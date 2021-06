Biển Đen đại chiến: Su-24M của Nga có thể xé đôi tàu chiến Anh

Trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa Nga và Anh cùng với việc các quốc gia Tây Âu kêu gọi thiết lập một đường lối cứng rắn hơn chống lại Moscow, thì một cuộc đụng độ giữa cả hai nước xảy ra ở Biển Đen vào ngày 23/6 đã khiến cuộc xung đột kéo dài này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hải quân Hoàng gia Anh đã triển khai một trong sáu tàu khu trục của mình, thuộc lớp Type 45 HMS Defender để tiến hành các cuộc diễn tập trong các vùng biển mà Nga tuyên bố chủ quyền. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố khu trục hạm HMS Defender đã thực hiện hành vi đi qua lãnh hải Ukraine theo luật pháp quốc tế, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tàu chiến Anh đã vi phạm biên giới hàng hải của nước này gần Mũi Fiolent và gần thành phố Sevastopol của Crimea. Những dữ liệu theo dõi hàng hải đã ủng hộ tuyên bố của Nga và cho thấy HMS Defender đã xâm nhập khoảng 10 hải lý ngoài khơi bờ biển Crimea, con tàu đã nằm bên trong vùng lãnh hải mà Nga tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, vấn đề chính gây tranh cãi vẫn là tình trạng của bán đảo Crimea, vùng đất mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014 từ Ukraine. Crimea được Liên hợp quốc và phần lớn các quốc gia vẫn công nhận là một phần của Ukraine. Cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 ở Ukraine, đã khiến Nga phải ra tay để lấy lại vùng đất của mình. Lãnh thổ này từng là một phần của Nga cho đến năm 1954, hiện tại Crimea đang gặp những rủi ro nghiêm trọng do các chính sách cực đoan chống Nga từ chính phủ Ukraine. Crimea là một trong những lãnh thổ được quân sự hóa mạnh mẽ nhất ở Nga và được triển khai một loạt vũ khí tiên tiến bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Iskander, nhiều hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 và Su-30 hiện đại. Để đối phó với hành vi xâm phạm vùng biển Crimea của tàu chiến Anh, Nga đã triển khai tiêm kích tấn công hạng nặng Su-24M thả 4 quả bom OFAB-250 như một lời cảnh cáo đối với tàu chiến Anh. Theo nhiều nguồn tin, tàu HMS Defender của Anh đã rời vùng biển của Nga 4 phút sau đó. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tàu khu trục Anh bị một máy bay chiến đấu Su-30SM của Hải quân Nga áp sát. Thượng nghị sĩ Nga từ khu vực Crimea, Sergei Tsekov gọi hành động xâm nhập là một sự vi phạm rõ ràng các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế. “Bằng những hành động thiếu hiểu biết như vậy, họ có thể gây ra một cuộc xung đột nghiêm trọng,” ông cảnh báo. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã triệu tập tùy viên quân sự của Anh để giải thích về vụ việc. Khu trục hạm lớp Type 45 HMS Defender là một trong những lớp tàu khu trục nhỏ nhất hiện nay trên thế giới, chỉ với 48 ống phóng thẳng đứng trên mỗi tàu và một số ống phóng trong số đó còn bị chuyển đổi để bố trí các tên lửa không đối. Trong khi đó, các tàu Aegis hiện đại ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ triển khai tới 96 tên lửa trở lên mỗi tàu. Tuy nhiên, bộ cảm biến của Type 45 được coi là có tính năng đáng gờm nhất, chỉ thua kém so với các cảm biến trên các tàu như Lớp Zumwalt của Mỹ, Lớp Maya của Nhật Bản hay Lớp Type 055 của Trung Quốc. Bộ cảm biến của con tàu sẽ cho phép Hải quân Anh theo dõi các cuộc tập trận quân sự của Nga gần Crimea được cho là đang diễn ra vào thời điểm đó, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Crimea. Su-24M được triển khai để bắn cảnh cáo tàu Anh là máy bay chiến đấu tấn công tiên tiến nhất thời Liên Xô và đã được hiện đại hóa toàn diện. Các máy bay Su-24M đều có thể triển khai các lớp tên lửa chống hạm dự phòng như Kh-31, cũng như các tên lửa chống bức xạ có thể được sử dụng để chống lại các tàu chiến như Kh-58. Tên lửa Kh-31 di chuyển với tốc độ trên Mach 3 và tác động đến các mục tiêu đủ nhanh để xé toạc các tàu chiến lớn làm đôi. Với việc mỗi chiếc Su-24M có khả năng triển khai một số tên lửa này và bắn từ tầm xa, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu khu trục của Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh khu trục hạm Type 45 - loại tàu chiến bao hàm gần như toàn bộ sức mạnh của Hải quân Anh. Nguồn: DFFM.

