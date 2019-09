Bí ẩn "tối tăm" giúp Trung Quốc dần đuổi kịp sức mạnh quân sự Mỹ

Mới đây, trang Business Insider vừa có bài viết gây nhiều tranh cãi về những cách thức bí ẩn giúp Trung Quốc ngày nay đã bắt kịp sức mạnh quân sự nước Mỹ. Trong bài viết này, các chuyên gia nhận định, việc không có hàng trăm năm tích luỹ kiến thức nền tảng khoa học công nghệ như phương Tây là một trong những thách thức lớn nhất của Trung Quốc trong quá trình tăng tốc để đuổi kịp sức mạnh quân sự của các cường quốc. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên cách thức đơn giản nhất mà quốc gia này có thể làm được đó là thay vì nỗ lực đi sau để đuổi kịp, họ sẽ ăn cắp những thành quả công nghệ tiên tiến của nước ngoài dựa vào đội ngũ tình báo khắp các quốc gia trên thế giới hoặc có được bằng... tiền. Nguồn ảnh: BI. Với những thứ không thể mua được bằng tiền, Quân đội Trung Quốc có hẳn những lực lượng chuyên trách, chịu trách nhiệm tấn công mạng hoặc thậm chí là tấn công vào dữ liệu được đặt trong các máy chủ bảo mật bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: BI. Tờ Insider của Mỹ nhận định, Mỹ đã thua Trung Quốc trong cuộc chiến mạng ngay từ đầu vì chính phủ Trung Quốc sẵn sàng thuê tin tặc mũ đen và đồng ý cho phép họ kích thích bản thân bằng mọi cách để "tăng hiệu suất lao động" - một trong những điều không thể xảy ra được ở Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Về chiến thuật tác chiến, Trung Quốc cũng xây dựng cho quân đội của mình những học thuyết tác chiến khác lạ và mang hướng phản kích lại các học thuyết và lối đánh của Mỹ. Cụ thể, thay vì phát triển các loại vũ khí, hoả lực có mật độ tập trung cao Trung Quốc lại thiên về việc đầu tư cho các loại vũ khí tầm xa như tên lửa đạn đạo. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí, nhiều chuyên gia tin rằng trong biên chế của quân đội Trung Quốc có những loại vũ khí tầm xa vượt ngoài tầm đánh chặn của Mỹ và Mỹ cũng không có loại tên lửa nào có tầm bắn tương đương. Sở dĩ Trung Quốc có thể vượt mặt Mỹ là do Bắc Kinh không hề bị giới hạn tầm tên lửa bởi hiệp ước INF như Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: BI. Ngoài việc có những loại vũ khí "kinh hồn bạt vía" trong biên chế vượt ngoài sức tưởng tượng của Mỹ, quân đội Trung Quốc còn có một chiêu bài cực kỳ nguy hiểm khác đó là khả năng giữ bí mật. Là một quốc gia với tự do thông tin bị hạn chế, quốc tế dường như chỉ biết những gì mà chính quyền Trung Quốc công bố một cách chính thống. Nguồn ảnh: BI. Đã không ít lần, Trung Quốc để lộ một số lượng vũ khí lớn hơn nhiều so với công bố trước đó của mình. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy quân đội Trung Quốc có quy mô lớn hơn nhiều so với thực tế được quốc gia này công bố với các tổ chức quan sát quốc tế. Nguồn ảnh: BI. Trí thông minh nhân tạo cũng là một trong những con "át chủ bài" mà Trung Quốc hiện tại đang dẫn đầu thế giới, các công ty lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực này luôn chi trả lương cao hơn nhiều so với các công ty ở phương Tây để thu hút nhân tài. Từ những thành tựu mà các công ty "bình phong" nghiên cứu được, chính phủ Trung Quốc có thể áp dụng dễ dàng vào lĩnh vực quốc phòng. Nguồn ảnh: BI. Cuối cùng là một lợi thế đặc trưng của Trung Quốc đó là lực lượng lao động đông đảo, chất lượng cao và giá rẻ. Lực lượng lao động tay nghề cao này đã chứng minh được sự nguy hiểm của mình khi biến lực lượng Hải quân Trung Quốc thành lực lượng có tốc độ phát triển về quy mô nhanh nhất lịch sử thế giới. Nguồn ảnh: BI. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục phá kỷ lục về tốc độ đóng tàu và ước tính trong thời gian từ năm 1996 tới năm 2015, Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự lên tới 620% - một con số khiến nhiều quốc gia khác trên thế giới kể cả Mỹ phải bàng hoàng. Nếu không có gì thay đổi, tới năm 2030 GDP Trung Quốc sẽ vượt mặt Trung Quốc và khi đó, sức mạnh của quân đội Trung Quốc sẽ sớm khiến Mỹ phải chịu "phục". Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Lực lượng thiết giáp của Trung Quốc nhận xe tăng mới vào biên chế.

