt chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất và được Iran mua của Washington từ trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo. Các loại máy bay Mỹ hiện vẫn được Iran sử dụng tốt với số lượng lớn bao gồm F-14, F-4 và F-5. Nguồn ảnh: Flickr. Hải quân Iran cũng là lực lượng khá có tiếng tăm, đặc biệt là với khả năng tự thiết kế và tự sản xuất tàu của mình. Hiện tại không thể rõ được chính xác số lượng tàu chiến và tàu ngầm đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Iran nhưng chắc rằng đây sẽ là một con số không hề nhỏ. Nguồn ảnh: Flickr. Iran chủ yếu chú trọng vào phát triển tàu ngầm với tổng cộng 7 loại tàu ngầm đang được nước này sử dụng. Trong số đó có không ít loại tàu ngầm do Iran tự nghiên cứu và sản xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, Hải quân Iran hiện cũng đã lên kế hoạch để có thể tự đóng mới khu trục hạm cho mình. Loại khu trục hạm dự kiến được Hải quân Iran tự đóng trong tương lai sẽ mang tên Vịnh Ba Tư và có độ giãn nước tối đa khoảng 7500 tấn. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Iran tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo.