Cải tiến đặc biệt khiến oanh tạc cơ B-1B Lancer bội phần đáng sợ

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, oanh tạc cơ B-1B Lancer cải tiến sẽ bay thử vào mùa hè này. Các giá treo mới do Boeing phát triển sẽ được tích hợp vào máy bay, giúp tăng tải trọng thêm 50% so với khả năng mang vác hiện tại. Đại diện của Boeing nói với các phóng viên tại Căn cứ Không quân Edwards, bang California, rằng các giá treo mới rất có thể sẽ biến B-1 thành một bệ phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới. Tin tức này rất tốt cho B-52 Stratofortress đã già cỗi, khi loại máy bay ném bom đặc biệt này sẽ được chia sẻ công việc đối với quá trình thử nghiệm vũ khí siêu thanh phóng từ trên không. Vậy tải trọng tăng thêm 50% nghĩa là gì? Theo nguồn tin, các giá treo mới cho phép máy bay mang thêm 5.000 pound, tức là đáp ứng tải trọng của bom đạn "nặng ký" hơn. Nhiều khả năng họ đang đề cập đến vũ khí siêu thanh. Trên thực tế, cho đến khi có đủ số lượng B-21 Raider, B-1B sẽ là "người vận chuyển" vũ khí chiến thuật quan trọng. Ý tưởng của Không quân Mỹ đối với tải trọng của Lancer không phải mới được đưa ra. Vào năm 2020, các giá treo mới cũng đã được lắp đặt. Sau đó Lầu Năm Góc cho phép một cuộc thử nghiệm diễn ra, trong đó chiếc B-1B mang thành công 36 tên lửa hành trình AGM-158 JASSM. Tuy nhiên sự tích hợp mới dự kiến được thử nghiệm vào mùa hè này, rõ ràng là để chuẩn bị cho việc B-1B được triển khai lâu dài hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi căng thẳng đang ngày càng gia tăng. Đừng quên rằng chiếc B-1B đã được gửi đến Ấn Độ chỉ một tháng trước. Mặc dù New Delhi chưa tuyên bố có ý định mua máy bay ném bom của Mỹ, nhưng các nguồn tin địa phương không loại trừ khả năng đó. Tải trọng lớn hơn trên B-1B sẽ mang lại năng lực quốc phòng cao hơn cho Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh phi đội máy bay ném bom chiến thuật của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng. Một trong những lý do khác cần tăng tải trọng của B-1B có lẽ là sự thất bại của B-52 trong quá trình thử vũ khí siêu thanh. Một loạt các thử nghiệm gây tranh cãi rất có thể đã loại bỏ B-52 khỏi chương trình và thay thế bằng loại kế nhiệm. Boeing hiện không cung cấp nhiều thông tin về các giá treo tích hợp, chỉ biết rằng chúng có dạng module. Điều này có nghĩa là cho phép thay đổi vũ khí, chuyển động và điều chỉnh nhanh chóng. Không chỉ có vậy, khi các giá treo ở dạng module, điều này cũng có nghĩa là không chỉ vũ khí của Mỹ có thể tích hợp với chúng, mà còn sản phẩm do những quốc gia khác chế tạo. 10 triệu USD đã được Quốc hội Mỹ phân bổ để tích hợp giá treo mới, bao gồm những bài thử nghiệm trên mặt đất và trên không. Nếu kết quả tích cực, Boeing sẽ nhận đơn đặt hàng sản xuất và trang bị cho ít nhất 50 máy bay ném bom đang hoạt động trong Không quân Mỹ. Để tham khảo, theo dữ liệu chính thức từ Lầu Năm Góc, Không quân Mỹ hiện có tổng cộng 62 máy bay ném bom chiến lược loại này trong đội hình tác chiến của mình.

