Bủa vây Trung Quốc: Đài Loan "cái gai" trong mắt Bắc Kinh

Hải quân Đài Loan chưa bao giờ được coi là một lực lượng hải quân lớn trong khu vực do có quy mô nhỏ và trang bị kém, chủ yếu bao gồm các loại tàu chiến đời cũ do Mỹ thải hồi ra. Nguồn ảnh: UNS. Giống với Hàn Quốc và Nhật Bản, Đài Loan cũng là một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Đông Á và thậm chí do có lực lượng quân đội, hải quân quá mỏng, Đài Loan luôn được ưu ái sự "bảo vệ" từ Mỹ trước các mối nguy cơ đe dọa an ninh từ bên ngoài. Nguồn ảnh: UNS. Mặc dù vậy, đội tàu của Hải quân Đài Loan vẫn phải có ít nhiều sức kháng cự khi xung đột nổ ra, nhằm tránh nguy cơ hòn đảo này bị Mỹ "bán đứng" như nhiều đồng minh khác của Washington trong quá khứ. Nguồn ảnh: UNS. Đầu tiên là về khu trục hạm, lực lượng Hải quân Đài Loan chỉ có duy nhất một loại khu trục hạm đó là lớp Kee Lung với quân số bốn chiếc. Đây đều là khu trục hạm đời cũ được Đài Loan mua lại sau khi Hải quân Mỹ thải hồi ra. Nguồn ảnh: UNS. Hải quân Mỹ gọi đây là lớp khu trục hạm Kidd và chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế của Hải quân Đài Loan mang tên ROCS Kee Lung hồi năm 2005 thực chất từng được Mỹ hạ thuỷ từ năm 1980 và mang tên USS Scott khi còn phục vụ Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: UNS. Tiếp đến là các khinh hạm, Hải quân Đài Loan hiện đang sử dụng bốn loại khinh hạm trong biên chế. Đầu tiên là sáu khinh hạm thuộc lớp Chi Yang hay từng phục vụ trong Hải quân Mỹ với cái tên Lớp khinh hạm Knox. Nguồn ảnh: UNS. Tiếp đến là các khinh hạm lớp Cheng Kung, hải quân Đài Loan có tổng cộng mười khinh hạm loại này. Tuy nhiên Hải quân Đài Loan chỉ mua hai chiếc trong số này từ Mỹ, số còn lại được Đài Loan tự đóng mới dựa trên thiết kế của khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry. Nguồn ảnh: UNS. Hai chiếc mới nhất thuộc lớp Cheng Kung trong Hải quân Đài Loan được mua từ Mỹ hồi năm 2018 với giá vào khoảng 177 triệu USD. Đây từng là hai khinh hạm mang tên USS Taylor và USS Gary của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: UNS. Đầu thập niên 90, Đài Loan mở rộng quan hệ về mặt quân sự với các quốc gia châu Âu và mua sáu khinh hạm lớp La Fayette từ Pháp. Các khinh hạm này được Đài Loan cải biên lại và đặt tên là lớp Kang Ding. Nguồn ảnh: UNS. Đội tàu ngầm của Đài Loan mới thực sự là... viện bảo tàng với một loại tàu ngầm mang tên Hai Shih - thực chất là các tàu ngầm lớp Tench và Balao được Mỹ đóng mới từ... Chiến tranh Thế giới thứ hai và tới nay vẫn được Hải quân Đài Loan tiếp tục sử dụng với số lượng hai chiếc. Nguồn ảnh: UNS. Mới hơn là các tàu ngầm lớp Hai Lung - lớp Zwaardvis với số lượng cũng là hai chiếc được Đài Loan mua từ Hà Lan hồi giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Thực chất các tàu ngầm này cũng đã được đóng mới từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: UNS. Điều đáng ngạc nhiên đó là dù được phát triển để phục vụ mục đích phòng thủ, Hải quân Đài Loan vẫn được trang bị tàu vận tải đổ bộ. Hiện tại lực lượng này đang có hai lớp tàu vận tải đổ bộ trong đó có một tàu lớp Hsu Hai - đã được Hải quân Mỹ đóng từ năm 1969 và bán lại cho Đài Loan vào năm 1999. Nguồn ảnh: UNS. Ngoài ra còn có hai chiếc thuộc lớp Chung He với độ giãn nước tối đa 8500 tấn cũng đã được Mỹ đóng từ năm 1970, sử dụng cho tới tận năm 2002 sau đó được Hải quân Đài Loan mua lại. Nguồn ảnh: UNS. Mời độc giả xem Video: Hải quân Đài Loan tập trận bắn đạn thật.

