Cặp đôi súng Trung Quốc trong biên chế đặc công Lào mạnh cỡ nào?

Bộ đội đặc công Lào là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Lào, được huấn luyện cho những nhiệm vụ đặc thù và mạo hiểm. Chính vì vậy, cũng giống như các lực lượng đặc biệt khác trên thế giới, bộ đội đặc công Lào được ưu tiên trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất. Trong một số hình ảnh vừa được công bố về lực lượng đặc công Lào, ta nhận thấy sự xuất hiện của 2 loại súng mới được đưa vào trang bị không lâu. Đó là súng trường tấn công QBZ-97B (phiên bản carbin) và súng tiểu liên JS 9mm. Ảnh: Các chiến sĩ đặc công Lào với súng trường tấn công QBZ-97B và áo giáp chống đạn. Quân đội Lào trong những năm gần đây đã lột xác rất mạnh mẽ, với các hợp đồng mua xe tăng, máy bay,.. và đầu tư trang bị mới cho người lính. Đặc công cũng là lực lượng được chú trọng hiện đại hóa bằng các loại vũ khí mới. Ảnh: Chiến sĩ đặc công dù Lào với súng tiểu liên JS 9mm do Trung Quốc sản xuất. QBZ-97B là phiên bản carbin của súng trường tấn công QBZ-97 do Trung Quốc sản xuất sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm tiêu chuẩn NATO, nó không có gì khác biệt nhiều so với súng trường tấn công QBZ-95 đang được sử dụng trong quân đội Trung Quốc ngoài việc không sử dụng cỡ đạn 5,8x42mm chuẩn Trung Quốc.

Ảnh: Đội hình chiến sĩ Lào duyệt binh với súng trường QBZ-97B hồi năm 2019. Việc sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm NATO cũng là hợp lý khi đây là cỡ đạn vô cùng phổ biến trên thế giới. Việc phân biệt giữa QBZ-95 và QBZ-97 dễ dàng nhất là qua sự khác nhau của hộp tiếp đạn. Ảnh: QBZ-97 tiêu chuẩn (dưới) và QBZ-97B carbin (trên). QBZ-97B là phiên bản carbin với trọng lượng nhẹ hơn, nòng ngắn hơn phiên bản tiêu chuẩn, rất thích hợp cho các lực lượng đặc biệt như đặc công. Hơn nữa, loại súng này có giá thành rất rẻ, phù hợp với điều kiện ngân sách quốc phòng hạn chế của các nước như Lào để hiện đại hóa quân đội mà ít tốn kém.

Ảnh: Cận cảnh loa che lửa của súng trường QBZ-97B. Một loại Trung Quốc súng nữa cũng đang được bộ đội đặc công Lào sử dụng đó là súng tiểu liên JS 9mm, một phiên bản của súng tiểu liên QCW-05 đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Ảnh: Súng tiểu liên QCW-05. QCW-05 đã chiến thắng trong cuộc thi thiết kế súng tiểu liên kiểu mới cho Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) được khởi xướng đầu những năm 1990. Nó sử dụng cơ chế Bullup tương tự như súng trường QBZ-95 tạo cảm giác quen thuộc cho binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: Bộ đội Trung Quốc huấn luyện với súng tiểu liên QCW-05. Sùng được thiết kế sử dụng cỡ đạn 5.8x21mm với chiều dài nòng súng 250mm, hộp tiếp đạn 50 viên và tốc độ bắn 900 phát/phút, tầm bắn tối đa 500m. Súng có thể gắn thêm nòng giảm thanh, rất phù hợp với các lực lượng đặc biệt.

Ảnh: QCW-05 với nòng giảm thanh. Năm 2005, nhà thiết kế đã phát triển thêm một biến thể của QCW-05 xuất khẩu sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum với tên gọi súng tiểu liên JS 9mm. Đây cũng chính là phiên bản đang được sử dụng bởi bộ đội đặc công Lào.

Ảnh: Vũ cảnh Trung Quốc đang huấn luyện với súng tiểu liên JS 9mm. Một số loại súng hiện đang có mặt trong lực lượng đặc công Lào, ta có thể dễ dàng nhận thấy nhiều loại súng hiện đại vừa gia nhập biên chế chưa lâu. Chứng tỏ rằng lực lượng này ngày càng được chú trọng phát triển. Video Súng trường QBZ-191 tự động mới của Trung Quốc có gì đặc biệt?

