Cận vệ Anh ngất vì nóng khi diễn tập mừng sinh nhật Nữ hoàng

Một lính cận vệ Hoàng gia Anh nằm sấp vì bị ngất trong buổi tổng duyệt ngày 1/6. Ảnh: Reuters. Một lính thứ hai cũng bị ngất trong lễ tổng duyệt đó. Sau đó, một người được đặt lên cáng và đưa ra ngoài chăm sóc. Cận vệ của nữ hoàng Anh được biết đến với bộ quân phục đỏ và mũ da gấu đặc biệt. Ảnh: Reuters. Họ đang chuẩn bị cho lễ diễu hành ngày 8/6 mừng sinh nhật của Nữ hoàng Elizabeth II, được tổ chức hàng năm trong suốt triều đại của Nữ hoàng vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng sáu. Sinh nhật thật của Nữ hoàng là ngày 21/4, đã được đón mừng bằng các buổi tiệc riêng và loạt đại bác. Ảnh: Reuters. Các lính diễu hành phải đội chiếc mũ da gấu nặng 1 kg, và ngày hôm đó là ngày nóng nhất trong năm, với nhiệt độ 25 độ C, theo trang tin Evening Standard. Nhiệt độ trung bình ở London vào tháng sáu là khoảng 17 độ C. Ảnh: Reuters. Đến thời điểm hai lính trên bị ngất, đoàn diễu hành đang đứng thành hàng thẳng tuyệt đối, và mỗi người đã diễu hành tổng cộng 418 km trong các buổi tập dượt. Ảnh: Getty Images. Hơn 1.400 lính và nhân viên sẽ tham gia diễu hành cùng với 200 ngựa và 400 nhạc sĩ, thực hiện tổng cộng 113 nghi thức. Ảnh: Getty Images. Các trung đoàn của quân đội Anh sẽ diễu hành kín các con phố của London để mừng sinh nhật Nữ hoàng, đặc biệt là con đường The Mall ở trung tâm London. Sau đó sẽ là màn biểu diễn máy bay của Không lực Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters. Đây không phải lần đầu tiên lính Anh gục ngã trước thời tiết nóng của lễ diễu hành. Năm 2017, ít nhất 5 lính đã gục xuống khi đang trong đội hình và phải được y tế đưa đi, khi nhiệt độ lên 28 độ C. Ảnh: Getty Images. Đây là buổi tổng duyệt thứ hai cho sự kiện có truyền thống từ năm 1748. Ảnh: Getty Images. Người dân Anh đến xem lễ tổng duyệt cho diễu hành ngày 8/6 sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: Getty Images.

