Biệt kích Nga vượt sông Dnieper, tập kích quân Ukraine ở bờ bắc

Trong gần một năm qua, Quân đội Ukraine đã mạo hiểm đưa lực lượng vượt sông tấn công vào bờ nam sông Dnieper tại khu vực Krynki ở Kherson, do Quân đội Nga Nga kiểm soát; tuy nhiên họ đã bị tổn thất nặng nề, hiện chỉ còn một số ít quân tại đó. Quân Nga tại Kherson vẫn ở thế phòng thủ và không có dấu hiệu sẽ tổ chức phản công về phía bờ bắc sông Dnieper. Quân Ukraine không ngờ quân Nga lần này sẽ vượt sông tấn công bất ngờ, nên đã mất cảnh giác. Đêm 12/3, dưới sự hướng dẫn của máy bay không người lái, biệt kích Nga đã bí mật vượt sông Dnieper trên một chiếc tàu cao tốc và đổ bộ lên bờ bắc sông Dnieper, gần chân cầu Antonov. Vào đêm khuya, quân Ukraine mất cảnh giác, khiến nhiều vị trí đóng quân của quân Ukraine gần cầu Antonov bị tổn thất nặng. Cuộc tấn công này là sự phối hợp giữa các lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nga từ nhiều quân chủng, trong đó có lính dù, thủy quân lục chiến và các đơn vị tình nguyện. Ngoài ra còn có pháo binh, không quân luôn sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực bất cứ lúc nào, trong trường hợp cần thiết. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sardo (do Nga bổ nhiệm) xác nhận cuộc đột kích trên, cho biết Quân đội Ukraine đã mất hơn 30 người, một trung tâm điều khiển UAV và một số thiết bị gây nhiễu điện tử. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quân Nga đã rút lui an toàn. Hiện nay tỉnh Kherson có 25% diện tích bờ bắc sông Dnieper do Quân đội Ukraine kiểm soát, tuy diện tích Kherson chỉ kém khu vực do Luhansk kiểm soát, nhưng lại quan trọng hơn Zaporozhye và Donetsk. Nhưng do sông Dnieper ngăn cách, khiến hai cả hai bên gặp khó khăn khi vượt qua với lực lượng lớn. Quân đội Ukraine bố trí số lượng lớn các trận mìn ở bờ bắc sông Dnieper tại Kherson; số quân bố trí cũng tương đối đông, nên rất khó có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng có thể trong tương lai, Quân đội Nga sẽ thường xuyên vượt sông Dnieper để tổ chức tập kích và rút về. Còn ở mặt trận trung tâm Donetsk, sau ngày 18/3, khi cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga kết thúc, Quân đội Nga tiếp tục tiến công trên nhiều tuyến phòng thủ, quân Ukraine ở phía tây thành phố Donetsk không thể chịu nổi áp lực và bắt đầu rút lui đáng kể. Vào ngày 18/3, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở thị trấn Krasnogorovka, phía tây thành phố Donetsk, quân Nga đang cố gắng tiến lên dưới sự yểm trợ của lực lượng thiết giáp. Mặc dù Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ bước đầu ở khu vực phía nam của thị trấn, nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn. Quân đội Ukraine đã huy động một lượng lớn lực lượng dự bị tới Krasnogorovka để ổn định tuyến phòng thủ, ngăn chặn nhóm xung kích Nga trong khu vực đường sắt; sau đó ép quân Nga ra khỏi một khu dân cư nhỏ ở phía nam thị trấn. Tuy nhiên quân Nga vẫn đứng chân ở khu vực Phố Địa chất thuộc khu đông nam thị trấn và trong các nông trang gần đường sắt và nhà kho. Đồng thời, Quân đội Nga không đánh cận chiến với quân Ukraine, mà liên tục sử dụng bom lượn có điều khiển, thả chính xác vào quân Ukraine cố thủ tại Nhà máy Vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky, cũng là trung tâm phòng ngự của Ukraine tại đây. Rõ ràng chiến thuật ném bom của Ukraine khá hiệu quả, làm giảm áp lực lên quân Nga trong việc đối phó với cuộc phản công của quân Ukraine; đồng thời giúp quân Nga có được chỗ đứng vững chắc trong khu vực thị trấn Krasnogorovsky. Nếu Ukraine tiếp tục tăng viện vào đây, quân Nga rất có thể sẽ thay đổi địa điểm tấn công. Để tránh sự phòng ngự chặt chẽ của Quân đội Ukraine trong các tòa nhà cao tầng, một cuộc tấn công cũng có thể được thực hiện từ các khu rừng ở ngoại ô phía đông Krasnogorovka. Vào ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo, Quân đội Nga đã tiến vào làng Orlovka ở phía tây thành phố Avdiivka. Trang Topwar của Nga hôm 20/3 đưa tin, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở đây đang rút lui toàn diện. Quân Ukraine đã dựa vào hai đầu cầu là Ocheretino và Novokalinovo, để thực hiện một hoặc nhiều cuộc tấn công quân Nga ở phía bắc làng Petrovskoye và phía tây bắc làng Krasnogorovka với mục đích để trinh sát. Trước đó quân Ukraine từng tổ chức đột kích vào đây, nhưng không thể tiến quá xa, lực lượng xung kích của Ukraine đã bị hỏa lực Nga đánh bại. Đánh giá từ video, một trong những tốp lính biệt kích Ukraine đã bị các bệ phóng tên lửa hạng nặng của Nga bao trùm khi họ tiến lên; trong khi quân tấn công bằng các phương tiện chiến đấu bộ binh bị súng cối Nga bắn vỗ mặt. Ngoài ra, xe tăng Ukraine còn đột kích vào ban đêm gần vị trí tiền phương. Các hoạt động của Quân đội Ukraine ở sườn phía tây bắc Avdiivka nhằm cố gắng tiến vào khu vực này, gây áp lực lên sườn bắc của quân Nga đang tiến về phía tây, giúp câu giờ để tổ chức phòng thủ ở Semenivka và khu vực phía tây Avdiivka. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo về việc họ chiếm làng Tonenkoye. Đây là một ngôi làng tương đối dài (từ đông sang tây), từng là một trong những trung tâm của tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine ở phía tây Avdiivka. Julian Roepke, chuyên gia quân sự thuộc tờ Bild của Đức, cho biết: "Tuyến phòng thủ của Ukraine gần Avdiivka đang di chuyển về phía tây”. Như vậy tuyến phòng thủ thứ hai (Berdychi- Semenivka-Orlovka-Tonenkoe) hiện chỉ còn Semenivka chưa bị tấn công; còn tại làng Berdychi thì quân Ukraine chỉ còn giữ được một phần nhỏ. Nói cách khác, mặc dù tại làng Berdychi, quân Ukraine vẫn đang cầm cự, nhưng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine lại bị xé nát từ phía nam, và Quân đội Ukraine phải rút lui về tuyến phòng thủ tiếp theo. Như chuyên gia quân sự Julian Roepke đánh giá: "Tuyến phòng thủ mới mà Ukraine dự kiến tổ chức dọc theo các con sông và hồ nước. Đây là tuyến phòng thủ rất quan trọng đối với Ukraine, vì nếu họ tiếp tục rút lui, họ không có cơ hội phản công; nên tuyến này phải được bảo vệ”. Nhìn vào bản đồ, có thể thấy rõ tuyến phòng thủ ở khu vực phía nam đã đặt Quân đội Ukraine vào thế sẵn sàng cho một trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, liệu tuyến phòng thủ được xây dựng vội vàng này có chịu được sức công phá của hàng trăm quả bom và hàng chục nghìn viên đạn pháo, được Quân đội Nga trút xuống hàng ngày hay không? (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Topwar, Rybar, CNN).

