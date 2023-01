Chiến tướng Surovikin sử dụng chiến thuật gì tại Bakhmut

Cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đã diễn ra hơn 10 tháng và hiện cả hai bên lâm vào thế bế tắc. Đã bước vào trận chiến mùa đông, nhưng quân đội Nga vẫn không giành được chiến trường then chốt; các nước phương Tây đứng sau Ukraine cũng nhìn ra điểm yếu của Ukraine và bắt đầu tung ra những sự trợ giúp mới. Sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân sang Mỹ, Nhà Trắng đã phớt lờ lời cảnh báo gay gắt của Nga và quyết định viện trợ tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Hành động này gây ra sự bất mãn lớn ở Nga. Phía Nga tuyên bố rằng, không chỉ tên lửa Patriot sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp mà cả quân nhân vận hành tên lửa Patriot cũng sẽ bị loại bỏ. Thái độ này chắc chắn là một lời cảnh báo đối với Ukraine, cũng như Mỹ và phương Tây. Điều đáng nói là Mỹ và phương Tây đã cung cấp thông tin chính xác về các hoạt động của Quân đội Nga; với những thông tin có được, Quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ và những vũ khí hiện có, nhưng được cải tiến, để mở cuộc tấn công bất ngờ vào quân đội Nga. Để kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, quân đội Nga bắt đầu thực hiện những "độc chiêu", tổ chức các cuộc tấn công có chủ đích. Trong trận chiến tại Bakhmut, quân đội Nga có thông tin về sự chuẩn bị của lực lượng tinh nhuệ Ukraine, ngay lập tức, quân đội Nga đã tung đòn tấn công chính xác. Được biết, lực lượng ưu tú Ukraine này là tiểu đoàn Opf, đã được NATO huấn luyện và sẵn sàng thể hiện khả năng của mình ở Bakhmut. Sau khi có được thông tin chính xác, quân đội Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt. Với sự phối hợp của nhiều lực lượng trinh sát như UAV và trinh sát mặt đất, quân đội Nga đã tiến hành tiêu diệt quy mô lớn lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine. Để đảm bảo an toàn cho cuộc hành quân, quân đội Nga còn sử dụng các loại vũ khí nhiệt áp có sức sát thương cực lớn. Sau vụ nổ của vũ khí nhiệt áp, tất cả số binh lính Ukraine ẩn náu trong chiến hào hoặc các boongke khác không thể trốn thoát; ngoài ra vũ khí và thiết bị do NATO viện trợ đều bị hỏa lực pháo binh phá hủy. Trong những ngày qua, nhiều cuộc tấn công bằng pháo phản lực hạng nặng TOS-1A "Solntsepyok" đã giáng xuống khu vực Bakhmut. Theo truyền thông phương Tây, vùng ngoại ô của Bakhmut, đã phải hứng chịu một đòn tấn công mãnh liệt của Quân đội Nga, bằng hỏa lực pháo nhiệt áp TOS-1A "Solntsepyok". Trên đoạn video truyền thông Nga đăng tải, được quay vào sáng ngày 1/1/2023. Trong các video được quay từ UAV, người xem có thể thấy vùng ngoại ô của Bakhmut phải hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội của pháo nhiệt áp TOS-1A Soltsnepyok. Theo thống kế, tổng cộng đã có 8 đợt tấn công bằng pháo nhiệt áp xuống các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut, khiến lực lượng phòng thủ ở đây bị thiệt hại nghiêm trọng. Rất có thể, một trong những tuyến phòng thủ ở đây đã bị tấn công trực diện từ cự ly rất gần. Hiện tại lực lượng chủ lực của quân Nga tấn công tại Bakhmut là lực lượng bán quân sự Wagner và lực lượng này đã áp sát tuyến phòng ngự của quân Ukraine. Do các hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A có tầm bắn tương đối ngắn, nên các chuyên gia tin rằng, các đơn vị Wagner có thể đã tiến sâu vào trong thành phố. Hiện tại, các trận chiến tại Bakhmut vẫn tiếp tục khốc liệt, xét trên thực tế là Tổng thống Ukraine Zelensky, Cục trưởng tình báo Ukraine Budanov và Thị trưởng Kiev Klitschko đã thực hiện các chuyến thăm trực tiếp tới chiến trường Bakhmut; điều này cho thấy lãnh đạo Ukraine rất quan tâm sự “sống còn” của chiến tuyến Bakhmut và họ quyết tâm giữ, mặc dù chấp nhận thiệt hại. Thời điểm bắt đầu các trận chiến giành Bakhmut được biết đến vào tháng 8/2022; hiện Quân đội Nga giải quyết chiến trường bằng vũ khí nhiệt áp, sau khi tiểu đoàn tinh nhuệ của quân đội Ukraine bị tiêu diệt, sức chiến đấu của quân đội Ukraine sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí nhiệt áp của quân đội Nga sẽ có tác dụng răn đe rất lớn đối với quân đội Ukraine. Theo Giám đốc cơ quan tình báo MI6 của Anh, tướng Surovikin, Tư lệnh chiến trường của Quân đội Nga tại Ukraine đang thực hiện chiến thuật không vội bao vây Bakhmut, mà biến nơi đây thành “cối xay thịt” với Quân đội Ukraine. Cũng theo Cơ quan tình báo MI6, hiện nay 90% thương vong của Quân đội Ukraine tại Bakhmut là do hỏa lực pháo binh của Nga gây nên; do vậy Giám đốc cơ quan MI6 cũng đưa ra lời khuyên, Lực lượng Vũ trang Ukraine cần sớm thay đổi phương án tác chiến ở Bakhmut càng nhanh càng tốt.

