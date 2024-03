Cái chết bí ẩn của tướng NATO thu hút sự chú ý của quốc tế

Trong tuần qua, vụ tấn công khủng bố ở Moscow như một cái bóng khổng lồ, bao phủ toàn bộ tình hình ở Nga và Ukraine trong một “màn sương mù chiến tranh”. Sự việc bất ngờ này khiến tất cả các bên liên quan cảm thấy đầy bất ổn về tương lai của mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Nga giữ quan điểm vững chắc về vụ tấn công khủng bố này và tin rằng, chắc chắn phải có kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc, đồng thời Nga đánh giá khả năng xảy ra vụ việc này do Ukraine đứng sau là cực kỳ cao. Tuy nhiên Ukraine kiên quyết bác bỏ những cáo buộc được cho là “vô căn cứ” từ Moscow. Nhưng có thể dựa trên những nhận định trên, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Ukraine, nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình và ổn định tình hình trong nước thông qua các biện pháp cứng rắn. Đồng thời, các nước NATO cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này và cảnh báo Nga không nên có những hành động leo thang hơn, để tránh xung đột gia tăng thêm. Tuy nhiên, trước bối cảnh đó, hai vụ việc xảy ra ở Ba Lan càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Một mặt, Ba Lan cho rằng, Quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình bay qua không phận Ba Lan trong cuộc tấn công Ukraine. Mặc dù tên lửa Nga chỉ bay qua lãnh thổ Ba Lan 39 giây, nhưng sự việc này vẫn gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ba Lan. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng triệu tập đại sứ Nga để gửi công hàm phản đối và quyết định tăng cường hơn nữa an ninh quốc phòng, để đối phó với những rủi ro lớn hơn có thể xảy ra. (Ảnh: Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev). Ba Lan thậm chí còn cảnh báo Nga rằng, nếu Moscow làm điều gì quá đáng hơn, Ba Lan sẽ có hành động cụ thể hơn đối với vấn đề Ukraine; đồng thời ám chỉ rằng họ có thể cử quân can thiệp vào Ukraine. (Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda). Mặt khác, cái chết bí ẩn gần đây của một quan chức cấp cao Quân đội Ba Lan, đã khiến toàn bộ vụ việc càng trở nên khó hiểu hơn. Được biết, quan chức cấp cao này chính là Chuẩn tướng Adam Malzak, một tướng an ninh không chỉ của Ba Lan, mà của cả NATO. Tướng Adam Malzak mới đây được thông báo qua đời một cách bí ẩn, tin tức này đã gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi. Giới chức NATO đưa ra mô tả mơ hồ về nguyên nhân cái chết của Tướng Malzak, đó là "đột tử do nguyên nhân tự nhiên". Nhưng nhiều kênh tin tức lại cho rằng, cái chết của Chuẩn tướng Adam Malzak có liên quan đến cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga vào cứ điểm Chasov Yar ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Theo các nguồn tin của Nga, trong cuộc tấn công vào trung tâm ra quyết định của Ukraine gần Chasov Yar, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt và có thể Tướng Adam Malzak được cho là nằm trong số đó. Tuy nhiên, cả Ukraine và NATO đều phủ nhận thông tin này, nên nguyên nhân và địa điểm cụ thể về cái chết của Chuẩn tướng Malzak vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên điều kỳ lạ là sau cuộc tấn công của tên lửa Iskander, người ta biết đến nhiều cái chết “kỳ lạ” của binh lính Ba Lan Bộ Quốc phòng Ba Lan đã công bố một loạt thông tin về tử vong của các quân nhân Ba Lan, được cho là “tai nạn trong huấn luyện”, thậm chí là sử dụng vũ khí trái phép. Trong số những người “đột ngột qua đời”, có Chuẩn tướng Adam Marczak. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, những cái chết của quân nhân Ba Lan trong tuần, một vụ tai nạn liên quan đến các binh sĩ của Lữ đoàn hóa học số 5, trong quá trình huấn luyện sử dụng chất nổ ở Lubliniec, làm hai người chết do bị thương nặng. Một tai nạn cũng xảy ra trong quá trình huấn luyện leo núi ở Tatras, làm một người lính lực lượng đặc biệt đã rơi từ trên cao xuống do một trận tuyết lở và mọi hành động cứu hộ, cũng không thể cứu mạng được anh ta. Còn tại bãi tập của trung tâm huấn luyện lực lượng thiết giáp, 2 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi bị xe chiến đấu bộ binh đâm phải. Hai lính Ba Lan nữa thiệt mạng do việc dùng trái phép thuốc nổ TNT tại địa điểm thử nghiệm ở Śląskie Voivodeship. Tuy nhiên, đối với Nga, sự sống hay cái chết của Chuẩn tướng Adam Malzak hoặc có thể là các quân nhân NATO khác, dường như không còn quan trọng nữa. Theo quan điểm của Nga, chỉ cần họ xuất hiện ở Ukraine, đó là mục tiêu quân sự hợp pháp; bất kể danh tính của những người liên quan, Quân đội Nga sẽ tấn công không thương tiếc. Ngoài ra, gần đây còn có thông tin cho rằng, máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã tham gia các hoạt động chiến đấu. Điều đáng chú ý là những chiếc máy bay chiến đấu F-16 này, không cất cánh từ Ukraine, mà từ một sân bay ở Romania, một quốc gia thuộc NATO. Hiện tại không có thông tin chính thức nào về việc F-16 tham chiến với quân đội Nga, tuy nhiên nhưng những thông tin này, chắc chắn đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nếu máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine cất cánh từ các nước NATO, đây sẽ bị coi là hành động can thiệp sâu hơn của NATO vào tình hình Ukraine, khi đó Nga có thể sẽ có biện pháp đáp trả và tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quân sự tại các nước NATO. Hãng tin Nga Interfax ngày 28/3 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, trong trường hợp Ukraine nhận được tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, các "nước thứ ba" không được cho phép chúng cất cánh trên sân bay của họ nếu không muốn leo thang căng thẳng với Moscow. "Nếu chúng được sử dụng từ sân bay của nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể mục tiêu đó ở đâu", Tổng thống Putin phát biểu trước nhóm quân nhân Nga tại vùng Tver. Ông Putin khẳng định, việc Ukraine được viện trợ F-16 không thay đổi tình thế trên chiến trường. "Chúng tôi sẽ tiêu diệt máy bay của họ giống cách chúng tôi phá hủy những chiếc xe tăng, xe bọc thép và các loại khí tài khác, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực phóng loạt", ông Putin khẳng định (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Reuters, Topwar).

https://polanddaily24.com/unexpected-death-of-polish-general/news/39524

Trong tuần qua, vụ tấn công khủng bố ở Moscow như một cái bóng khổng lồ, bao phủ toàn bộ tình hình ở Nga và Ukraine trong một “màn sương mù chiến tranh”. Sự việc bất ngờ này khiến tất cả các bên liên quan cảm thấy đầy bất ổn về tương lai của mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Nga giữ quan điểm vững chắc về vụ tấn công khủng bố này và tin rằng, chắc chắn phải có kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc, đồng thời Nga đánh giá khả năng xảy ra vụ việc này do Ukraine đứng sau là cực kỳ cao. Tuy nhiên Ukraine kiên quyết bác bỏ những cáo buộc được cho là “vô căn cứ” từ Moscow. Nhưng có thể dựa trên những nhận định trên, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chống lại Ukraine, nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình và ổn định tình hình trong nước thông qua các biện pháp cứng rắn. Đồng thời, các nước NATO cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này và cảnh báo Nga không nên có những hành động leo thang hơn, để tránh xung đột gia tăng thêm. Tuy nhiên, trước bối cảnh đó, hai vụ việc xảy ra ở Ba Lan càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Một mặt, Ba Lan cho rằng, Quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình bay qua không phận Ba Lan trong cuộc tấn công Ukraine. Mặc dù tên lửa Nga chỉ bay qua lãnh thổ Ba Lan 39 giây, nhưng sự việc này vẫn gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ba Lan. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng triệu tập đại sứ Nga để gửi công hàm phản đối và quyết định tăng cường hơn nữa an ninh quốc phòng, để đối phó với những rủi ro lớn hơn có thể xảy ra. (Ảnh: Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev). Ba Lan thậm chí còn cảnh báo Nga rằng, nếu Moscow làm điều gì quá đáng hơn, Ba Lan sẽ có hành động cụ thể hơn đối với vấn đề Ukraine; đồng thời ám chỉ rằng họ có thể cử quân can thiệp vào Ukraine. (Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda). Mặt khác, cái chết bí ẩn gần đây của một quan chức cấp cao Quân đội Ba Lan , đã khiến toàn bộ vụ việc càng trở nên khó hiểu hơn. Được biết, quan chức cấp cao này chính là Chuẩn tướng Adam Malzak, một tướng an ninh không chỉ của Ba Lan, mà của cả NATO. Tướng Adam Malzak mới đây được thông báo qua đời một cách bí ẩn, tin tức này đã gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi. Giới chức NATO đưa ra mô tả mơ hồ về nguyên nhân cái chết của Tướng Malzak, đó là "đột tử do nguyên nhân tự nhiên". Nhưng nhiều kênh tin tức lại cho rằng, cái chết của Chuẩn tướng Adam Malzak có liên quan đến cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga vào cứ điểm Chasov Yar ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Theo các nguồn tin của Nga, trong cuộc tấn công vào trung tâm ra quyết định của Ukraine gần Chasov Yar, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt và có thể Tướng Adam Malzak được cho là nằm trong số đó. Tuy nhiên, cả Ukraine và NATO đều phủ nhận thông tin này, nên nguyên nhân và địa điểm cụ thể về cái chết của Chuẩn tướng Malzak vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên điều kỳ lạ là sau cuộc tấn công của tên lửa Iskander, người ta biết đến nhiều cái chết “kỳ lạ” của binh lính Ba Lan Bộ Quốc phòng Ba Lan đã công bố một loạt thông tin về tử vong của các quân nhân Ba Lan, được cho là “tai nạn trong huấn luyện”, thậm chí là sử dụng vũ khí trái phép. Trong số những người “đột ngột qua đời”, có Chuẩn tướng Adam Marczak. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, những cái chết của quân nhân Ba Lan trong tuần, một vụ tai nạn liên quan đến các binh sĩ của Lữ đoàn hóa học số 5, trong quá trình huấn luyện sử dụng chất nổ ở Lubliniec, làm hai người chết do bị thương nặng. Một tai nạn cũng xảy ra trong quá trình huấn luyện leo núi ở Tatras, làm một người lính lực lượng đặc biệt đã rơi từ trên cao xuống do một trận tuyết lở và mọi hành động cứu hộ, cũng không thể cứu mạng được anh ta. Còn tại bãi tập của trung tâm huấn luyện lực lượng thiết giáp, 2 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi bị xe chiến đấu bộ binh đâm phải. Hai lính Ba Lan nữa thiệt mạng do việc dùng trái phép thuốc nổ TNT tại địa điểm thử nghiệm ở Śląskie Voivodeship. Tuy nhiên, đối với Nga, sự sống hay cái chết của Chuẩn tướng Adam Malzak hoặc có thể là các quân nhân NATO khác, dường như không còn quan trọng nữa. Theo quan điểm của Nga, chỉ cần họ xuất hiện ở Ukraine, đó là mục tiêu quân sự hợp pháp; bất kể danh tính của những người liên quan, Quân đội Nga sẽ tấn công không thương tiếc. Ngoài ra, gần đây còn có thông tin cho rằng, máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã tham gia các hoạt động chiến đấu. Điều đáng chú ý là những chiếc máy bay chiến đấu F-16 này, không cất cánh từ Ukraine, mà từ một sân bay ở Romania, một quốc gia thuộc NATO. Hiện tại không có thông tin chính thức nào về việc F-16 tham chiến với quân đội Nga, tuy nhiên nhưng những thông tin này, chắc chắn đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nếu máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine cất cánh từ các nước NATO, đây sẽ bị coi là hành động can thiệp sâu hơn của NATO vào tình hình Ukraine, khi đó Nga có thể sẽ có biện pháp đáp trả và tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quân sự tại các nước NATO. Hãng tin Nga Interfax ngày 28/3 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, trong trường hợp Ukraine nhận được tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, các "nước thứ ba" không được cho phép chúng cất cánh trên sân bay của họ nếu không muốn leo thang căng thẳng với Moscow. "Nếu chúng được sử dụng từ sân bay của nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể mục tiêu đó ở đâu", Tổng thống Putin phát biểu trước nhóm quân nhân Nga tại vùng Tver. Ông Putin khẳng định, việc Ukraine được viện trợ F-16 không thay đổi tình thế trên chiến trường. "Chúng tôi sẽ tiêu diệt máy bay của họ giống cách chúng tôi phá hủy những chiếc xe tăng, xe bọc thép và các loại khí tài khác, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực phóng loạt", ông Putin khẳng định (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Reuters, Topwar).

https://polanddaily24.com/unexpected-death-of-polish-general/news/39524