Kênh Rybar của Nga đưa tin về các trận đánh trên đường phố ở Kurakhove để giành nhà máy sản xuất thang máy, phía bắc Trường số 5 và các tòa nhà nhiều tầng. Ở phía nam đường Nagornaya-2, quân Nga đang tấn công theo hướng các khu nhà nông thôn và tiểu khu Yuzhny. Theo bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm Góc (bị chặn ở Nga), thì khu vực trong thành phố Kurakhove đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Hiện đường rút của quân Ukraine ở thành phố về phía tây, nằm hoàn toàn trong hỏa lực khống chế của quân Nga. Tính đến sáng ngày 6/11, các trận đánh chạy dọc theo đại lộ Soborny và phố Lermontov. Bản đồ Liveuamap vẽ Trường số 1 và số 2 được sơn màu đỏ, tức là đã nằm trong tay quân Nga; còn quân Ukraine đang trấn giữ xưởng sửa chữa ô tô Luch, cách khu công nghiệp ba dãy nhà. Những bước tiến của quân Nga ở Kurakhove mà Liveuamap công nhận, cho thấy trận đánh ở thành phố này sắp kết thúc. Hiện tại quân Nga đã chiếm hoàn toàn các khu dân cư của thành phố, còn quân Ukraine chỉ còn trụ lại ở trong khu công nghiệp, tập trung nhiều nhất là khu vực nhà máy nhiệt điện. Trong khi đó, dư luận Ukraine yêu cầu rút khẩn cấp lực lượng đồn trú khỏi Kurakhove, để không lặp lại thảm kịch của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 ở Ugledar. Các phương tiện truyền thông Ukraine cho rằng, việc mất một lữ đoàn chiến đấu, sẽ không thể bù đắp được, vì những đơn vị mới thành lập chưa có khả năng chiến đấu. Kênh DeepState của Quân đội Ukraine đã kêu gọi chuẩn bị cho việc bảo vệ Pokrovsk. Họ nói rằng ở phía nam hồ chứa Kurakhovskoe, bao gồm cả tuyến phòng thủ của quân Ukraine, dọc theo sông Sukhie Yaly, mọi thứ đã “an bài” và không có lợi cho thế trận phòng ngự của quân Ukraine tại đây. Phân tích của chuyên gia Roman Pogorelov cho rằng, “người Nga dự kiến sẽ tích cực ngăn chặn hậu cần đến Pokrovsk, như họ đã và đang làm ở các khu định cư khác, để thực hiện kế hoạch của mình. Mỗi ngày một số lượng lớn vũ khí và quân số của Ukraine được tung vào phản công và thật không may, áp lực không ngừng nghỉ đã không mang lại kết quả”. Kênh DeepState cũng chỉ ra rằng: “Sau khi tràn ngập Kurakhove và Velikaya Novoselka, có thể giải phóng một số lượng đáng kể quân Nga, lực lượng này có thể được sử dụng để tấn công vào thành phố Pokrovsk”. Hiện mệnh lệnh rút quân Ukraine khỏi Kurakhov vẫn chưa được ban hành và rất có thể sẽ không được ký vì lý do chính trị, nên càng tạo thêm áp lực cho Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 Mikolaiv đang đảm nhiệm phòng ngự dọc theo sông Sukie Yaly. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của quân Nga, khi lá cờ Nga được kéo lên ở khu vực trung tâm của làng Romanovka. Đoạn phim định vị địa lý về các hoạt động chiến đấu tích cực của bộ binh cơ giới Nga ở làng Uspenovka cũng xuất hiện trên mạng. Đánh giá qua video, các đơn vị của Cụm Vostok đã tiếp cận các tòa nhà nông nghiệp ở phía đông Uspenivka, qua đó mở rộng vùng kiểm soát thêm ít nhất 3,5 km dọc theo bờ bắc sông Sukhie Yala về hướng tây. Hiện “nút cổ chai” của vòng vây tuyến phòng thủ phía nam sông Sukhi Yaly (lấy trục đường O0510 làm trung tâm), hiện thu hẹp còn 1,5 km. Theo trang Topwar, tại khu vực Konstantinopolsky-Ostrovsky, tình hình với quân Ukraine thậm chí còn đáng buồn hơn, khi quân Ukraine ở đây thường xuyên chạy trốn khỏi các vị trí mà không tham chiến. Kênh RVvoenkory cho biết, tình hình đối với các đơn vị đồn trú của Ukraine ở dọc sông Sukhi Yaly như Annovka và Vesyoly Gai đang trở lên dao động. Hiện tất cả các tuyến đường tiếp tế và rút lui của họ, nếu không bị chặn lại, chắc chắn sẽ bị hỏa lực quân Nga kiểm soát chặt chẽ; nên sẽ rất khó rút lui an toàn khỏi vòng vây. Một chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 Mikolaiv đã yêu cầu bắt giữ những chỉ huy đã "ngu ngốc”, khi không hạ lệnh rút lui. Ông viết rằng “con đường đến Zaporozhye ở Kurakhove đã bị quân Nga khống chế. Trên thực tế, tôi không biết làm cách nào để ngăn chặn tình trạng này. Bằng cách này, người Nga sẽ nhanh chóng tiếp cận Zaporozhye”. Trên diễn đàn “Cư dân Mykolaiv” người ta lập luận rằng, sự sụp đổ của mặt trận ở khu vực nam Donetsk đang xảy ra, do lực lượng phòng thủ của quân Ukraine đang suy giảm nghiêm trọng, khi họ phải đối mặt với sức tấn công tổng lực, mãnh liệt của Quân đội Nga. Trong khi đó, có tin tức về việc quân Nga đột phá vào làng Shevchenko, cách thành phố Pokrovsk 4 km về hướng nam. Kênh Military Summary cho biết, quân Nga đã tiến 3 km theo hướng này trong vòng 24 giờ và giành được chỗ đứng ở bờ bắc suối Solyony. Giờ đây, dư luận Ukraine đang kinh hoàng tự hỏi, liệu người Nga sẽ bao vây Pokrovsk hay tiến thẳng đến vùng Dnepropetrovsk? (Nguồn ảnh: Liveuamap, Topwar, Rvvoenkory, Ukrinform).

