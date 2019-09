Chiêm ngưỡng độ hoành tráng của siêu cơ Tu-142 Không quân Ấn Độ từng có

Loại máy bay tuần tra biển kiêm chống ngầm Tu-142 được Liên Xô cho bay thử chuyến đầu tiên vào năm 1968 và tới năm 1972 bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: QQ. Đây là loại máy bay được phát triển từ phiên bản Tu-95 vốn là loại máy bay ném bom chiến lược. Tính năng đặc biệt của máy bay Tu-142 đó là nó có thể liên lạc tầm xa được với các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của nước này để phối hợp tấn công chính xác nhất có thể. Nguồn ảnh: QQ. Bắt đầu từ năm 1981, Hải quân Ấn Độ mới quan tâm tới vần đề tuần tra, trính sát tầm xa trên biển và họ ngay lập tức để tâm tới chiếc Tu-142 - một trong những loại máy bay săn ngầm tuần tra biển hiện đại nhất thời bấy giờ mà Ấn Độ có thể sở hữu được. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, phía Liên Xô thay vì sản xuất những chiếc Tu-142 thế hệ mới cho Ấn Độ lại quyết định sẽ "rao bán" những chiếc Tu-142 cũ hiện đang hoạt động trong lực lượng Không quân nước này. Nguồn ảnh: QQ. Phía Ấn Độ sau một thời gian suy xét đã nhận thấy, không những họ phải sử dụng máy bay cũ mà còn phải cải tiến hệ thống sân bay rất tốn kém để đạt được tiêu chuẩn phục vụ cho chiếc máy bay này. Vậy nên họ đã từ chối, thay vào đó Ấn Độ chọn mua Il-38 - cũng là một loại máy bay tuần tra biển khác đang được Liên Xô loại thải bớt. Nguồn ảnh: QQ. Vào phút chót, yêu cầu mua Il-38 của Ấn Độ không thành công do phía Liên Xô muốn buộc Ấn Độ phải mua Tu-142 của mình với giá trị kinh tế lớn hơn nhiều. Tháng 12/1984, sau một thời gian dài "lằng nhằng", Ấn Độ đã quyết định mua 8 chiếc Tu-142 của Liên Xô. Nguồn ảnh: QQ. Trong 12 tháng sau đó, Ấn Độ đã cử tổng cộng 40 phi công, 16 kỹ thuật viên và 128 nhân viên sang Liên Xô để được đào tạo cách thức sử dụng cũng như bảo dưỡng loại máy bay này. Chiếc Tu-142 đầu tiên tới Ấn Độ vào ngày 30/3/1988. Nguồn ảnh: QQ. Loại máy bay tuần tra biển có khả năng chống ngầm này có phi hành đoàn tối đa lên tới 13 người. Được trang bị tới bốn động cơ cánh quạt kép, Tu-142 bay được với tốc độ lên tới 925 km/h, tốc độ hành trình 711 m/h, bán kính chiến đấu 6500 km và trần bay 12.000 mét. Nguồn ảnh: QQ. 8 chiếc Tu-142 phục vụ trong Không quân Ấn Độ là phiên bản Tu-142MK-E. Tới tháng 3/2017, Ấn Độ đã cho về hưu toàn bộ những máy bay săn ngầm loại này và bắt đầu thay thế chúng bằng các máy bay săn ngầm P-8 Poseidon do Boeing sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có Không quân Hải quân Nga còn sử dụng loại máy bay loại này. Lực lượng này cũng đang muốn nâng cấp thêm khả năng ném bom cho chiếc Tu-142 này trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Năm 2009, 11 phi hành đoàn trên một chiếc Tu-142 của Không quân Hải quân Nga đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn có nguyên nhân được cho là do lỗi động cơ. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 - tiền thân của Tu-142.

