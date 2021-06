Cận cảnh tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc đã thành hình

Trên mạng xã hội Trung Quốc vừa tiết lộ một loạt các hình ảnh về tàu sân bay Type 003 - hàng không mẫu hạm thứ ba của nước này, được Trung Quốc thiết kế và đóng mới hoàn toàn nội địa. Những hình ảnh này được cho là đã chụp tại nhà máy đóng tàu Giang Nam cách đây ít ngày. Có vẻ như, đây là hình chụp từ máy bay ở độ cao thấp, chứ không phải ảnh chụp vệ tinh. Theo đó, có thể dễ dàng nhận ra Trung Quốc đang đóng hàng không mẫu hạm Type 003 theo dạng mô-đun, các mô-đun này sẽ được lắp ráp lại với nhau khi hoàn thiện từng phần. So với hai tàu sân bay trước đây của Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay thứ ba có chiều dài tổng thể lớn hơn rất nhiều, lên tới 300 mét kèm theo đó là độ giãn nước tối đa có thể lên tới 85.000 tấn. Hệ thống kiến trúc thượng tầng trên tàu cũng đã được hoàn thiện phần thô, nhiều khả năng tàu Type 003 sẽ chỉ có một tháp thượng tầng duy nhất tương tự như các tàu sân bay của Mỹ, Pháp. Thiết kế ban đầu của tàu Type 003 được cho là đã ra đời cách đây hàng chục năm. Kèm theo đó là hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước, cũng mới chỉ được hải quân Trung Quốc thử nghiệm từ năm 2012. Việc hàng không mẫu hạm Type 003 của Trung Quốc đang dần thành hình, xưởng đóng tàu lại được đặt ngay ngoài trời, cho thấy rằng chắc chắn, phía Nga và Mỹ đã thu thập được đầy đủ hình ảnh về tàu sân bay này. Đây cũng là lý do, nhiều người cho rằng những hình ảnh vừa được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc cách đây ít ngày, là chủ ý của quân đội nước này chứ hoàn toàn không phải vô tình. Trong quá khứ khi khởi công đóng tàu sân bay thứ ba, nhà máy đóng tàu Giang Nam đã có hệ thống nhà xưởng che chắn rất kỹ càng. Tuy nhiên kích thước ngày càng lớn của con tàu đã khiến nó dần lộ diện. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc đang có hai tàu sân bay trong biên chế, tất cả đều có thiết kế kiểu cũ với cầu nhảy để cất cánh máy bay, độ giãn nước chỉ khoảng 45.000 tấn. Trong hai chiếc đang sở hữu là Liêu Ninh và Sơn Đông, chỉ duy nhất chiếc Sơn Đông có năng lực tác chiến thực sự. Chiếc còn lại, được Trung Quốc sử dụng vào nhiệm vụ huấn luyện là chính. Điểm yếu của cả hai tàu sân bay này, đó là hệ thống cầu nhảy không cho phép các tiêm kích hạm của Trung Quốc cất cánh được với trọng tải tối đa, ảnh hưởng lớn khả năng tác chiến trên biển của các tiêm kích này. Với hệ thống máy phóng bằng hơi nước trên tàu sân bay Type 003, các tiêm kích hạm của Trung Quốc không những có thể mang theo đầy nhiên liệu và đầy vũ khí, mà tốc độ cất cánh - thu hồi máy bay, của tàu Type 003 cũng sẽ nhanh hơn nhiều lần. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh tàu sân bay Sơn Đông - tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc và là tàu sân bay nội địa đầu tiên do nước này tự sản xuất. Nguồn: CCTV.

