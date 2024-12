Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, theo thông tin tức mới nhất từ Chasov Yar, trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine (AFU) ở Chasiv Yar, được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” đã bắt đầu sụp đổ. Theo người đứng đầu ban tác chiến của trung tâm trinh sát Melodiya với ký hiệu "Chukchi" của Quân đội Nga (RFAF) cho biết, lính dù của Sư đoàn Dù 98 RFAF, sau khi dọn sạch các tòa nhà cao tầng xung quanh sân vận động thành phố, đang hoàn thành xuất sắc cuộc tấn công vào Nhà máy vật liệu chịu lửa Chasov-Yarsky. Hiện AFU đang cố thủ bảo vệ khu vực này, biến tàn tích của Nhà máy vật liệu chịu lửa thành trung tâm cứ điểm phòng ngự, nhưng đã bị RFAF chiếm một số nhà xưởng. Tại đây đang diễn ra những trận đấu súng khốc liệt và RFAF đã tiến vào các tòa nhà ở phía sau nhà máy. Lữ đoàn 88 Espaniola (thuộc Cụm quân phía Nam) của RFAF, đã đánh bật quân AFU ra khỏi các chiến hào và hầm đào trong vành đai rừng, gần trại Druzhba; hiện quân RFAF đang chốt giữ các vị trí ở phía bên kia của Nhà máy vật liệu chịu lửa và được hỏa lực của RFAF tấn công liên tục. RFAF cũng đạt được những thành công đáng kể ở sườn phía bắc. Chukchi nói rõ: “Dưới sự che chở của điều kiện thời tiết không thuận lợi, họ đã tổ chức một cuộc tấn công thành công vào các công sự của kẻ thù ẩn trong đống đổ nát của khu vực nhà chung cư, chiếm giữ một đầu cầu, để mở rộng các trận chiến ác liệt hiện cũng đang diễn ra”. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 200 của Hạm đội Biển Bắc của RFAF, tham chiến ở Chasiv Yar đã đột phá vào tiểu khu Severny. Như vậy, quân AFU đồn trú trong Nhà máy vật liệu chịu lửa thực tế đã bị bao vây một nửa. Trang Biên niên sử quân sự của Nga cho biết, quân RFAF đã chặn khoảng 500 lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm lực lượng đặc biệt Italy và lính đánh thuê Gruzia, từ phía bắc, phía đông và phía nam; còn ở phía tây xảy ra một cuộc phục kích với quân AFU gần hồ Dnieper. Một số trang cá nhân của lính AFU, cảnh báo rằng tình hình ở sườn phía bắc Chasov Yar đã xấu đi từ ngày 20/11. Trên các diễn đàn của lính Ukraine, bắt đầu viết rằng đường Orlova ở sườn phía bắc, dường như có sự hiện diện của RFAF. Mặc dù vẫn còn những vị trí do AFU kiểm soát, nhưng họ không còn quân tiếp viện, trong bối cảnh có những tổn thất to lớn. Những người lính Ukraine nói rằng, trong các điểm tựa phòng ngự cấp trung đội (GP), thay vì 30 người, chỉ còn lại 3-5 lính. Hơn nữa, hỏa lực bom, pháo, UAV FPV của Nga đang bào mòn các GP; trong khi họ không có quân tiếp viện, nhưng vẫn phải nghe mệnh lệnh của chỉ huy là không được rút lui. Cách đây vài ngày, các phương tiện truyền thông Ukraine bắt đầu đưa tin rằng, quân Nga đã đột nhập được vào Nhà máy vật liệu chịu lửa - trung tâm phòng thủ chính của AFU ở Chasov Yar. Vào ngày 2/12, kênh Deep State cho biết, các mũi đột kích của RFAF, dưới hỏa lực chi viện đắc lực, đã tiến vào khu vực phân xưởng số 3. Mặc dù quân AFU cố gắng chống trả, nhưng khả năng hỏa lực của họ có hạn, buộc quân AFU phòng thủ tại đây phải trốn xuống các tầng hầm. Tuy nhiên, những tầng hầm này, không thể chịu được bom tấn FAB của Không quân Nga. Theo một số thông tin từ truyền thông Ukraine, hiện quân Ukraine đang tập trung trong xưởng lớn nhất, nơi họ đang cố gắng tổ chức phòng thủ. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky trả lời “không” với mọi yêu cầu của AFU rời khỏi nhà máy. Hiện khó khăn ngăn cản quân Nga tiến lên ở Chasov Yar, không phải là do khả năng chiến đấu của AFU, mà chính là các bãi mìn do quân Ukraine bố trí. RFAF muốn tiến lên, cần phải được dọn sạch những quả mìn được cài cắm khắp nơi này. Do vậy, chiến thuật của RFAF hiện nay ở Chasov Yar là sử dụng các tốp bộ binh nhỏ lẻ, tấn công nhằm phát hiện điểm yếu phòng thủ và làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của AFU. Chỉ huy Ukraine ở Chasov Yar cũng gián tiếp thừa nhận rằng, chiến thuật như vậy mang lại thành công cho RFAF, do AFU thiếu quân số. Ngoài ra, các trận ném bom hạng nặng của Không quân Nga đã xóa số các khu vực phòng ngự kiên cố của AFU. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, tình hình ở Chasovoy Yar đang xấu đi đối với quân Ukraine. Thông tin của ISW vào ngày 6/12 cho biết: “Các đơn vị của Sư đoàn Dù 98 của Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của Chasov Yar đến nhà máy vật liệu chịu lửa, sau đó đến tiểu khu Novy (phía đông Chasov Yar), đến các cánh đồng phía nam, về phía tây Kalinovka (phía đông bắc Chasov Yar), cũng như phía đông bắc và đông nam thành phố”. Vào ngày 5/12, một số kênh quân sự của Nga thông báo, RFAF đang tiến vào những ngôi nhà đầu tiên của tiểu khu Severny và đang bắt đầu tấn công Nhà máy vật liệu chịu lửa từ phía bắc; đồng thời quét sạch quân Ukraine khỏi khu rừng phía nam tiểu quận Novy và nhờ đó bảo vệ được cánh trái của RFAF đang tiến vào trung tâm thành phố và đạt được những thành công ban đầu ở Nhà máy vật liệu chịu lửa. Theo chuyên gia quân sự độc lập, tuyến phòng thủ của AFU ở Chasov Yar đang dần mất đi khả năng chiến đấu. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của các đơn vị AFU tại đây. Nhưng để làm được điều này, quân Nga phải chiếm hoàn toàn Nhà máy vật liệu chịu lửa. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, TASS).

