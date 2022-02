Cách không quân Philippines lột xác, tham vọng đứng đầu khu vực [P2]

Giải thích lý do Không quân Philippines chọn máy bay chiến đấu một động cơ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết lý do chọn máy bay một động cơ bắt nguồn từ lịch sử. PAF là lực lượng không quân đầu tiên sử dụng tiêm kích phản lực F-86. Điều quan trọng là trên thị trường hàng không toàn cầu, máy bay chiến đấu một động cơ có giá cả phải chăng. Do sự suy thoái kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gây ra, khiến Philippines có thể phải đợi nhiều tháng trước khi có bất kỳ xác nhận nào được công bố. Những chiếc tiêm kích chiến đấu F-16 này sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí thông minh, với giá trị hợp đồng ước tính lên tới 2,7 tỷ USD. Vụ mua bán bao gồm tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Block II trị giá 42,2 triệu USD và 12 tên lửa chống hạm AGM-84L-1 Harpoon trị giá 120 triệu USD. Tên lửa chống hạm Harpoon được cho là dùng để răn đe Hải quân Trung Quốc (PLAN) trên biển. Kế hoạch mua sắm F-16 sẽ chiếm một phần lớn trong ngân sách quốc phòng hàng năm của Philippines vốn chỉ có 4,26 tỷ USD. F-16 là máy bay chiến đấu đa năng đầu tiên của Không quân Mỹ, được coi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 thành công nhất. Chỉ riêng Không quân Mỹ đã có hơn 2.000 chiếc F-16 trong biên chế. Trong khi đó 2.500 chiếc F-16 khác đang phục vụ tại 25 quốc gia. Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, F-16 Block 70/72 được tích hợp những nâng cấp lớn, nổi bật nhất là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến và hệ thống điện tử hàng không mới, đồng thời chúng được nâng cấp cấu trúc thân máy bay nhằm kéo dài tuổi thọ của máy bay lên 50% so với những chiếc F-16 sản xuất trước đó. Phần mềm của F-16 Block 70 sử dụng công nghệ mới nhất hoàn toàn không có trên các phiên bản F-16 trước đó. Khả năng hoạt động được nâng cao thông qua liên kết dữ liệu nâng cao, thiết bị định vị, định vị GPS và Hệ thống tránh va chạm mặt đất tự động (Auto GCAS). Không quân Philippines sẽ được nhận 10 máy bay F-16C Block 70/72, 15 khẩu pháo M61A1 Vulcan 20mm, 24 tên lửa không đối không AIM-120C-7/8 và AIM-9X Sidewinder Block II. Về vũ khí tấn công mặt đất, PAF sẽ được nhận 2 chiếc F-16D Block 70/72, được trang bị 12 tên lửa AGM-84L-1 Harpoon Block II, 6 quả bom Mk-82 nặng 500 pound và 6 quả bom. Bom huấn luyện Mk-82 nặng 500 pound (226kg). Hiện tại, F-16 được sử dụng rộng rãi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Indonesia) và chuỗi cung ứng toàn cầu hỗ trợ chiếc máy bày này đồng nghĩa với việc các phi đội F-16 sẽ được duy trì trong nhiều thập kỷ. Không thể phủ nhận trọng tải và vai trò của F-16 rằng nó có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Một lợi thế đặc biệt khi sử dụng F-16 là PAF có thể huấn luyện với các lực lượng không quân khác. Tuy nhiên, PAF sẽ yêu cầu một phi đội không quân đa dạng gồm ít nhất 100 máy bay cánh cố định, một nửa trong số đó là máy bay chiến đấu để hoạt động như một lực lượng răn đe đáng tin cậy đối với PAF. Đến năm 2028, trang thiết bị chiến tranh của PAF sẽ tương đối hoàn chỉnh. Nổi bật trong số đó là các UAV Super Heron và Hermes 900 với khả năng hoạt động trên không trong thời gian dài mua từ Israel, giúp nâng cao khả năng trinh sát, nắm bắt tình hình trên vùng biển rộng lớn. Hiện tại, việc khắc phục vấn đề về địa lý và khả năng trinh sát các vùng biển lân cận là điều tối quan trọng đối với Quân đội Philippines. Nếu những chiếc F-16C/D đi vào hoạt động thì PAF nên mở rộng các căn cứ của mình để có thể chứa hàng chục máy bay chiến đấu khác. Nói chung, đến năm 2028 PAF sẽ được trang bị để có khả năng răn đe tối thiểu trước các mối đe dọa. Và Philippines đang muốn thay đổi thực sự, sẵn sàng thực hiện bất kỳ điều khoản cam kết nào để Hải quân Mỹ yên tâm triển khai trở lại ở quốc gia này. Nguồn ảnh: Pinterest.

