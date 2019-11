Choáng ngợp dàn vũ khí, máy bay cực khủng đang hiện diện ở Trung Đông

Triển lãm Hàng không Dubai năm nay có sự góp mặt của khoảng 165 chiến đấu cơ các loại, trong đó có cả tiêm kích F-35 lần đầu tiên được mang tới triển lãm ở Trung Đông. Nguồn ảnh: BMPD. Trong khuôn viên của triển lãm, rất nhiều loại máy bay được trưng bày. Đây đều là phiên bản thật, không phải mô hình. Ảnh: Máy bay do thám hai động cơ DA2. Nguồn ảnh: BMPD. Trước mũi máy bay được trang bị hệ thống camera 360 độ có khả năng tháo lắp dễ dàng. Loại máy bay này được sản xuất bởi tập đoàn Leonardo tới từ Italia. Nguồn ảnh: BMPD. Lần đầu tiên, phiên bản chiến đấu của dòng Leonardo M-346 cũng được mang ra trưng bày. Thậm chí nhà sản xuất còn đặc biệt nhấn mạnh vào việc máy bay được trang bị radar băng tần X bằng cách bày nguyên dàn radar này ở bên cạnh máy bay. Nguồn ảnh: BMPD.Máy bay huấn luyện sử dụng động cơ cánh quạt do Pakistan sản xuất cũng xuất hiện tại Dubai Airshow. Đây là loại máy bay huấn luyện một động cơ dành cho việc huấn luyện bay sơ cấp. Nguồn ảnh: BMPD. Trực thăng Mi-2MSB-1 phiên bản hạng nhẹ do Ukraine sản xuất xuất hiện tại triển lãm hàng không Dubai. Nguồn ảnh: BMPD. Trung Quốc cũng có màn trình diễn khá ấn tượng tại triển lãm hàng không này khi mang tới đây loại trực thăng không người lái có vũ trang U8EW. Nguồn ảnh: BMPD. Cùng với đó là trực thăng SY261H - một phiên bản trực thăng không người lái sử dụng cánh quạt đồng trục, có thể làm nhiệm vụ vận tải hoặc do thám. Nguồn ảnh: BMPD. Tên lửa Brimstone đất đối không do châu Âu phát triển xuất hiện tại triển lãm Dubai. Nguồn ảnh: BMPD. Tên lửa chống tăng thế hệ năm được quảng cáo là có khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng chủ lực hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: BMPD. Triển lãm hàng không Dubai luôn là một cơ hội lớn cho các tập đoàn sản xuất vũ khí vì các quốc gia Trung Đông thường rất giàu có, sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua sắm trang bị vũ khí cung cấp cho quân đội của mình. Nguồn ảnh: BMPD. Mời độc giả xem Video: Tiêm kích MiG-17 "cổ lỗ sĩ" được trình diễn tại triển lãm hàng không London, Anh năm 2017.

