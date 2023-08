“Bóng ma Phượng hoàng” của Mỹ bị tác chiến điện tử Nga hạ gục

Bảy tháng sau khi lần đầu tiên đến chiến trường Ukraine, loại UAV tự sát lảng vảng có biệt danh “ Bóng ma Phượng hoàng” Switchblade-600 do Mỹ sản xuất, “có thể đã rơi vào tay Nga”, sau khi nó bị rơi ở vùng Donetsk. Thông tin về video này, được đăng tải nhiều trên mạng xã hội. Một đoạn clip lan truyền, được nhiều tài khoản Twitter và Telegram đăng tải cho thấy, một UAV tự sát Switchblade-600 gần như nguyên vẹn, đã bị hư hại nhẹ bên ngoài và nhiều suy đoán cho rằng, có thể các kỹ sư Nga sẽ nghiên cứu công nghệ UAV tự sát tiên tiến này của Mỹ. Đây là lần thứ hai, UAV tự sát Switchblade-600 rơi vào tay Nga. Lần đầu tiên vào cuối tháng 4/2016, khi một video cũng được đưa lên mạng xã hội cho thấy, một số binh sĩ Nga đang kiểm tra phần sau của chiếc UAV cùng với động cơ, với phần phía trước được cho là đã bị phá hủy, khi UAV bị đánh chặn. Mẫu vật đó đương nhiên sẽ ít hữu ích hơn đối với bất kỳ quốc gia đối thủ nào; đặc biệt là Nga, quốc gia luôn quan tâm đến hệ thống dẫn đường, đầu đạn và quang điện tử nằm ở phía trước của chiếc UAV tự sát, được coi là vũ khí tối tân của Mỹ. UAV tự sát Switchblade-600 cũng trở thành loại vũ khí hiện đại thứ tư của phương Tây, mà Nga được cho là đã thu giữ và có thể được dùng để sao chép, đồng thời tìm ra được những điểm yếu để chống lại loại vũ khí này. Đồng thời khai thác những công nghệ tiên tiến trong những vũ khí này, để áp dụng trong vũ khí của Nga. Nga đã có trong tay một mẫu tên lửa có điều khiển bằng GPS M31 của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa hành trình Storm Shadow; chiếc UAV MQ-9 Reaper mà hải quân Nga tuyên bố đã trục vớt được ngoài khơi Biển Đen, sau khi nó bị rơi vào ngày 14/3. Theo Eurasiatimes, UAV Switchblade-600 bị nứt và hư hỏng nặng, nhưng hình dáng vẫn còn nguyên vẹn; có một số tấm ốp thân bị mất. Tuy nhiên về tổng thể, chiếc UAV Switchblade-600 có thể chưa bị hỏng hóc các linh kiện điện tử bên trong. Đoạn video bắt đầu với cảnh hệ thống quan sát và tìm kiếm mục tiêu của UAV (EO), sau đó là phía sau, nơi có các cánh quạt đẩy có thể gập lại. UAV Switchblade-600 được đặt lộn ngược trên giá đỡ, các cánh trước và sau vẫn có thể gập lại. Mặc dù tất cả các bài đăng đều cho biết, UAV Switchblade-600 trên được tìm thấy ở Donetsk, nhưng lại khác nhau về cách nó bị bắn hạ. Một số kênh Telegram cho biết, chiếc Switchblade-600 đã không phát nổ khi tấn công mục tiêu của quân Nga. Trong khi những kênh khác thì cho biết, nó đã bị tác chiến điện tử Nga (EW) vô hiệu hóa. Nếu chiếc UAV tự sát Switchblade-600 tấn công mục tiêu mà không thể phát nổ, thì UAV chắc chắn phải va vào vật cứng và điều này sẽ khiến phần phía trước của UAV (bộ phận EO) bị phá nát. Nhưng do hệ thống EO còn nguyên vẹn và phần thân trước cho thấy, có khả năng nó bị EW của Nga tấn công. Một câu hỏi đặt ra là các kỹ sư Nga có sao chép nó? Câu trả lời là có, vì Nga có khả năng sẽ nghiên cứu hệ thống dẫn đường của Switchblade-600, các thiết bị đo cự ly từ xa và công nghệ quang học trong máy ảnh EO – một lĩnh vực mà Nga từ lâu đã tụt hậu so với Mỹ. Việc phát triển một mẫu UAV tự sát như Switchblade-600, khiến các nhà sản xuất Mỹ phải tốn ít nhất hàng trăm triệu USD. Kể cả trong điều kiện mối quan hệ bình thường, Nga cũng đừng mơ tiếp cận công nghệ của loại vũ khí này. Do vậy, đây là cơ hội lớn để các kỹ sư Nga “tìm hiểu” Switchblade-600, để phát triển những loại vũ khí mới của Nga. Hiện nay Nga cũng có UAV tự sát Geran-2 và Lancet, là những mẫu UAV giá rẻ, được sản xuất hàng loạt và được sử dụng rộng rãi, nhưng mang lại kết quả tốt. Và Nga không bỏ lỡ cơ hội sao chép Switchblade-600, để hoàn thiện hơn những mẫu UAV tự sát mới của họ với công nghệ hiện đại của phương Tây, mà không hề mất thời gian và kinh phí phát triển. Ukraine ban đầu được Mỹ viện trợ Switchblade-300 khi xung đột mới nổ ra. Đãcó nhiều video về UAV Switchblade-300 tấn công bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ của Nga. Việc sử dụng Switchblade-600 giảm dần, khi Ukraine hết UAV này; nhưng điều quan trọng là sức công phá của Switchblade-300 quá nhỏ, chỉ tương đương với đạn súng phóng lựu 40mm, nghĩa là khó có thể làm tổn hại một chiếc xe bọc thép, chứ chưa nói tới xe tăng. Những chiếc UAV Switchblade-600 đầu tiên được cho là đã đến Ukraine vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2022. Sau đó, vào ngày 24/2, Mỹ thông báo chuyển giao những chiếc Switchblade-600 mới như một phần của gói vũ khí trị giá 2 tỷ USD viện trợ, mà không nêu rõ số lượng. Phiên bản Switchblade-300 nặng 2,5 kg, bao gồm cả đầu đạn và có thời gian hoạt động 15 phút. Switchblade-600 là biến thể có phạm vi mở rộng có thể đạt tới 40 km, nặng 54,4 kg (trọng lượng bao gồm tất cả) và được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại và quang điện tử kép. Với đầu đạn lớn hơn, Switchblade-600 có thể tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép, khiến nó trở thành vũ khí chống thiết giáp hiệu quả. UAV tự sát Switchblades được thiết kế để tấn công chính xác tiêu diệt sinh lực lộ hoặc vũ khí không được bảo vệ, như trận địa pháo, súng cối hoặc ụ súng máy lộ thiên. Theo một số ước tính, chiếc UAV tự sát Switchblade-300 có giá chỉ khoảng 6.000 USD; nhưng giá chiếc Switchblade-600 cao hơn nhiều. UAV Switchblade có gắn camera và có thể được sử dụng như một UAV giám sát mini để quan sát chiến trường. Cả hai loại UAV Switchblade được tích hợp phần mềm cảm biến, cho phép người điều khiển chuyển tọa độ mục tiêu ngay lập tức từ UAV giám sát sang Switchblade. Nhà sản xuất cho biết, UAV Switchblade-300 có thể được triển khai chiến đấu trong vòng chưa đầy hai phút. Video Switchblade-600 của Ukraine bị rơi ở vùng Donetsk. Nguồn Telegram

