Cận cảnh hai khẩu súng cối quan trọng nhất của lục quân Mỹ

Ở thời điểm hiện tại hai mẫu súng cối được sử dụng phổ biến nhất trong Lục quân Mỹ gồm M-224 cỡ nòng 60mm và M-252 cỡ nòng 81mm. Nguồn ảnh: Sina. Đặc điểm của hai mẫu súng cối này đó là độ chính xác tương đối, tầm bắn tốt, tốc độ bắn nhanh và cung cấp được hoả lực áp chế vừa đủ lên đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Với hai mẫu súng cối hạng nhẹ này, Không quân Lục quân và các lực lượng Không quân, pháo binh khác của Mỹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền do bộ binh có đủ hoả lực để xử lý mục tiêu thay vì phải gọi máy bay, pháo binh yểm trợ. Nguồn ảnh: Sina.Súng cối M-224 cỡ nòng 60mm của Mỹ có khả năng bắn với tốc độ tối đa 30 viên mỗi phút. Để đạt được độ chính xác cao nhất, M-224 thường được bắn với tốc độ 20 viên mỗi phút và tầm bắn tối da của loại cối này là khoảng 3500 mét tuỳ hướng gió. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu cối M-252 với cõ nòng 81 mm lại có tốc độ bắn chậm hơn, vào khoảng 16 viên mỗi phút khi bắn ở khoảng cách xa nhất lên tới 6000 mét và cũng có thể đạt tốc độ bắn 30 viên mỗi phút ở khoảng cách bắn gần. Nguồn ảnh: Sina. Cả hai khẩu cối này đều chỉ sử dụng duy nhất một loại đạn đó là đạn nổ mạnh. Nguồn ảnh: Sina. Về trọng lượng, khẩu súng cối M-224 có tổng trọng lượng bao gồm cả chân đế chỉ là 21,1 kg cùng chiều dài 1 mét. Khẩu cối này đặc biệt thích hợp với binh lính trong những chuyến hành quân bộ xa do nó khá gọn nhẹ so với các loại cối khác cùng kích cỡ. Nguồn ảnh: Drive. Binh lính Mỹ mang theo khẩu cối M-224 được gấp gọn gàng trước bụng và có thể triển khai nhanh chóng trong chỉ vài chục giây trước khi bắt đầu khai hoả. Nguồn ảnh: Consc. Trong khi đó khẩu cối M-252 lại có trọng lượng tổng cộng bao gồm cả chân đế lên tới 41,3 kg và chiều dài nòng 1,27 mét. Đây cũng chính là lý do M-252 thường chỉ được đặt trong doanh trại cố định do nó quá nặng nề để mang vác khi hành quân. Nguồn ảnh: Wiki. Hai khẩu cối này, một khẩu đã ra đời từ năm 1978 và một khẩu ra đời từ năm 1987 đều đang được sử dụng rộng rãi không chỉ trong lực lượng lục quân mà còn trong nhiều binh chủng khác của Mỹ. Tới nay, Mỹ cũng chưa hề có chương trình thay thế hai khẩu súng cối quá hiệu quả này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Những điều ít ai biết về súng cối - thứ hoả lực mạnh bậc nhất người lính có thể vác theo người.

