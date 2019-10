Chờ đợi sức mạnh mới của tàu tuần dương mang tên thành phố Huế

Hôm 6/10, tuần dương hạm USS Hue City (CG66) lớp Ticonderoga đã đến Norfolk để thực hiện kế hoạch nâng cấp với loạt trang bị mới của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Được hạ thuỷ từ năm 1990, tới nay tàu USS Hue City đã trải qua gần 30 năm tuổi và dự kiến quá trình nâng cấp sâu lần này sẽ giúp tàu tuần dương hạm này có đủ khả năng tác chiến trong ít nhất 20 năm tới. Nguồn ảnh: Pinterest. Cùng với các tuần dương hạm lớp Ticonderoga khác, USS Hue City là lớp tàu tuần dương hạm duy nhất hiện đang được Hải quân Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Do có chi phí vận hành lớn, khả năng tác chiến trên biển không quá vượt trội so với các khu trục hạm có kích thước và chi phí vận hành nhỏ hơn nên từ năm 1994 tới nay, Mỹ không đặt hàng thêm bất cứ tuần dương hạm nào. Nguồn ảnh: Pinterest.Tuần dương hạm USS Hue City được đặt theo tên trận đánh ở thành phố Huế mà quân Mỹ đối đấu với lực lượng quân giải phóng miền Nam trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968. Nguồn ảnh: USNaval. Ngoài USS Hue City (CG-66), Hải quân Mỹ cũng từng đặt tên "Khe Sanh" và "Da Nang" cho tàu đổ bộ tấn công lớp Tarawa được đóng năm 1976. Tuy nhiên, chiếc này khi đưa vào biên chế lại được chuyển thành tên là Peleliu. Do đó, CG-66 trở thành chiếc tàu chiến duy nhất của Hải quân Mỹ mang tên một thành phố của Việt Nam. Nguồn ảnh: Navaltoday. Chính thức được nhập biên Hải quân Mỹ vào ngày 14/9/1991, tuần dương hạm "Thành phố Huế" có chiều dài 173 mét, giãn nước 9.600 tấn, có tốc độ tối đa đạt 60 km/h, tàu được trang bị những loại cảm biến và rada tiên tiến nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Navaltoday. Vũ khí chính trên tàu chính là 122 giếng phóng tên lửa Mk-41 VLS với khả năng phóng từ các loại tên lửa đối không, đối hạm tầm gần cho đến các tên lửa hành trình liên lục địa. Nguồn ảnh: Seaforces. Trong quá khứ, USS Hue City đã từng bị Hải quân Mỹ dự kiến cho về hưu vào năm 2021. Tuy nhiên với việc được nâng cấp giữa vòng đời, USS Hue City cùng với 21 chiếc tuần dương hạm khác lớp Ticonderoga nhiều khả năng sẽ được tiếp tục sử dụng cho tới năm 2040. Nguồn ảnh: USNaval. Mời độc giả xem Video: Thăm tuần dương hạm lớp Moscow của Nga.

