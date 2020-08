Biên phòng Việt Nam truy bắt 2 tàu cá Trung Quốc trái phép chỉ trong 1 tuần

Vào 6 giờ 30 phút sáng 28/8, đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ phối hợp với trạm radar T540 của Trung đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng đã phát hiện một tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc đang hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam, vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về phía Tây bắc. Ảnh: Tàu tuần tra cỡ nhỏ của bộ đội biên phòng Việt Nam (minh họa). Ngay lập tức, Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo huy động một tàu của đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ phối hợp cùng một tàu của hải đội 2 biên phòng Quảng Trị triển khai truy đuổi, vây bắt tàu nước ngoài xâm phạm trái phép. Ảnh: Biên đội tàu tuần tra của bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ (minh họa). Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, tàu của lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp cận tàu cá tình nghi. Sau khi thấy tàu ta, tàu cá Trung Quốc nhanh chóng nổ máy bỏ chạy. Với khoảng 30 phát truy đuổi, đến khu vực tọa độ 17017’30’’N - 107029’00’’E cách đảo Cồn Cỏ 12 hải lý về phía đông bắc, tàu lực lượng chức năng đã áp sát và cập mạn tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Bộ đội biên phòng Việt Nam bắt tàu cá Trung Quốc (minh họa). Qua kiểm tra sơ bộ, Biên phòng Quảng Trị xác định đây là tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 12328, trên tàu có 4 thuyền viên. Lực lượng ta đã lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và lấy tư liệu làm bằng chứng phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển sau đó đẩy đuổi tàu này ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt 4 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá trái phép - Nguồn: H.T Trước đó vào ngày 25/8, sau khi tiếp nhận tin báo của đồn biên phòng Cồn Cỏ, Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã thực hiện truy đuổi, vây bắt một tàu cá Trung Quốc khác đang đánh bắt trái phép thủy sản tại vùng biển Quảng Trị, cách đảo Cồn Cỏ 7 hải lí về phía đông nam.

Ảnh: Biên đội tàu tuần tra biên phòng (minh họa). Lập tức, tàu Kiểm ngư mang số hiệu VN 0099KN cơ động cùng lực lượng biên phòng Quảng Trị truy đuổi tàu cá trái phép. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu ta đã tiếp cận và áp mạn tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Tàu Kiểm ngư đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ (minh họa). Qua xác nhận, tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 05086 gồm 4 thuyền viên, do ông Lý Vũ Tài trú tại Hải Nam (Trung Quốc) làm thuyền trưởng. Sau khi kiểm tra hành chính, lập biên bản và xử lý theo phát luật Việt Nam, lực lượng chức năng ta cũng đã đẩy đuổi tàu cá này ra khỏi vùng biển chủ quyền của ta. Ảnh: Tàu biên phòng Việt Nam bắt giữ tàu cá Trung Quốc (minh họa). Có thể thấy rằng, các tàu cá Trung Quốc khi đánh bắt trái phép trong vùng ven biển nước ta thường là tàu có trọng tải rất nhỏ, công suất máy cao và số lượng người vận hành ít cùng số lượng đông đảo và tần suất hoạt động cao. Việc này gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng Việt Nam trong việc phát hiện và truy bắt, đẩy đuổi tàu nước ngoài vi phạm

Ảnh: Tàu cao tốc của bộ đội biên phòng tuần tra ven bờ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của ta trong công tác đấu tranh ven bờ vẫn còn thiếu, với số lượng ít ỏi các tàu tuần tra cỡ nhỏ của các hải đội biên phòng tỉnh, cùng với các tàu của chi cục kiểm ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là không đủ để bảo đảm canh giữ khu vực biển rộng lớn của tỉnh nhà, cộng với đó là các tàu cỡ nhỏ của nước ngoài là vô cùng khó phát hiện bằng radar bờ. Ảnh: Tàu biên phòng cứu kéo tàu cá ngư dân về bờ. Dẫu vậy, dù cho vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, tuy nhiên lực lượng bộ đội biên phòng vẫn luôn cố gắng hết sức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ ngư dân, xua đuổi và bắt giữ tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền của ta. Hi vọng trong thời gian sắp tới, các cấp sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa, để cho lực lượng biên phòng có những điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc hơn vùng biển nước ta. Ảnh: Tàu tuần tra cao tốc của bộ đội biên phòng. Video Tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam, người dân bức xúc - Nguồn: VTC16

