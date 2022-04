Bước đi tiếp theo của Quân đội Nga, điểm đột phá là đây

Theo kế hoạch tác chiến giai đoạn hai tại chiến trường Ukraine do Nga công bố, quân Nga cần phải giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas, kết nối thành trục giữa khu vực Donbas, miền nam Ukraine và bán đảo Crimea; đồng thời kết nối hành lang trên bộ với Nga. Nhưng trên thực tế gần đây, Quân đội Nga chủ yếu tập trung vào các cuộc không kích và rất nhận thấy có rất ít các động thái lớn về hướng trên bộ. Vậy Quân đội Nga đang làm gì? Nhìn vào bản đồ chiến sự Ukraine hiện nay, Nga tuyên bố "thiết lập quyền kiểm soát toàn diện đối với Donbass và miền nam Ukraine". Phạm vi địa lý của khu vực Donbass là tương đối rõ ràng, nhưng khu vực nào thuộc miền nam Ukraine, mà Quân đội Nga định kiểm soát? Theo quan điểm hiện tại, Quân đội Nga đã từ bán đảo Crimea tiến lên phía bắc và đánh chiếm thành công hầu hết các khu vực Kherson và Zaporozhye, đồng thời khu vực Dnipropetrovsk có thể là bước tiếp theo, để Quân đội Nga tiến hành chiến dịch. Nhận định tình hình chiến đấu vừa qua, Quân đội Ukraine đã mở cuộc phản công ở phía tây bắc thành phố Kherson, thủ phủ bang Kherson; hai bên giao tranh ác liệt trong một thời gian và Quân đội Ukraine chịu nhiều thiệt hại. Tại khu vực Zaporozhy, mặc dù phần lớn diện tích đã được Quân đội Nga kiểm soát, nhưng thủ phủ Zaporozhy vẫn nằm trong tay chính phủ Ukraine. Đặc biệt là thành phố chiến lược Mariupol, quân Nga vẫn chưa hoàn toàn làm chủ. Theo báo "Người bảo vệ" của Anh, Quân đội Ukraine đã đào chiến hào và xây dựng các cứ điểm phòng ngự bên ngoài thành phố Zaporozhye; và các lực lượng tiếp viện của Quân đội Ukraine, cũng lần lượt được tăng cường để chuẩn bị chống lại cuộc tấn công sắp tới của Quân đội Nga. Ngoài ra, quân Nga sau khi cơ bản giành quyền kiểm soát Mariupol, cũng đưa lực lượng tại đây, tiến về hướng Dnipropetrovsk; dường như để tạo thành một vòng vây sâu, đối với Quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Theo quan điểm chiến thuật và địa hình, Dnipropetrovsk, Zaporos, Kherson,… đều là những thành phố quan trọng trên sông Dnepr; nếu Quân đội Nga chiếm được những thành phố này, thì trong tương lai, khu vực phía nam của Ukraine sẽ tạo thành một khu vực, đối lập với miền tây. Theo các nhà phân tích quân sự, đây cũng sẽ là mục tiêu lớn nhất trong chiến dịch quân sự giai đoạn hai của Quân đội Nga. Nhưng trong bước tiếp theo, Zaporozhy và Dnipropetrovsk sẽ là "cục xương" của Quân đội Nga, đang chiến đấu ở khu vực phía nam Ukraine. Đối với Quân đội Nga, việc giành quyền kiểm soát Mariupol, đồng nghĩa với việc Nga đã kiểm soát hơn 80% đường bờ biển của Ukraine; nhưng 20% còn lại, vẫn nằm ở khu vực Nikolaev và Odessa. Với mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn nền kinh tế Ukraine từ biển, hai thành phố lớn Nikolaev và Odessa là "cái gai trong mắt" và "cái gai trong thịt" của Quân đội Nga. Do vậy, chắc chắn Quân đội Nga sẽ quyết tâm “giải quyết”. Đặc biệt, việc tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow của Hải quân Nga bốc cháy và chìm, đã cản trở rất lớn đến hoạt động của Hải quân Nga ở Biển Đen, và khu vực này phải được "dọn sạch". Tuy nhiên, từ góc độ quá trình tác chiến và lực lượng hiện tại của Quân đội Nga, dự kiến cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Nikolayev và Odessa, sẽ được phát động vào nửa sau của giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong trường hợp tập đoàn quân hạng nặng của Quân đội Ukraine, ở khu vực Donbas vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, Quân đội Nga có thể sẽ không thể tiến hành các chiến dịch quân sự giành quyền kiểm soát Nikolayev và Odessa. Do đó, kết quả hoạt động của Quân đội Nga tại khu vực Donbas, sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của cuộc chiến, theo hướng Nikolayev và Odessa. Hiện tại, Quân đội Nga có các hoạt động tác chiến lẻ tẻ trên hướng Nikolayev, không phải để phát động tấn công, mà là để quấy rối và răn đe quân phòng thủ trên hướng này, buộc quân Ukraine tại đây không dám di chuyển và không thể tiếp viện cho các khu vực khác ở miền nam Ukraine.

