Chiến đấu cơ của Trung Quốc không thể thiếu "thanh bảo kiếm" này

Loại tên lửa không đối không phổ biến bậc nhất của Không quân Trung Quốc hiện nay là tên lửa PL-10 - hay còn có tên Hán Việt là Tên lửa Phích Lịch 10. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại tên lửa tầm ngắn, có khả năng tự dẫn được phát triển bởi Không quân Trung Quốc và hiện được sử dụng với gần như mọi loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa không đối không PL-10 bắt đầu được phát triển từ năm 2002. Loại tên lửa này có trọng lượng 89 kg, chiều dài tổng cộng 3 mét và sử dụng đầu đạn nổ mảnh kết hợp với cơ chế kích nổ bằng lade hoặc bằng va chạm. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa được trang bị đầu dẫn hồng ngoại có khả năng tìm kiếm mục tiêu ở góc 90 độ so với thân tên lửa khi bay. Thông tin về mục tiêu nằm trong tầm khoá của PL-10 được truyền về và hiển thị trực tiếp trên mũ bay của phi công sau khi khai hoả. Nguồn ảnh: Sina. Từ những hình ảnh được truyền về này, phi công có khả năng sử dụng mũ bay để khoá hoặc để lựa chọn mục tiêu trong khi bay. Trước khi phóng tên lửa, phi công cũng có thể khoá mục tiêu bằng cách nhìn vào máy bay của đối phương thay vì phải dí mũi máy bay của mình theo máy bay của đối phương như cách thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Cơ chế khoá này được biết tới với tên gọi "nhìn và bắn" (look and shoot). Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có cơ chế dẫn đường hỗn hợp nhiều yếu tố. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt, loại tên lửa này có hai hệ thống cánh bao gồm hệ thống cánh đuôi có tác dụng giữ ổn định đường bay kèm theo hệ thống cánh giữa thân, giúp tên lửa có độ cơ động tốt khi di chuyển - thích hợp với việc tiêu diệt các mục tiêu có độ cơ động cao và tốc độ bay lớn. Nguồn ảnh: Sina. Tầm bắn tối đa của loại tên lửa này được cho là nằm trong khoảng 60 km, tên lửa có khả năng bay với tốc độ tối đa lên tới Mach 4 - nghĩa là đủ nhanh để tiêu diệt hầu như mọi loại máy bay chiến đấu của phương Tây hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Phương Tây thường so sánh loại tên lửa này với loại AIM-9X - tên lửa không đối không bình dân và phổ biến bậc nhất của Mỹ hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, PL-10 thường được thấy sử dụng nhiều nhất với các chiến đấu cơ J-10, J-11 và J-20 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh loại tiêm kích xương sống hiện tại của Không quân Trung Quốc.

