Chiến thuật “kỵ binh cưỡi ngựa sắt” của Nga khiến Ukraine “đau đầu“

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/6 cũng cho biết, trong quá trình đánh chiếm ngôi làng Staromayorskoye và những khu định cư khác ở “Cộng hòa nhân dân Donetsk” gần Ugledar, các đơn vị tấn công của Nhóm tác chiến Vostok đã tích cực sử dụng xe máy để xung kích, vận chuyển đạn dược và lương thực, tấn công qua những cánh đồng trống trải, giảm thiểu nguy cơ bị UAV Ukraine tấn công. Để giành thành công chiến thuật, chỉ huy thường sử dụng các nhóm cơ giới hóa kết hợp với các đơn vị bộ binh xung kích. Ngoài ra, những nhóm xe máy và xe buggy đã đóng vai trò cơ động nghi binh, đánh lạc hướng đối phương… từ đó hỗ trợ việc đánh chiếm các cứ điểm”. Truyền thông phương Tây, dựa trên thông tin từ binh lính Ukraine tại mặt trận, cũng cho biết, quân Nga đang sử dụng ngày càng nhiều xe máy, xe mô tô địa hình, xe buggy cho hoạt động tiến công. Đại tá lục quân Nga về hưu, nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin chia sẻ với Sputnik: “Xe máy được sử dụng để xuyên qua chiến tuyến đối phương, để đột kích vào những vị trí nhất định, nếu những vị trí này trước đó đã bị bắn chế áp bằng pháo hoặc UAV”. Theo ông Litovkin: “Quân đội Nga gây choáng váng trước tiên cho đối phương bằng hỏa lực trọng pháo hoặc tên lửa, sau đó nhanh chóng cơ động tiếp cận khu vực này. Lúc đối phương hoang mang, các lữ đoàn xe máy xuất hiện, giáng tiếp các đòn mới”. Vị đại tá về hưu này so sánh cuộc tấn công bằng mô tô này với những đòn tấn công của kỵ binh trong các thế kỷ trước đây. Hãng Sputnik đã đăng tải video clip tổng hợp về lực lượng “kỵ binh ngựa sắt” này của Nga. Clip ghi lại cảnh quân nhân Nga di chuyển nhanh bằng xe máy 2 bánh phân khối lớn và xe buggy 4 bánh. Thường thì mỗi người cưỡi một xe máy, cũng có trường hợp hai người trên một xe máy, có đeo súng sau lưng. Trong số xe buggy, có xe gắn thêm sẵn súng máy phía trên, giúp người lái bắn trực tiếp khi cần thiết. Các “kỵ binh” Nga thời hiện đại này di chuyển cơ động linh hoạt qua các địa hình chiến trường. Khi tới nơi, họ để lại ngựa sắt, xách súng bộ binh tiếp cận mục tiêu sẵn sàng chiến đấu. Tờ New York Times của Mỹ cho rằng chiến thuật trên có thể hữu ích cho việc vượt qua những cánh đồng rải mìn dày đặc do có tầm nhìn tốt và có thể lái vòng vèo để tránh mìn. Trong các cuộc tấn công vào các cứ điểm nằm trong vành đai rừng, điều khó khăn nhất đối với máy bay tấn công thậm chí không phải là tiến vào chiến hào mà là vượt qua khu vực trống trải, vì ở đây hầu hết là cánh đồng. Do đó, quân Nga đã sử dụng xe máy để tăng tính cơ động, dễ tiếp cận mục tiêu. Nhờ có chiến thuật mới này mà ba con phố đầu tiên trong làng Staromayorskoye bị chiếm trong 40 phút, một nửa làng bị bao phủ trong 3 giờ.

Chiến thuật này hiện được các quân Nga ở những đơn vị khác áp dụng. Không chỉ xe máy mà cả xe đẩy cũng được sử dụng để tấn công và sơ tán người bị thương. Sử dụng xe máy cũng có thể nhanh chóng cung cấp quân nhu và đạn dược cho tiền tuyến. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga, Zerkalo.IO, War Telegraf, UKR.net, Press.Lv).

