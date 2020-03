Choáng ngợp dàn robot chiến đấu cực nguy hiểm vừa xuất hiện ở UAE

Trong khuôn khổ của triển lãm các thiết bị quân sự không người lái được diễn ra tại Abu Dhabi, UAE hồi cuối tháng trước, một loạt các thiết bị không người lái hiện đại đã được trưng bày. Nguồn ảnh: BMPD. Không chỉ có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, các loại thiết bị tự hành này còn có khả năng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dân sự, thay con người hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Nguồn ảnh: BMPD.Robot chiến đấu tự hành AI Seer do UAE tự nghiên cứu và phát triển có hệ thống khung gầm tự hành hoàn toàn kèm theo đó là hệ thống hoả lực điều khiển có thể thay thế được. Nguồn ảnh: BMPD. Phương tiện tự hành vận tải mang tên Sharp Claw do tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sản xuất cũng xuất hiện tại triển lãm lần này. Nguồn ảnh: BMPD. Phiên bản nhỏ của Sharp Claw mang tên Sharp Claw VU-1 không có khả năng vận tải nhưng lại được vũ trang với súng máy 7.62mm. Nguồn ảnh: BMPD. Phương tiện tự hành Hr-Sherpa do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Huyndai, Hàn Quốc sản xuất xuất hiện tại triển lãm. Loại phương tiện này ngoài khả năng mang vũ khí còn có thể chở theo được tới 600 kg. Nguồn ảnh: BMPD. Talon 5 được quảng cáo là loại phương tiện tự hành "thế hệ năm" do Anh quốc sản xuất. Nguồn ảnh: BMPD. Robot chiến đấu Badger do Anh quốc sản xuất với trọng tải tối đa 180 kg, chở theo được tối đa 150 kg và mang theo hệ thống vũ khí với khả năng xoay 45 độ quanh trục. Nguồn ảnh: BMPD. Mountain Ant (kiến núi) phiên bản 05 và 30 do Trung Quốc sản xuất có khả năng mang theo tối đa 50 kg trọng tải và tự trọng 30 kg. Loại phương tiện này được sử dụng làm nhiệm vụ vận tải trong khu vực địa hình xấu hoặc thậm chí làm phương tiện đánh bom cảm tử. Nguồn ảnh: BMPD. Phương tiện tự hành đa địa hình của Mỹ sản xuất với khả năng di chuyển tối đa 16 kg khi lặn và 38 km khi đi trên đường bằng phẳng có chức năng do thám, vận tải hàng hoá hoặc đánh bom liều chết tiêu diệt đối phương. Nguồn ảnh: BMPD. UAV Trung Quốc nhái của Mỹ được xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn: QPVN.

