Biển người tại Quảng trường Ba Đình trong ngày lịch sử 2/9/1945

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ chủ Cộng hoà, tiền thân của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Nguồn ảnh: TL. Trong ngày này, đã có hơn 50 vạn người dân Hà Nội cùng đồng bào các tỉnh thành lân cận tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Nguồn ảnh: TL. Dù đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam có một bản "tuyên ngôn độc lập" nhưng đây lại được coi là bản tuyên ngôn độc lập quan trọng bậc nhất trong lịch sử nước ta. Nguồn ảnh: TL. Do điều kiện hoàn cảnh khó khăn của buổi đầu dựng nước, các lực lượng an ninh, bảo vệ cho lễ đài nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập thậm chí còn không có được quân phục đồng nhất. Nguồn ảnh: TL. Tuy nhiên khó khăn nhất thời này không làm giảm bớt đi tính trang nghiêm và tầm quan trọng của buổi lễ quốc khánh đầu tiên trong thế kỷ 20 của nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù vậy do hạn chế về mặt kỹ thuật đương thời, các diễn biến của cuộc mít-tinh khổng lồ ở Hà Nội không được truyền trực tiếp vào Sài Gòn. Nguồn ảnh: TL. Khán đài giản dị nơi Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nguồn ảnh: TL. Các lực lượng vũ trang đầu tiên - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày trọng đại này. Nguồn ảnh: TL. Trên mọi ngả đường, người dân đổ ra các con phố để đón mừng "tết độc lập" đầu tiên. Ảnh: Biểu ngữ viết bằng tiếng Anh có nghĩa "Nước Việt Nam của người Việt Nam" được trên trên phố Tràng Thi. Nguồn ảnh: TL. Từng hàng dài lực lượng vệ quốc quân diễu hành dọc các tuyến phố chính của Hà Nội bên cạnh sự chào đón của người dân. Nguồn ảnh: TL. Nhà Hát Lớn Hà Nội là một trong những địa điểm quy tụ nhiều người dân Thủ đô đến dự buổi lễ mừng ngày độc lập. Nguồn ảnh: TL. Cùng ngày này, Chính phủ Nhật Hoàng đã đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh, Việt Nam với tư cách là một quốc gia ủng hộ đồng minh chống phát xít từ đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa giành được độc lập, vừa giành được chiến thắng "chung cuộc" trong cuộc đại chiến thế giới này. Nguồn ảnh: USArrmy. Mời độc giả xem Video: Phòng không Việt Nam mưu trí đánh thắng pháo đài bay của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ chủ Cộng hoà, tiền thân của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Nguồn ảnh: TL. Trong ngày này, đã có hơn 50 vạn người dân Hà Nội cùng đồng bào các tỉnh thành lân cận tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Nguồn ảnh: TL. Dù đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam có một bản "tuyên ngôn độc lập" nhưng đây lại được coi là bản tuyên ngôn độc lập quan trọng bậc nhất trong lịch sử nước ta. Nguồn ảnh: TL. Do điều kiện hoàn cảnh khó khăn của buổi đầu dựng nước, các lực lượng an ninh, bảo vệ cho lễ đài nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập thậm chí còn không có được quân phục đồng nhất. Nguồn ảnh: TL. Tuy nhiên khó khăn nhất thời này không làm giảm bớt đi tính trang nghiêm và tầm quan trọng của buổi lễ quốc khánh đầu tiên trong thế kỷ 20 của nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù vậy do hạn chế về mặt kỹ thuật đương thời, các diễn biến của cuộc mít-tinh khổng lồ ở Hà Nội không được truyền trực tiếp vào Sài Gòn. Nguồn ảnh: TL. Khán đài giản dị nơi Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nguồn ảnh: TL. Các lực lượng vũ trang đầu tiên - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày trọng đại này. Nguồn ảnh: TL. Trên mọi ngả đường, người dân đổ ra các con phố để đón mừng " tết độc lập " đầu tiên. Ảnh: Biểu ngữ viết bằng tiếng Anh có nghĩa "Nước Việt Nam của người Việt Nam" được trên trên phố Tràng Thi. Nguồn ảnh: TL. Từng hàng dài lực lượng vệ quốc quân diễu hành dọc các tuyến phố chính của Hà Nội bên cạnh sự chào đón của người dân. Nguồn ảnh: TL. Nhà Hát Lớn Hà Nội là một trong những địa điểm quy tụ nhiều người dân Thủ đô đến dự buổi lễ mừng ngày độc lập. Nguồn ảnh: TL. Cùng ngày này, Chính phủ Nhật Hoàng đã đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh, Việt Nam với tư cách là một quốc gia ủng hộ đồng minh chống phát xít từ đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa giành được độc lập, vừa giành được chiến thắng "chung cuộc" trong cuộc đại chiến thế giới này. Nguồn ảnh: USArrmy. Mời độc giả xem Video: Phòng không Việt Nam mưu trí đánh thắng pháo đài bay của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.