Choáng: Armenia tăng gấp 3 lần số xe tăng T-90 hiện có sau một đêm

Chiến sự Azerbaijan và Armenia leo thang nhiều ngày liên tiếp, số lượng thương vong cả hai bên đều đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề cả về con người lẫn phương tiện kỹ thuật. Đặt biệt gần đây ghi nhận Azerbaijan điều động xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S hiện đại ra biên giới đối phó với địch thủ, khiến cán cân sức mạnh trên chiến trường càng nghiêng hơn về quân đội nước này.Ảnh: Xe tăng T-90S của quân đội Azerbaijan. Có một điều thú vị là chỉ sau một ngày, số lượng T-90 mà Armenia đột ngột tăng lên gấp 3 lần, chỉ từ một chiếc ban đầu nay đã sử hữu đến ba chiếc. Điều trớ trêu ở đây lại không phải là Armenia nhập khẩu mới các xe tăng tiên tiến từ Nga mà lại là bắt sống được chúng từ chính tay đối phương Azerbaijan, tạo ra một tiền lệ cực kỳ hiếm có. Ảnh: Xe tăng T-72 của quân đội Armenia. Vừa qua, quân đội Armenia công bố trên các trang mạng xã hội hình ảnh cận cảnh về hai chiếc xe tăng T-90S của đối thủ Azerbaijan mà họ đã bắt sống được trên chiến trường. Cả hai chiếc xe dù bị hư hại nhẹ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn và sử dụng được, đã bị kíp xe bỏ lại trên chiến trường mà không kịp tiêu hủy. Ảnh: Chiếc xe tăng T-90S thứ nhất mà Armenia bắt giữ. Những chiếc xe tăng T-90S này nằm trong số khoảng 100 xe tăng T-90S mà Azerbaijan đã nhập khẩu từ Nga theo hợp đồng ký kết năm 2011. Sự chiến đấu thiếu hiệu quả và thiệt hại nặng nề của tăng - thiết giáp Azerbaijan với con số bị tiêu diệt tính đến nay là hơn 200 do Armenia cung cấp đã khiến cho Baku phải cấp tốc bổ sung các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của mình ra chiến trường để thay đổi cán cân, giành lại lợi thế. Tuy nhiên tình hình chẳng khá hơn là bao khi chưa lâu sau đó, hai chiếc đã bị bắt sống. Ảnh: Chiếc xe tăng T-90S thứ hai mà Armenia bắt giữ. Trong giải đua “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2014”, đội Armenia đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, vượt qua cả các đối thủ mạnh như Belarus, Trung Quốc để giành vị thứ thứ hai chung cuộc, sau chủ nhà Nga. Nga sau đó đã tuyên dương và tặng thưởng cho “Đội tuyển nước ngoài có thành tích xuất sắc nhất” - Armenia một chiếc xe tăng T-90A mới toanh lấy từ kho dự trữ chiến lược của mình. Ảnh: Xe tăng các đội thi đấu Tank Biathlon 2013 gồm Belarus, Nga, Kazakhstan và Armenia. Vào năm 2016, máy bay vận tải An-124-100 đã vận chuyển món quà đặc biệt này từ Nga sang Armenia. Đây cũng là lần đầu tiên mà Armenia sở hữu mẫu xe tăng cực kỳ hiện đại này. T-90A vốn là phiên bản nội địa của T-90S mà Nga xuất khẩu cho Azerbaijan vốn có một số điểm ưu việt hơn. Ngoài ra từ đây ta cũng có thể thấy được rằng khả năng chiến đấu của lính tăng Armenia là không thể xem thường. Ảnh: Chiếc T-90A mà Nga tặng cho Armenia. Sau khi Armenia nhận được T-90A, đã không còn đội hạng nhì chung cuộc nào ở Tank Biathlon được nhận xe tăng nữa. Dù sao thì, đây cũng là vốn liếng cực kỳ đáng quý của quân đội Armenia vốn tiềm lực còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu thốn về tăng - thiết giáp. Việc có trong tay T-90A cũng giúp cho Armenia nghiên cứu sâu hơn về tính năng kỹ chiến thuật và khả năng tác chiến của xe, từ đó có những đối sách riêng để đối phó với T-90S Azerbaijan. Ảnh: Chiếc T-90A di chuyển lên xe vận tải. Một số điểm nổi bật của T-90A/S có thể kể đến như sau: Xe tăng sử dụng giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ thứ 2 quanh mặt trước tháp pháo và giáp chính, bổ sung bên hông; sử dụng pháo chính 2A46M có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng; trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Shtora-1 hiện đại với nòng cốt là cặp đèn nhiễu hồng ngoại OTShU-1-7 có khả năng làm lệch hướng bay của các loại tên lửa chống tăng thế hệ 1 và 2 cùng các hệ thống cảm biến laser cảnh báo mối nguy hiểm; trang bị kính ngắm đa kênh ESSA giúp pháo thủ nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu,.. Ảnh: Xe tăng T-90A của quân đội Nga. T-90S hiện nay đang là mẫu xe tăng cực kỳ được ưu chuộng khi đã gia nhập biên chế quân đội nhiều quốc gia như Ấn Độ, Iraq, Việt Nam, Algeria,… với số lượng chế tạo hàng ngàn chiếc. Qua quá trình thực tế chiến đấu tại một số chiến trường như Syria đã cho thấy những chiếc T-90 này hoạt động cực kỳ đáng tin cậy và vụ việc T-90 bị bắt sống lần này có thể nói rằng hoàn toàn là do lỗi của kíp lái. Ảnh: Đội hình T-90S của Azerbaijan duyệt binh. Sự việc chỉ sau một ngày mà số lượng T-90 của Armenia từ một thành ba, mở rộng quy mô tới ba lần mà không phải là mua mới thực sự là hi hữu, qua đó cũng cho thấy khả năng chiến đấu cực kỳ lợi hại, không thể xem thường của binh sĩ Armenia một trận đã bắt sống hai xe tăng địch. Trong thời gian tới, số lượng T-90S mà Azerbaijan tung ra chiến trường sẽ ngày càng tăng lên và đồng nghĩa với đó cũng có thể là số xe tăng T-90 mà Armenia có được sẽ còn tăng lên. Video Giao tranh bùng phát giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: HTV Tin tức

Chiến sự Azerbaijan và Armenia leo thang nhiều ngày liên tiếp, số lượng thương vong cả hai bên đều đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề cả về con người lẫn phương tiện kỹ thuật. Đặt biệt gần đây ghi nhận Azerbaijan điều động xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S hiện đại ra biên giới đối phó với địch thủ, khiến cán cân sức mạnh trên chiến trường càng nghiêng hơn về quân đội nước này.Ảnh: Xe tăng T-90S của quân đội Azerbaijan. Có một điều thú vị là chỉ sau một ngày, số lượng T-90 mà Armenia đột ngột tăng lên gấp 3 lần, chỉ từ một chiếc ban đầu nay đã sử hữu đến ba chiếc. Điều trớ trêu ở đây lại không phải là Armenia nhập khẩu mới các xe tăng tiên tiến từ Nga mà lại là bắt sống được chúng từ chính tay đối phương Azerbaijan, tạo ra một tiền lệ cực kỳ hiếm có. Ảnh: Xe tăng T-72 của quân đội Armenia. Vừa qua, quân đội Armenia công bố trên các trang mạng xã hội hình ảnh cận cảnh về hai chiếc xe tăng T-90S của đối thủ Azerbaijan mà họ đã bắt sống được trên chiến trường. Cả hai chiếc xe dù bị hư hại nhẹ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn và sử dụng được, đã bị kíp xe bỏ lại trên chiến trường mà không kịp tiêu hủy. Ảnh: Chiếc xe tăng T-90S thứ nhất mà Armenia bắt giữ. Những chiếc xe tăng T-90S này nằm trong số khoảng 100 xe tăng T-90S mà Azerbaijan đã nhập khẩu từ Nga theo hợp đồng ký kết năm 2011. Sự chiến đấu thiếu hiệu quả và thiệt hại nặng nề của tăng - thiết giáp Azerbaijan với con số bị tiêu diệt tính đến nay là hơn 200 do Armenia cung cấp đã khiến cho Baku phải cấp tốc bổ sung các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của mình ra chiến trường để thay đổi cán cân, giành lại lợi thế. Tuy nhiên tình hình chẳng khá hơn là bao khi chưa lâu sau đó, hai chiếc đã bị bắt sống. Ảnh: Chiếc xe tăng T-90S thứ hai mà Armenia bắt giữ. Trong giải đua “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2014”, đội Armenia đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, vượt qua cả các đối thủ mạnh như Belarus, Trung Quốc để giành vị thứ thứ hai chung cuộc, sau chủ nhà Nga. Nga sau đó đã tuyên dương và tặng thưởng cho “Đội tuyển nước ngoài có thành tích xuất sắc nhất” - Armenia một chiếc xe tăng T-90A mới toanh lấy từ kho dự trữ chiến lược của mình. Ảnh: Xe tăng các đội thi đấu Tank Biathlon 2013 gồm Belarus, Nga, Kazakhstan và Armenia. Vào năm 2016, máy bay vận tải An-124-100 đã vận chuyển món quà đặc biệt này từ Nga sang Armenia. Đây cũng là lần đầu tiên mà Armenia sở hữu mẫu xe tăng cực kỳ hiện đại này. T-90A vốn là phiên bản nội địa của T-90S mà Nga xuất khẩu cho Azerbaijan vốn có một số điểm ưu việt hơn. Ngoài ra từ đây ta cũng có thể thấy được rằng khả năng chiến đấu của lính tăng Armenia là không thể xem thường. Ảnh: Chiếc T-90A mà Nga tặng cho Armenia. Sau khi Armenia nhận được T-90A, đã không còn đội hạng nhì chung cuộc nào ở Tank Biathlon được nhận xe tăng nữa. Dù sao thì, đây cũng là vốn liếng cực kỳ đáng quý của quân đội Armenia vốn tiềm lực còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu thốn về tăng - thiết giáp. Việc có trong tay T-90A cũng giúp cho Armenia nghiên cứu sâu hơn về tính năng kỹ chiến thuật và khả năng tác chiến của xe, từ đó có những đối sách riêng để đối phó với T-90S Azerbaijan. Ảnh: Chiếc T-90A di chuyển lên xe vận tải. Một số điểm nổi bật của T-90A/S có thể kể đến như sau: Xe tăng sử dụng giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ thứ 2 quanh mặt trước tháp pháo và giáp chính, bổ sung bên hông; sử dụng pháo chính 2A46M có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng; trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Shtora-1 hiện đại với nòng cốt là cặp đèn nhiễu hồng ngoại OTShU-1-7 có khả năng làm lệch hướng bay của các loại tên lửa chống tăng thế hệ 1 và 2 cùng các hệ thống cảm biến laser cảnh báo mối nguy hiểm; trang bị kính ngắm đa kênh ESSA giúp pháo thủ nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu,.. Ảnh: Xe tăng T-90A của quân đội Nga. T-90S hiện nay đang là mẫu xe tăng cực kỳ được ưu chuộng khi đã gia nhập biên chế quân đội nhiều quốc gia như Ấn Độ, Iraq, Việt Nam, Algeria,… với số lượng chế tạo hàng ngàn chiếc. Qua quá trình thực tế chiến đấu tại một số chiến trường như Syria đã cho thấy những chiếc T-90 này hoạt động cực kỳ đáng tin cậy và vụ việc T-90 bị bắt sống lần này có thể nói rằng hoàn toàn là do lỗi của kíp lái. Ảnh: Đội hình T-90S của Azerbaijan duyệt binh. Sự việc chỉ sau một ngày mà số lượng T-90 của Armenia từ một thành ba, mở rộng quy mô tới ba lần mà không phải là mua mới thực sự là hi hữu, qua đó cũng cho thấy khả năng chiến đấu cực kỳ lợi hại, không thể xem thường của binh sĩ Armenia một trận đã bắt sống hai xe tăng địch. Trong thời gian tới, số lượng T-90S mà Azerbaijan tung ra chiến trường sẽ ngày càng tăng lên và đồng nghĩa với đó cũng có thể là số xe tăng T-90 mà Armenia có được sẽ còn tăng lên. Video Giao tranh bùng phát giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: HTV Tin tức